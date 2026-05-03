O garsonieră de 10 mp, cu scară interioară, se vinde cu 115.000 de euro într-un oraș din Italia. „Un mini-apartament încântător”

O garsonieră de doar 10 metri pătrați a fost scoasă la vânzare pentru suma de 115.000 de euro în Florența, relatează presa italiană. Agenția imobiliară care o promovează susține însă că este vorba despre „un mini-apartament încântător”.

„Locuința” are 10 metri pătrați construiți, dar numai 8 metri pătrați utili, și este situată într-una dintre cele mai râvnite zone din Florența, la etajul 4 al unei clădiri istorice, relatează Corriere Fiorentino.

Fotografiile postate pe un site de imobiliare arată că ușa de la intrare aproape atinge chiuveta din bucătărie, când e deschisă. Există o plită cu inducție și un minibar mic. În spațiul mai mic decât un loc de parcare, agenția scrie că a fost instalată „mobilă făcută la comandă”, transformând locuința într-un „mini-apartament fermecător, renovat cu grijă, ideal pentru închiriere sau ca o bază convenabilă în inima orașului”.

Garsoniera este situată pe două etaje și are o scară interioară foarte îngustă.

La parter este o combinație între bucătărie, hol și living, totul în 4 metri pătrați.

La eraj se află un dormitor în miniatură, cu un pat de o persoană, și o baie cu ușă de sticlă. O chiuvetă, un duș și o toaletă sunt toate amplasate o suprafață care pare să aibă doar un metru pătrat.

În ciuda acestui fapt, agenția imobiliară spune că „proprietatea este înregistrată ca o clădire rezidențială, ca rezultat al unei parcelizări”.

Garsoniera poate fi închiriată pe termen lung, dar nu și pe termen scurt, deoarece pentru aceasta ar trebui să aibă o suprafață minimă de 28 de metri pătrați.

