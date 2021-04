O femeie din SUA a primit primul transplant de trahee umană din istorie. „Când am respirat prima dată, m-am simțit ca în rai”

O femeie din SUA a primit primul transplant de trahee umană din istorie. După ce timp de mulți ani s-a chinuit să respire și s-a temut că s-ar putea sufoca în somn, Sonia Sein spune că se simte suficient de bine pentru a dansa cu nepoții ei, relatează CNN.

Transplantul, o premieră mondială, a avut loc la spitalul Mount Sinai din New York. Până acum au mai fost făcute doar transplanuri de trahee sintetică, din celule stem.



„Imediat după aceea am putut respira. Când am respirat prima dată după transplant, m-am simțit ca în rai”, a spus Sein, care a făcut operația care i-a schimbat viața în ianuarie.

Traheea fostei asistente sociale, în vârstă de 56 de ani, a fost deteriorată în 2014, când a avut nevoie de ventilator din cauza unui atac grav de astm.

Sein a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale în speranța de a corecta problema, dar acestea au provocat și mai multe daune căilor respiratorii. A fost nevoită să respire printr-o gaură creată chirurgical în gât, numită traheostomie, cu un tub care i-a coborât până înplămâni.

„Pentru mine era un efort să respir”, își amintește ea.

Traheea este tubul care leagă laringele de plămâni și este esențială pentru vorbire, respirație și pentru o funcție pulmonară normală. Este un organ mult mai complex decât pare și, timp de zeci de ani, experții medicali au considerat că astfel de transplanturi sunt imposibile, spune Eric Genden, chirurgul care a condus echipa care a făcut operația de transplant.

Genden a făcut cercetări în domeniu timp de de 30 de ani, de când era la facultatea de medicină.

„Încă de când eram student mi se părea greu de crezut că putem face transplant de rinichi, ficat și chiar de inimă, dar nu a existat nicio modalitate de a transplanta traheea”, a spus el.

Operația a de transplant prin care a trecut Sein a durat aproximativ 18 ore și a fost nevoie de circa 50 de specialiști - chirurgi, asistente medicale, anesteziști, specialiști în căile respiratorii și medci rezidenți.

Genden a spus că monitorizează îndeaproape starea lui Sein și că nu sunt semne că organismul ei ar respinge noua trahee.

„S-a descurcat incredibil de bine, sincer, mai bine decât am crezut vreodată. Ceea ce este cu adevărat interesant e faptul că celulele ei cresc în traheea donatorului. Așadar, traheea donatorului devine încet a ei”, a spus medicul.

