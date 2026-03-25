O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York. Imagini CCTV ale impactului

O însoțitoare de zbor de pe zborul Air Canada Jazz care s-a ciocnit cu o mașină de pompieri la aeroportul LaGuardia din New York duminică a supraviețuit în ceea ce fiica ei a numit un „miracol absolut”, după ce a fost aruncată la peste 100 de metri de avion în timp ce era încă legată de scaun.

Avionul CRJ-900, operat de Jazz Aviation, s-a ciocnit cu o mașină de pompieri în timpul aterizării, ucigându-i atât pe pilot, cât și pe copilot. Nouă persoane au fost transportate la spital cu leziuni, printre care și Solange Tremblay, o însoțitoare de zbor, scrie The Guardian.

„Este un miracol absolut. În momentul impactului, scaunul ei a fost aruncat la peste 100 de metri de avion. Au găsit-o și era încă legată de scaun”, a declarat fiica ei, Sarah Lépine, pentru TVA News din Quebec. „A avut un înger păzitor care a vegheat asupra ei. Ar fi putut fi mult mai rău.”

Lépine a spus că mama ei a suferit multiple fracturi osoase și a fost dusă la spital pentru o operație la un picior rupt.

Conform profilului său de pe rețelele sociale, Tremblay a început să lucreze pentru Jazz acum 26 de ani ca însoțitoare de zbor.

Un videoclip cu imagini luate după camerele CCTV arată momentul coliziunii avionului Air Canada cu o mașină de pompieri la Aeroportul LaGuardia.

Cei doi piloți au murit în urma impactului. „Pierderea celor doi colegi de echipaj aflați la bordul zborului 8646 este o tragedie profundă”, a declarat Jason Ambrosi, președintele Air Line Pilots Association, cel mai mare sindicat al piloților de linie din lume.

„Acești piloți și-au dedicat cariera transportului în siguranță al pasagerilor, iar în aceste momente devastatoare ne gândim cu toții la familiile lor, la cei dragi și la colegii de la Jazz Aviation.”

