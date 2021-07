O femeie care și-a ucis vecinul pedofil a mărturisit că fiul ei a fost una din victime. „Am făcut ce ar face orice mamă”

O femeie din Marea Britanie, condamnată pentru uciderea vecinului ei pedofil, și-a dezvăluit pentru prima dată motivul: fiul ei a fost una dintre victimele bărbatului.

Sarah Sands a fost condamnată la 7 ani și jumătate pentru că l-a omorât pe Michael Pleasted, 77 de ani. În timpul procesului ei din 2015 s-a aflat că Pleasted fusese condamnat de 24 de ori pentru infracțiuni de natură sexuală în decurs de trei decenii.

Sarah, 38 de ani, care are 5 copii, a ieșit acum din închisoare. Femeia a declarat pentru presa britanică: „Am făcut ce ar face orice mamă pentru ce i-a făcut el fiului meu, Bradley. Nu am crezut niciodată că voi fi capabilă de așa ceva. Nu mă mândresc cu asta, dar măcar știu că nu mai poate răni pe nimeni altcineva. Nu sunt o persoană rea, știu că am făcut un lucru rău. Nu am negat asta niciodată și am fost pedepsit.”

Femeia a mai spus că nu ar mai ucide niciodată, dar nu regretă ce a făcut, pentru că atunci era „o mamă disperată să-și protejeze copiii”.

Sarah a mai spus că s-a dus la vecinul ei cu un cuțit pentru că, de fapt, voia să-l convingă să-și recunoască faptele, pentru ca fiul ei să nu fie obligat să depună mărturie. Însă bărbatul i-a zâmbit și a început să facă glume cu ea. ”Mi-am pierdut controlul”, a spus Sarah.

Ea a mai povestit că aflase că vecinul ei este un agresor sexual și a cerut ajutorul autorităților, însă poliția și serviciile sociale nu ar fi ascultat-o, pentru că Michael Pleasted își schimbase numele și nu figura în nicio evidență.

Sarah a mai spus că, la un moment dat, Pleasted s-a mutat în apartamentul din clădirea în care locuia, care avea vedere spre un loc de joacă şi o şcoală din Canning Town, estul Londrei. La început trecea drept un vecin foarte amabil. Chiar i-a oferit lui Bradley, pe atunci de 12 ani, un loc de muncă într-un magazin, iar Sarah a acceptat, pentru că bătrânul îi câștigase încrederea: „Am crezut că Bradley este în siguranță”.

Însă Bradley îți pierduse intereseul pentru locul de muncă destul de repede, apoi Sarah a aflat că vecinul ei amabil fusese acuzat că agresase 2 copii. Într-un final, Bradley a clacat și i-a mărturisit că și el i-a căzut victimă lui Pleasted. „L-am găsit smulgându-şi părul din cap, tremurând şi plângând. Mi-a spus că nu a avut curajul să-mi spună mai devreme. Am simţit că mi se face rău...”.

Sarah l-a înjunghiat pe Pleasted de opt ori cu cuțitul de bucătărie, iar în semptembrie 2015 a fost condamnată. S-a dus la poliție, însă vecinul ei nu a fost arestat, pentru că anchetatorii voiau ca victimele să depună mărturie. Femeia a spus că acela a fost momentul în care a clacat și s-a dus la Pleasted sperând să-l convingă, dar lucrurile au scăpat de sub control.

Bradley are acum 19 ani și a decis să vorbească deschis despre ce i s-a întâmplat. „Atunci aveam coșmaruri și credeam că o să vină după mine”.

