O femeie moartă într-un zbor transcontinental a fost depozitată în bucătăria cu podea încălzită. La final se semnala „un miros urât”

Avion British Airways pe aeroportul Heathrow. Foto: Profimedia

O femeie în vârstă de 60 de ani a murit la aproximativ o oră după decolarea zborului British Airways BA32 de la Hong Kong către, dar piloții au continuat zborul spre Aeroportul Heathrow în loc să se întoarcă, scrie Fox News.

Decizia a aparținut piloților, în limita regulamentului, și a reflectat realitatea crudă: odată ce un pasager a decedat, situația „nu mai este considerată o urgență”, comentează New York Post.

Membrii echipajului s-au trezit însă într-o încurcătură, neștiind ce să facă cu cadavrul în timpul zborului.

O sugestie de a așeza decedatul într-o toaletă a fost respinsă, forțând personalul să învelească cadavrul și să-l mute într-o bucătărie din spate — fără să-și dea seama că zona avea pardoseală încălzită, ceea ce se presupune că a agravat condițiile pe măsură ce orele treceau.

Până când Airbusul A350-1000 a început coborârea către Londra, aproximativ 12 ore mai târziu, pasagerii și echipajul ar fi observat deja un miros urât care se răspândea prin partea din spate a aeronavei, sporind disconfortul la bord.

Situația nu s-a încheiat odată cu aterizarea.

Poliția a întâmpinat aeronava la Heathrow și a ordonat tuturor celor 331 de pasageri să rămână pe locurile lor timp de aproximativ 45 de minute, în timp ce autoritățile investigau decesul de la bord.

Deși nu au fost depuse plângeri oficiale, se pare că această experiență traumatizantă i-a afectat profund pe membrii echipajului — unii dintre ei luându-și concediu pentru a se recupera după trauma suferită.

