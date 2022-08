O femeie însărcinată căreia i s-au mai dat 24 de ore de viață luptă să trăiască pentru a-și aduce pe lume copilul

O femeie însărcinată este într-o luptă contracronometru pentru a naște, după ce medicii i-au mai dat doar 24 de ore de trăit, în urmă cu o lună.

Carrie Dodds, de 40 de ani, a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută pe 26 iunie, iar medicii i-au spus că boala ei era atât de avansată încât i-au dat șanse minime să trăiască mai mult de o zi.

Dar ea s-a încăpățânat să supraviețuiască și deja a trecut mai mult de o lună de când a primit vestea devastatoare. În prezent, este însărcinată în 25 de săptămâni și vrea să mai rămână în viață până își va aduce pe lume copilul. De asemenea, vrea să se căsătorească cu partenerul ei Shaun, relatează The Independent.

„Nu știu cât de departe voi ajunge, dar acum am prins curaj și sper că voi învinge această boală îngrozitoare. Pentru că nu am avut mamă și tată, visul meu este să mă căsătoresc cu sufletul meu pereche, partenerul meu de viață”, spune Carrie, care mai are 5 copii.

Cei doi și-au programat nunta pe data de 2 septembrie în Blackpool, Anglia. Cunoscuții au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta cuplul să plătească pentru ceremonie, iar Carrie să „se simtă ca o prințesă” și pentru a-i oferi „puterea de a continua să lupte”.

Carrie spune că este foarte motivată să lupte împotriva bolii și speră că va fi posibil să primească tratament cu celule stem care ar putea să o salveze.

