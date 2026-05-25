O grupare separatistă a revendicat atacul asupra unui tren de pasageri în Pakistan, soldată cu cel puţin 47 de morţi

explozie cu morti si raniti la un tren cu navetisti in pakistan
Explozia a vizat un tren de navetişti în Quetta, în vestul Pakistanului. Foto: Profimedia

O grupare din cadrul Armatei de Eliberare a Balucistanului (BLA, organizaţie separatistă) a revendicat responsabilitatea pentru o explozie puternică ce a vizat un tren de pasageri în sud-vestul Pakistanului.

Bilanţul victimelor a ajuns la 47 de morţi - printre care 20 de soldaţi - şi 98 de răniţi, au declarat luni responsabil ai serviciilor de intervenţie, citaţi de Xinhua, potrivit dpa și Agerpres.

Un purtător de cuvânt al poliţiei declarase anterior pentru dpa că cel puţin 30 de persoane au fost ucise şi peste 100 rănite în explozia de la Quetta, capitala provinciei.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat cu putere atacul şi le-a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

În spitalele publice şi private din oraş a fost declarată stare de urgenţă, a indicat un purtător de cuvânt al guvernului provinciei Balucistan.

Cel puţin trei vagoane de tren şi locomotiva au deraiat în urma exploziei, a spus el. Forţele de securitate au împrejmuit zona, iar în prezent are loc o operaţiune de salvare, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Violenţele au cunoscut o recrudescenţă în Pakistan în ultimul timp, atacurile teroriste vizând adesea forţele de securitate ale statului.

Anul trecut, un tren în care se aflau sute de membri ai forţelor de securitate şi familiile lor a fost sechestrat de BLA. Cel puţin 25 de pasageri şi soldaţi au fost ucişi în luptele din timpul operaţiunii de eliberare a ostaticilor, care a durat mai multe zile.

BLA este cea mai mare grupare din cele câteva care luptă pentru independenţa Balucistanului de Pakistan. Gruparea se află şi la originea violenţelor care au ca ţintă în special proiectele de infrastructură de miliarde de dolari ale Chinei.

