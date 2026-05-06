Video O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz, iar mai mulți membri ai echipajului au fost răniți

Petrolier mare care navighează prin Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic, Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Gigantul francez de transport maritim CMA CGM a anunțat că una dintre navele sale a fost vizată de un atac în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, marți.

„Nava CMA CGM San Antonio a fost ținta unui atac ieri în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, soldat cu rănirea membrilor echipajului și avarierea navei”, a declarat compania maritimă pentru AFP, potrivit The Guardian.

Aceasta a adăugat că echipajul rănit a fost evacuat de pe vas pentru îngrijiri medicale.

CMA CGM, a treia cea mai mare linie de transport maritim de containere din lume, a raportat luna trecută că una dintre navele sale a fost ținta unor focuri de avertisment în strâmtoare, deși niciun membru al echipajului nu a fost rănit.

Firma franceză a indicat că 14 dintre vasele sale au fost blocate în Golf la începutul războiului. O navă, Kribi, a ieșit din Strâmtoarea Ormuz la începutul lunii aprilie.

