„O lovitură deloc neglijabilă”. Cum s-a întors împotriva lui Benjamin Netanyahu războiul declanșat cu SUA împotriva Iranului

Cu doar patru luni în urmă, Benjamin Netanyahu a asistat la împlinirea visului său politic vechi de zeci de ani: declanșarea unui război comun al Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Însă ceea ce a fost prezentat în Israel drept bătălia „finală” împotriva dușmanului său de moarte nu a decurs conform planului, scrie Financial Times.

Acordul provizoriu încheiat de Donald Trump cu Iranul a stârnit furie în Israel, criticii susținând că este vorba de un eșec strategic de proporții, condus de un lider american lipsit de voință. Washingtonul a ripostat, vicepreședintele JD Vance avertizând Israelul să „se trezească la realitate” și să conștientizeze situația în care se află.

„Au mers prea departe”, a declarat Dan Shapiro, fost înalt funcționar american și ambasador în Israel, referindu-se la Trump și Netanyahu. „Amândoi erau prea încrezuți, au evaluat greșit ce puteau realiza . . . și au irosit cea mai favorabilă poziție strategică”.

Netanyahu a fost primit în repetate rânduri cu fast la întâlnirile cu Trump după revenirea acestuia la putere: cei doi s-au întâlnit de nu mai puțin de șapte ori între inaugurarea președintelui american și începutul războiului. Însă, de la o întâlnire decisivă din februarie, din perioada premergătoare conflictului, cei doi nu au mai apărut împreună.

În cadrul acordului său cu Iranul, Washingtonul a încercat, de asemenea, să impună un armistițiu în conflictul dintre Israel și Hezbollah din Liban, stârnind valuri de proteste din partea locuitorilor din nordul Israelului și a miniștrilor de extremă dreaptă, indignați de ceea ce ambele grupuri au numit o „pierdere a suveranității”.

Netanyahu a insistat că forțele sale nu se vor retrage din așa-numita „zonă de securitate”, ceea ce plasează Libanul în centrul negocierilor tensionate de pace dintre SUA și Iran.

Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între Washington și Teheran a reprezentat cel mai clar semn de până acum că interesele Statelor Unite și ale Israelului au ajuns să fie radical diferite. Pe lângă faptul că includea frontul din Liban, textul nu făcea nicio mențiune despre programul de rachete balistice al Iranului sau despre sprijinul acordat de acesta milițiilor aliate din regiune, în ciuda cererilor repetate ale Israelului ca aceste aspecte să fie incluse în acord.

Un fost înalt oficial israelian a declarat că „problema nucleară este abordată doar la nivel declarativ”, fără ca Iranul să-și asume angajamente ferme de a renunța la stocul său de uraniu puternic îmbogățit.

În funcție de evoluția negocierilor și de măsurile pe care le va lua pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Iranul urmează să obțină derogări din partea SUA pentru a vinde petrol și pentru a avea acces la activele sale înghețate. Iar același regim se află în continuare la putere la Teheran.

„Este greu să exagerăm cât de mare a fost acest dezastru strategic”, a declarat fostul oficial israelian. În comparație cu perioada de dinaintea războiului, „situația este cu siguranță mai gravă astăzi”, mai ales că „nu mai suntem în perfectă sincronizare cu SUA, așa cum eram înainte”, a adăugat acesta.

De la sfârșitul anului trecut, popularitatea lui Netanyahu a cunoscut o scădere bruscă, atunci când președintele SUA l-a numit „erou” de război în cadrul unei întâlniri de la Mar-a-Lago și a afirmat că „s-ar putea să nu mai existe Israelul” dacă altcineva ar fi condus țara.

Este posibil ca acel moment să se dovedească a fi fost punctul culminant al doctrinei de securitate extrem de agresive a lui Netanyahu, care a înregistrat o serie de victorii pe câmpul de luptă în Orientul Mijlociu — cu un cost uman imens — ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

De la Liban la Gaza și Siria, dușmanii Israelului au suferit pierderi grave până la începutul acestui an, soldații israelieni controlând numeroase „zone tampon” și lansând atacuri după bunul lor plac, adesea sub acoperirea unor acorduri de încetare a focului extrem de favorabile, negociate de SUA. Regimul iranian încă se refăcea după războiul de 12 zile din 2025 cu Israelul, iar economia sa se afla în colaps.

La șase luni după încheierea acelui război, protestele de masă împotriva regimului au început să zguduie Iranul. Promisiunea lui Trump de a veni în ajutorul poporului iranian s-a transformat rapid într-un atac pe scară largă, încurajat de Netanyahu. Mai mulți președinți americani anteriori respinseseră apelurile liderului israelian de a lansa o ofensivă împotriva Republicii Islamice.

„Au izbucnit protestele, iar regimul părea să fie în pragul prăbușirii. [Netanyahu și Trump] credeau că era nevoie doar de un mic impuls pentru a-l răsturna”, a declarat Shapiro, care lucrează în prezent la think-tank-ul Atlantic Council.

Acest pariu a eșuat. În ciuda pierderilor devastatoare — de la liderii săi de vârf și infrastructura esențială până la mii de vieți ale civililor — regimul iranian, profund ostil față de Israel, a ieșit din acest conflict cu convingerea că războiul i-a consolidat poziția.

Dar poate că cea mai mare vulnerabilitate a lui Netanyahu este distanțarea sa tot mai mare față de Trump, care, potrivit unor surse, l-ar fi numit în ultimele săptămâni pe premierul israelian „al naibii de nebun” și a declarat pentru FT: „Eu iau toate deciziile. El [Netanyahu] nu ia deciziile”.

Sprijinul pentru președintele SUA în rândul israelienilor — și mai ales în rândul bazei de dreapta a lui Netanyahu — a scăzut dramatic. Un sondaj realizat joia trecută de Channel 12 din Israel a arătat că doar 13 la sută dintre israelieni au încredere în Trump, care era odinioară popular, că va apăra interesele Israelului.

Personalități media pro-Netanyahu l-au numit pe Trump — care s-a autointitulat cândva „cel mai pro-Israel președinte american din istorie” — un „ratat” și au lansat insulte la adresa lui Vance și a emisarilor Jared Kushner și Steve Witkoff. Yinon Magal, prezentator al postului de extremă dreapta Channel 14 și apropiat al premierului, a scris săptămâna trecută pe X că Trump a cedat presiunilor exercitate de „mizerabilul” Vance, alături de Witkoff și Kushner, despre care a afirmat că „și-au trădat frații din Israel”.

Joi, vicepreședintele american i-a criticat dur pe miniștrii de extremă dreapta din cabinetul israelian pentru că au criticat acordul. „Dacă aș face parte din cabinetul guvernului israelian, probabil că nu aș ataca singurul aliat puternic pe care îl mai am în întreaga lume”, a declarat Vance.

Nadav Shtrauchler, un strateg politic care a lucrat anterior cu premierul israelian, a declarat: „Acest [acord cu Iranul] reprezintă o lovitură deloc neglijabilă pentru Netanyahu . . . Dacă alegerile ar avea loc mâine, s-ar afla într-o situație foarte dificilă”.

Partidul Likud al lui Netanyahu și aliații săi de dreapta se află în urma opoziției în sondaje, fără a avea o cale clară de a-și asigura o nouă majoritate parlamentară.

Având în vedere că alegerile sunt programate cel târziu în octombrie, prim-ministrul cu experiență mai are timp să repare pagubele, a afirmat Shtrauchler. El a subliniat însă că Netanyahu „nu poate lăsa lucrurile așa” nici în Iran, nici în Liban, având în vedere discrepanța dintre realitatea actuală și promisiunile mărețe făcute de Netanyahu la începutul campaniei împotriva Iranului.

„Publicul israelian nu se aștepta ca lucrurile să se termine așa”, a spus el. Sondajul realizat de Channel 12 a arătat că doar 11% dintre israelieni considerau că țara lor a câștigat războiul. Sâmbătă, cel de-al 47-lea președinte american a publicat pe Truth Social un articol intitulat „Trump deține cărțile în mâini în ceea ce privește șansele șubrede de realegere ale lui Netanyahu”.

Shira Efron, cercetătoare a Rand Corporation cu sediul în Israel, a afirmat că recentul război cu Iranul a fost similar cu celelalte campanii militare ale Israelului de după 7 octombrie, caracterizate de „așteptări nerealiste” și de o concentrare exclusivă asupra soluțiilor militare pentru orice problemă.

„Abordarea israeliană a fost: «Ce nu se poate obține prin forță se va obține cu și mai multă forță»”, a spus ea. „Nu a existat niciodată un instrument diplomatic pe niciunul dintre fronturi. Aceasta este depășirea limitelor”.

Netanyahu continuă să respingă orice discuție despre eșec, susținând, în cadrul unei conferințe de presă excepționale din 15 iunie, că a existat o „campanie sistematică de a minimaliza realizările” războiului și prezentând detalii despre presupusele reușite în Iran: rachete distruse, „nenumărate” ținte din industria de apărare lovite și pagube economice de sute de miliarde de dolari.

Războiul a salvat Israelul de amenințarea „anihilării nucleare” și a „morții în masă”, a adăugat el, susținând că Iranul se îndreaptă cu pași repezi spre obținerea unei arme nucleare — o poziție care nu este susținută de evaluările serviciilor de informații israeliene sau occidentale.

Este revelator faptul că multe dintre succesele evidențiate de Netanyahu — eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza, distrugerea vastului arsenal de rachete al Hezbollah și a conducerii sale de vârf, și chiar atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene — au avut loc înainte de cel mai recent război. Hamas controlează în continuare aproximativ 40% din Gaza, iar comportamentul Israelului în această fâșie de pământ a dus la o izolare internațională din ce în ce mai accentuată a țării.

În cadrul conferinței de presă, Netanyahu abia l-a menționat pe Trump, minimizând neînțelegerile ca fiind ceva ce „se întâmplă chiar și în cele mai bune familii”.

„Există realizări concrete pe care le poate evidenția”, a spus Shtrauchler, dar a adăugat: „Fie câștigi, fie dai explicații. Netanyahu, acum o lună, nu și-ar fi dorit asta și ar fi preferat să meargă mână în mână cu Trump spre apus”.

Susținătorii lui Netanyahu nu și-au pierdut încă speranța. Aceștia sugerează că, cu puțin mai mult timp și, cu siguranță, încă o ofensivă, se va obține într-adevăr o victorie răsunătoare.

Pentru Netanyahu și aliații săi, există întotdeauna speranța că negocierile dintre imprevizibilul Trump și regimul iranian de linie dură vor eșua fără a se ajunge la un acord final.

„Trump și [Netanyahu] ne mai rezervă câteva surprize, chiar înainte de alegerile din octombrie, credeți-mă”, a declarat Miki Zohar, un ministru de rang înalt din partidul Likud, apropiat de Netanyahu, într-un interviu radio acordat săptămâna trecută. „Oricine crede că prim-ministrul nu a obținut rezultate concrete alături de Trump va fi nevoit să-și înghită cuvintele foarte curând”.

Analiștii din Israel și din SUA sunt mult mai puțin siguri.

Iranul a dat de înțeles că este pregătit să blocheze negocierile mai ample cu SUA privind conflictul din Liban, lăsându-i lui Netanyahu o marjă de manevră limitată, fără a risca să atragă asupra sa o nemulțumire și mai mare din partea celui mai important aliat al său.

Shapiro a afirmat că disponibilitatea lui Trump de a-și limita pierderile și de a încheia un acord cu Iranul era un semn clar al dorinței sale de a „se retrage și a-și reduce implicarea în Orientul Mijlociu”.

Viitorii președinți ai SUA vor promite, aproape cu certitudine, că nu se vor angaja niciodată într-o astfel de aventură militară; statele arabe din Golf, care au suportat greul represaliilor Iranului, încercau să atenueze tensiunile cu Iranul, în timp ce Teheranul își asigurase o nouă pârghie de influență și mai mulți bani, a afirmat el.

„A fost o greșeală strategică uriașă, din care se desprinde o lecție esențială: în lumea de după 7 octombrie, nu există «finalizarea misiunii»”.

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Editor : A.M.G.