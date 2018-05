Ceremonie emoționantă de nuntă într-un spital din Zimbabwe. Cei doi tineri care s-au căsătorit erau internați în spital după ce au fost atacați de un crocodil. Mireasa a rămas fără un braț în urma atacului.

Foto: Agerpres

„În decurs de o săptămână am trecut de la șoc și agonie la o experiență cu adevărat minunată”, a spus, Jamie Fox, în vârstă de 27 de ani, pentru The Associated Press.

Fox și logodnica lui, Zanele Ndlovu, erau într-o canoe, pe cel mai lung râu din Africa, Zambezi, atunci când au fost atacați de un crocodil. Tânăra și-a pierdut brațul drept și a suferit răni la mâna stângă. Cinci zile mai târziu, însă, a spus „Da” la spital.

Fox a declarat că ceremonia a fost „minunată”.