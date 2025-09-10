Live TV

O fetiţă de cinci ani din Italia a deteriorat o sculptură din aur în valoare de 30.000 de euro

Data publicării:
Copii muzeu
Copii într-un muzeu. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia

O fetiţă în vârstă de cinci ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro şi aflată în galeria Orler din Jesolo, nu departe de Veneţia.

După ce a fost atrasă de o pânză albă a lui Enrico Castellani, evaluată la aproximativ 200.000 de euro, fetiţa poloneză a scăpat de sub supravegherea mamei sale şi a vrut să deseneze pe tablou, relatează News.ro.

Potrivit cotidianului italian Corriere della Sera, pentru a ajunge la pânză, ea s-a urcat pe sculptura din aur, provocând ruperea unuia dintre picioarele păianjenului. Responsabilii galeriei au intervenit rapid, evitând alte daune mai importante. Opera a fost înlocuită temporar şi va fi reparată de o firmă specializată, pe cheltuiala asigurării.

 

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat Carlo Pecorelli pentru cotidianul italian. „În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”.

Galeria Orler asigură că va întări de acum înainte supravegherea publicului şi a ajuns la un acord cu familia copilului pentru o despăgubire a cărei valoare nu a fost dezvăluită. „Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla”, a spus Pecorelli. „În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”.

Editor : Sebastian Eduard

