Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână, Iran își bazează strategia de rezistență pe una dintre cele mai sensibile rute energetice ale lumii - Strâmtoarea Ormuz. Oficialii din regiune susțin că refuzul Teheranului de a accepta compromisuri diplomatice este strâns legat de capacitatea sa de a influența fluxurile globale de petrol și de a exercita presiune economică asupra adversarilor săi. În paralel cu intensificarea operațiunilor militare conduse de Statele Unite și Israel, liderii iranieni par să mizeze pe ideea că destabilizarea piețelor energetice ar putea avea un impact global mai rapid decât rezultatele obținute pe câmpul de luptă, arată o analiză a Washington Post.

„Suntem singuri împotriva celei mai mari superputeri militare din istorie”

Surse diplomatice din regiune afirmă că Teheranul consideră avantajul său geografic drept un instrument strategic major, capabil să transforme conflictul militar într-o confruntare economică de amploare mondială.

Teheranul intensifică atacurile asupra vecinilor săi, mizând pe faptul că poate agrava criza economică globală mai repede decât poate administrația Trump să o atenueze prin forță militară, potrivit unui diplomat iranian, a doi diplomați europeni detașați în regiune și a unui înalt oficial arab, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru Washington Post.

Reticența Iranului de a capitula este legată de puterea pe care o exercită asupra Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din transporturile mondiale de combustibil, pe care Teheranul a închis-o în mare parte, provocând turbulențe pe piețele energetice. Președintele Donald Trump a acordat Iranului un termen de 48 de ore sâmbătă pentru a redeschide această cale navigabilă crucială, amenințând că va „distruge” centralele electrice ale țării dacă Teheranul nu se conformează.

Prin închiderea parțială a strâmtorii, Iranul încearcă să „facă această agresiune extrem de costisitoare pentru agresori”, potrivit diplomatului iranian. „Suntem singuri împotriva celei mai mari superputeri militare din istorie”, a afirmat acesta.

„Nu simt nicio presiune să negocieze”

Liderii iranieni consideră că această capacitate a lor de a controla strâmtoarea și de a rezista atacului SUA și al Israelului reprezintă o victorie pe termen scurt, au declarat oficialul arab și diplomații europeni. Însă, pe măsură ce războiul se extinde, iar infrastructura critică a Iranului este din ce în ce mai amenințată, conducerea țării este, de asemenea, profund îngrijorată cu privire la capacitatea sa de a-și reveni pe termen lung, au spus aceștia.

„Atât timp cât regimul este acolo, ei pot crea teroare în regiune, pot teroriza piețele internaționale cu prețurile petrolului și gazelor. Da, asta înseamnă victoria pentru ei”, a spus unul dintre diplomații europeni, care are sediul în Golful Persic. „Nu simt nicio presiune să negocieze.”

Până în prezent, consecințele economice ale conflictului pentru Statele Unite și aliații săi europeni au fost „moderate”, potrivit evaluării diplomatului, neajungând la nivelul grav care ar crește presiunea pentru negocieri din partea SUA. Cu toate acestea, creșterea prețurilor la energie provoacă îngrijorare la Washington.

Tensiuni pe piețele energetice

Înainte ca Trump să stabilească termenul limită de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Pentagonul își intensifica operațiunile în jurul acestui punct strategic, intensificând atacurile aeriene și desfășurând în zonă elicoptere de luptă suplimentare. Deschiderea strâmtorii prin forță presupune eliminarea pozițiilor iraniene, astfel încât navele de război americane să poată escorta petrolierele prin această zonă.

Vineri, Departamentul Trezoreriei a încercat să calmeze piețele energetice prin ridicarea sancțiunilor asupra țițeiului iranian deja încărcat pe nave.

O femeie ține în mână o fotografie cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în timpul unui miting organizat cu ocazia Zilei Quds (Ziua Ierusalimului) . Foto: Profimedia

Oficialii din Qatar și Oman au început să ia legătura cu Iranul în legătură cu un posibil armistițiu săptămâna trecută, după ce au ajuns la concluzia că forța militară copleșitoare a Statelor Unite și a Israelului nu ar fi în măsură să răstoarne guvernul iranian pe termen scurt, potrivit oficialului arab și diplomaților europeni. Iranul a răspuns că ar accepta acest lucru doar dacă Statele Unite și Israelul ar înceta mai întâi atacurile.

„Iranul nu este dispus să accepte un armistițiu prematur, precum cel din războiul de 12 zile”, a declarat diplomatul iranian, referindu-se la conflictul dintre Israel și Iran de anul trecut, în timpul căruia SUA au lovit instalațiile nucleare iraniene.

„SUA se împotmolesc într-o mlaștină”

Iranul nu ar fi dispus de data aceasta să oprească atacurile împotriva intereselor SUA, cu excepția cazului în care Washingtonul ar fi de acord cu o serie de garanții de „neagresiune”, inclusiv compensații financiare pentru daunele cauzate de război, a spus el - considerate la Teheran ca fiind necesare pentru a împiedica Israelul și SUA să atace din nou.

Diplomatul a făcut apel la Trump să pună capăt războiului înainte ca acesta să se agraveze și mai mult. „Acesta este chiar începutul în care SUA se împotmolesc într-o mlaștină”, a spus el. „Nu există altă cale de ieșire.”

Iranieni, susținători ai ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia

Potrivit Pentagonului, SUA și Israelul au lovit peste 15.000 de ținte în Iran. Atacurile au distrus infrastructura militară, clădiri municipale și au eliminat membri ai conducerii de vârf. Ministerul Sănătății din Iran afirmă că peste 1.200 de civili au fost uciși în conflict, inclusiv într-un atac asupra unei școli care a ucis peste 160 de persoane, în majoritate copii.

Numai în ultima săptămână, atacurile israeliene au ucis patru înalți oficiali iranieni, printre care Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, și purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, Ali Mohammad Naini.

O traiectorie de escaladare

Conflictul s-a extins, incluzând atacuri asupra infrastructurii energetice regionale, Iranul ripostând după un atac asupra câmpului de gaze South Pars prin lansarea de atacuri asupra Qatarului, Arabiei Saudite și Kuweitului, care au cauzat pagube de miliarde de dolari unei instalații de gaze naturale din Qatar, potrivit autorităților locale.

„Ne aflăm încă pe o traiectorie de escaladare”, a declarat Alan Eyre, cercetător la Institutul pentru Orientul Mijlociu, un think tank din Washington, care a lucrat ca oficial al Departamentului de Stat specializat în Iran.

Liderii țării consideră că, prin aplicarea unor sancțiuni economice suficient de dure, îl pot forța pe Trump să cedeze, a spus el. „Iranul încă nu și-a atins obiectivul, încă încearcă să majoreze costurile.”

Citește și: Misterul Mojtaba Khamenei: CIA și Mossadul caută dovezi că liderul suprem al Iranului este în viață

Asasinatele succesive ale unor înalți oficiali iranieni par, de asemenea, să fi descurajat Teheranul de la negocieri, potrivit unuia dintre oficialii europeni, care a fost anterior detașat în Iran. Oficialul a spus că uciderea lui Larijani, în special, a afectat perspectivele negocierilor, deoarece acesta era singurul calificat să colaboreze cu Occidentul.

Timp de ani de zile, Larijani a menținut un canal secret de comunicare cu SUA prin intermediul Europei, iar înainte de a fi ucis, existau rapoarte conform cărora acesta explora căi prin Moscova pentru a discuta cu administrația Trump, a spus oficialul.

Valul de asasinate, un test de rezistență din partea Iranului

Asasinatele reprezintă „un test de rezistență pentru un sistem conceput să dăinuie mai mult decât viețile unor persoane concrete”, a declarat oficialul. Pe termen scurt, a spus el, asasinatele sunt probabil un motiv de îngrijorare pentru clasa conducătoare din Iran. „Pe termen lung, cred că ele sporesc spiritul de rezistență.”

Mesajele de rezistență au ocupat un loc central în seria de comunicate ale liderilor iranieni cu ocazia Anului Nou persan, Nowruz, sărbătorit vineri. Aceștia au oferit sprijin celor care și-au pierdut persoanele dragi în conflict, dar au promis, de asemenea, că dușmanii Iranului vor fi învinși.

Manifestanții flutură steagurile naționale iraniene în timp ce se strâng pentru un miting în sprijinul noului lider suprem în Piața Enghelab din centrul Teheranului, pe 9 martie 2026. Foto: Profimedia

În ajunul sărbătorii, mass-media de stat iraniană a anunțat trei execuții, unele dintre primele recunoscute de guvern de când Trump a susținut că a împiedicat executarea a sute de persoane, amenințând cu forța militară în ianuarie. Grupurile pentru drepturile omului au condamnat procesul judiciar și execuțiile.

Citește și: Zelenski avertizează că Putin va profita de un „război de lungă durată” în Iran. Despre negocieri: „Discutăm oriunde, dar nu în Rusia”

Printre cei executați s-a numărat Saleh Mohammadi, în vârstă de 19 ani, membru al echipei naționale de lupte a țării, care a fost acuzat că a atacat poliția în timpul protestelor de la începutul acestui an, la care Iranul a răspuns cu o violență copleșitoare, ucigând mii de oameni.

„Anul nou va fi un an în care vom da o lovitură puternică dușmanilor Iranului”, a declarat președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. El a promis că țara „va ieși din aceste furtuni cu mândrie și mai puternică decât înainte”.

Liderul suprem al Iranului, recent numit, Mojtaba Khamenei, a dat publicității vineri o declarație scrisă. Acesta nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului și se crede că a fost grav rănit în atacul în care și-a pierdut viața tatăl său, potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane.

Costuri pe termen lung ale războiului

În spatele bravadei publice, conducerea Iranului se confruntă cu îngrijorări profunde cu privire la costurile pe termen lung ale războiului, a declarat Reuel Marc Gerecht, un fost ofițer de informații american specializat în Iran, acum cercetător principal la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank din Washington cunoscut pentru poziția sa dură față de Iran.

„Ei se gândesc mereu la politica internă și știu... că sunt în dizgrație, ca să mă exprim politicos”, a spus el, referindu-se la protestele antiguvernamentale cu care regimul iranian s-a confruntat în ultimii ani. Un conflict de lungă durată ar putea servi intereselor Iranului pe termen scurt, dar în cele din urmă s-ar întoarce împotriva lui.

„În cele din urmă, într-un război de lungă durată, aproape nimic nu va funcționa cu adevărat în Iran”, a spus el. Daunele imense cauzate de mii de atacuri aeriene americane și israeliene ar reduce capacitatea guvernului iranian de a rezolva nemulțumirile existente și ar putea declanșa noi valuri de tulburări populare, a spus Gerecht.

„Momentele cele mai critice pentru ei nu sunt în timpul bătăliei, când rezistă atacurilor, ci atunci când atacurile încetează”, a spus el.

Editor : C.A.