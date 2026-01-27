Live TV

O franțuzoaică a plătit sute de mii de euro pentru o casă la țară. Acum a aflat că prin grădina ei va trece un autobuz

Data publicării:
autobuz franta
Foto: Profimedia

O femeie din Franța a cumpărat în 2020 o fostă gară rurală, pe care a transformat-o în casa visurilor ei. Acum a aflat că prin grădina ei va trece o linie de autobuz. Laurence Maritano, în vârstă de 63 de ani, spune că ar vrea să vândă totul și să plece, dar casa nici măcar nu poate fi vândută în acest moment, relatează France Info.

Maritano, acum pensionară, a cumpărat vechea gară din localitarea Parcieux cu 322.000 de euro și a cheltuit încă 50.000 de euro pe renovări. Știa că o bucățică de teren aparține companiei feroviare SNCF, dar o estima la 1,5-2 metri.

„Primăria mi-a spus că este un drum rural care leagă satele mici. Nimeni, la momentul respectiv, nu m-a informat că există planuri pentru o linie de autobuz”, a spus Maritano.

Acum doi ani, SNCF a vândut parcela către Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes. Femeia a aflat că este vorba despre o adâncime de 5 metri, nu un metru și jumătate, așa cum credea ea. Asta înseamnă că ar trebui să-și demoleze piscina, care intră pe jumătate în acel perimetru.

Mai mult, regiunea vrea să exproprieze o altă parte din curtea ei, inclusiv grădina de legume, pentru linia de autobuz Trévoux-Lyon: „Așadar, nu voi mai avea grădină. Nu voi rămâne decât cu nefericirea”, se plânge pensionara.

Maritano spune că și-a investit toate economiile pentru a trăi într-un loc liniștit, înconjurat de o grădină: „Este terapia mea, am nevoie de spațiul meu în aer liber. La 63 de ani, vreau să mă bucur de viață”.

Ea cere ca acum Consiliul Regional fie să cumpere întregul teren împreună cu casa, fie să negocieze păstrarea unei părți din grădină și piscină, astfel încât să o poată vinde.

Pentru a face acest lucru, Laurence Martiano trebuie să plătească onorarii avocaților. Această situație o obligă să lucreze din nou: „Am o pensie mică. Nu am mijloacele necesare, așa că trebuie să lucrez din când în când.”

„Nici măcar nu pot pleca. Zilele trecute, agentul imobiliar pe care l-am sunat mi-a spus că proprietatea e nevandabilă”, se plânge femeia.

