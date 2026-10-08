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„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă

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Venetian mask used by doctors during plagues.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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În ciuda declarațiilor autorităților ruse potrivit cărora informează pe deplin comunitatea internațională cu privire la incidentul în care o angajată a unui laborator din Siberia a decedat din cauza unei posibile epidemii de ciumă, Organizația Mondială a Sănătății nu dispune de o „imagine completă” a situației. Din această cauză, organizația „nu poate efectua o evaluare cuprinzătoare a riscurilor”, a declarat directorul general al acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Schimbul de informații în timp util, complet și transparent este esențial pentru clarificarea mesajelor contradictorii și pentru asigurarea unei evaluări precise a riscurilor potențiale pentru populație”, a adăugat el.

OMS nu știe încă cum anume s-a infectat Daria Shipilova de la Institutul de Cercetare Științifică pentru Combaterea Ciumii din Irkutsk, Siberia și Extremul Orient și cu ce boală virală anume, a declarat Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de combatere a epidemiilor și pandemiilor din cadrul organizației. Dacă ciuma pulmonară este exclusă, așa cum afirmă autoritățile ruse, „atunci de ce a murit ea de fapt?”, a întrebat Van Kerkhove.

Rospotrebnadzor a anunțat miercuri că, „în conformitate cu normele sanitare internaționale”, a transmis OMS „informații cu privire la situație”. „OMS a publicat o declarație privind absența riscurilor de natură sanitar-epidemiologică în legătură cu cazul de pneumonie extrahospitalieră din orașul Irkutsk”, se menționează în comunicatul serviciului de presă al agenției.

Cu toate acestea, Tedros a menționat că dorește să primească, printre altele, explicații suplimentare cu privire la informațiile neconfirmate din mass-media referitoare la „un al doilea angajat cu pneumonie de cauză necunoscută”:

Analizăm toate informațiile primite de la locuitorii din zonă. Am solicitat Rusiei să comenteze această situație. Așteptăm un răspuns.
Din informațiile primite de la fața locului reiese că autoritățile au impus restricții stricte de carantină în laboratorul din orașul Shelekhov, unde lucra Șipilova, precum și în spitalele din apropiere. Pe durata efectuării testelor, angajații au fost izolați în clădirea Institutului de Cercetare Științifică timp de trei zile, dormind pe podea și pe scaune.

Mama Dăriei Șipilova a declarat pe 5 octombrie pentru publicația locală „Glubina” că se află în carantină într-unul dintre spitalele din Irkutsk și că până în prezent nu a primit un raport oficial privind decesul fiicei sale. Daria a decedat în noaptea de 1 spre 2 octombrie la Spitalul Raional din Șelehov.

Versiunea privind eprubeta spartă, care ar fi fost cauza infectării, a fost calificată de mamă, ea însăși cadru medical, drept „o mizerie și o prostie”: „Nu toți medicii înțeleg măcar că e imposibil să spargi o eprubetă. Chiar și dacă o arunci cu putere de perete. Așa ceva poate spune doar un amator. Chiar și ipotetic, este pur și simplu imposibil să se verse sau să se spargă. Sunt atât de bine protejate.”

Rospotrebnadzor a informat că, în urma activității comisiei de control al respectării cerințelor de siguranță biologică la Institutul de Cercetare, „nu s-au identificat situații de urgență în timpul lucrului cu microorganisme patogene”, iar aceste concluzii au fost confirmate de „comisia de experți trimisă la institut la ordinul șefei Rospotrebnadzor, Anna Popova”.

Editor : A.R.

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