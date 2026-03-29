O maşină a intrat în mulțime și a lovit „mai mulţi” pietoni într-un oraș din Marea Britanie

Un bărbat a fost arestat după ce a lovit cu mașina „mai mulţi” pietoni în centrul oraşului Derby din Marea Britanie, a anunțat poliţia.

Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, şi au primit îngrijiri de la paramedici înainte de a fi transportate la spital.

Poliţia din Derbyshire spune că incidentul a avut loc în Friar Gate, sâmbătă, în jurul orei 21:30, şi a implicat un Suzuki Swift negru, potrivit BBC, preluată de News.ro.

Poliţia a făcut apel la cetăţenii din Derby să anunţe autorităţile urgent dacă au informaţii cu privire la incident, dar arată că nu există alte riscuri pentru public.

În declaraţia Poliţiei din Derbyshire, se arată că ofiţerii de poliţie au oprit un vehicul despre care se crede că a fost implicat în incident, la scurt timp, iar şoferul, care are în jur de 30 de ani, a fost arestat.

Friar Gate a fost complet închis de la intersecţia cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street, iar oamenii au fost sfătuiţi să evite complet zona.

„Deşi ştim că acest lucru va fi alarmant, am dori să asigurăm oamenii că nu credem că există un risc continuu pentru public”, a declarat Poliţia.

„Lumea intra în panică”

Un localnic, citat de Derby Telegraph, a relatat că se afla într-un bar aproape de locul unde a avut loc incidentul şi a ieşit afară pentru că „cineva a spus că o mulţime de oameni au fost loviţi de o maşină”.

„Toată lumea vorbea despre asta şi intra în panică, ştiam oameni care erau în alte baruri şi am crezut că ar fi putut fi ei”, a arătat acesta.

Catherine Atkinson, deputată de Derby North, a declarat că este „profund şocată” de relatările conform cărora mai multe persoane au fost rănite într-un „incident grav” în centrul oraşului Derby.

„Gândurile mele sunt alături de cei răniţi şi sunt recunoscătoare serviciilor noastre de urgenţă”, a scris ea într-un comunicat distribuit pe pagina sa de Facebook.

Ea a îndemnat publicul să urmeze sfaturile poliţiei şi să evite zona şi să contacteze Poliţia cu orice informaţii relevante „cât mai curând posibil”.

Editor : B.P.