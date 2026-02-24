Live TV

O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia

michelle
Foto: Facebook/ Bring Michele Hundley Smith Home

O femeie din SUA, care a dispărut în urmă cu 24 de ani după ce a plecat la cumpărături pentru Crăciun, a fost găsită „vie și nevătămată”, potrivit autorităților. Femeia a cerut poliției ca locul în care se află acum să nu fie dezvăluit nici măcar familiei.

Biroul Șerifului din Comitatul Rockingham, Carolina de Nord, a anunțat în 20 februarie că Michelle Hundley Smith, în vârstă de 62 de ani, care fusese dată dispărută pe 31 decembrie 2001, a fost găsită după ce detectivii „au primit noi informații” despre dispariția ei, relatează CBS17.

Autoritățile au luat legătura cu Smith și au aflat că este, „vie și nevătămată”, a anunțat biroul șerifului.

Smith avea 38 de ani în momentul dispariției sale. Soțul ei este cel care a dat-o dispărută.

Femeia plecase de acasă pentru a merge la cumpărături de Crăciun la un Kmart din Martinsville, Virginia, pe 9 decembrie, la aproximativ 27 de kilometri de casă, și nu s-a mai întors. În 2020, fiica ei, Amanda Smith, a declarat pentru NBC News că în seara dispariției mama ei a sărutat-o și i-a spus „noapte bună”, apoi a plecat de acasă, în jurul orei 20:30.

Amanda avea 14 ani când mama ei a dispărut. Fratele ei mai mic avea aproape 8 ani. Sora lor mai mare avea 19 ani și se mutase de acasă.

Autoritățile au spus că familia lui Smith a fost anunțată că femeia a fost localizată și a fost informată despre cererea ei de a păstra secretul în privința locului unde se află.

Amanda Smith a scris pe o pagină de Facebook dedicată mamei sale că trece printr-un vârtej de emoții”.

Ea a mai spus că familia ei „a suferit și trece prin multe” și că, deși căsnicia părinților ei a mai avut probleme, mama ei nu a plecat de acasă din acest motiv.

„Toată lumea are dreptul la propriile opinii, dar vă rog să nu uitați că tatăl meu este nevinovat. Tatăl meu este un om minunat. În ceea ce privește opiniile și sentimentele mele față de mama... Sunt extaziată, sunt furioasă, am inima frântă. Voi mai avea o relație cu mama? Sincer, nu pot răspunde la asta pentru că nici nu știu Reacția mea inițială ar fi da absolut, dar apoi mă gândesc la toată durerea... Mama mea este doar un om, așa cum suntem cu toții”, a mai scris ea.

„Îmi vine să strig: «E în viață, e în viață»! Cea mai mare întrebare a mea este pentru ea: ce s-a întâmplat acum atâția ani, în decembrie? Ce te-a făcut să pleci? Ce s-a întâmplat?”, a spus verișoara lui Smith, Barbara Byrd, relatează People.

„Înțeleg și respect faptul că nu vrea să o contactăm. Nu sunt supărată. Cel mai important răspuns pe care l-am primit astăzi a fost că este în viață. Nimic altceva nu contează în acest moment,” a adăugat ea.

