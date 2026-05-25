Live TV

O navă taiwaneză și una chineză s-au „confruntat verbal” două zile într-o dispută teritorială pe mare

Data publicării:
Nave chineze in apele de la est de Taiwan
Nave chineze la est de Taiwan Foto: Profimedia
Din articol
Dispute teritoriale 

O navă a Pazei de Coastă taiwaneze a fost angajată timp de două zile într-o „confruntare faţă în faţă” cu o navă a Pazei de Coastă chineze, în apropiere de Insulele Pratas - disputate -, în partea de nord a Mării Chinei de Sud, a anunţat Paza de Coastă taiwaneză.

Incidentul a izbucnit sâmbătă, în „apele restrânse” ale Insulelor Pratas - cunoscute şi sub numele Dongsha -, a anunţat Paza de Coastă taiwaneză, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Taiwanul controlează Insulele Pratas, însă Beijingul le revendică la rândul său împreună cu cea mai mare parte a acestei căi maritime strategice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cele două părţi au purtat o îndelungată confruntare verbală pe tema suveranităţii, prin radio, pe mare”, după ce nava taiwaneză „Taichung” a încercat să expulzeze nava Pazei de Coată chinze CCG 3501, a precizat Paza de Coastă taiwaneză.

Un operator de radio chinez a transmis Taichung că nava se afla în „misiune de patrulare de rutină” şi că nu trebuie „să se intervină în acţiunile” acesteuia, potrivit acesleiaşi surse.

Nava taiwaneză i-a răspuns că „comportamentul vostru dovedeşte că pacea Chinei este o impostură, iar comunitatea internaţională nu vă va susţine. Nu distrugeţi pacea”, se arată în comunicat.

Dispute teritoriale 

„În prezent, nava de patrulare Taichung rămâne în zonă într-o înfruntare cu CCG 3501”, anunţat Paza de Coastă taiwaneză.

La câteva ore după difuzarea acestui comunicat, Paza de Coată taiwaneză a anunţat că nava chineză a „părăsit apele restrânse”.

Oficiali taiwanezi în domeniul securităţii declarau sâmbătă că China a desfăşurat peste 100 de nave din cadrul Marinei, Pazei de Coastă şi alte bastimente în apele din regiune care se întind de la Marea Galbenă şi până la Marea Chinei de Sud şi vestul Oceanului Pacific.

Această desfăşurare a început înainte de întâlnirea preşedintelui american Donald Trump cu omologul său chinez Xi Jinping la Baijing şi a depăşit 100 de nave după încheierea summitului.

Donald Trump a provocat îngrijorări la Taipei după ce a sugerat că vâznările de armament americane către Taiwan ar putea să fie folosite ca monedă de chimb cu China, care consideră Taiwanul ca făcând parte din teritoriul chinez şi a ameninţat să-l preia cu forţa.

Taipeiul a subliniat după aceea că Taiwanul apără statu qou-ul şi că China este „cauza profundă” a instabilităţii în regiune.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Shakira dai dai
5
Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost publicat...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Xi Jinping
Punctul sensibil al „prieteniei fără limite” dintre Putin și Xi: De ce a fost forțată China să se „retragă tactic” din Arctica
astrnauti china
China trimite, pentru prima dată, un astronaut în spațiu care va petrece un an întreg pe orbită
Russia's President Vladimir Putin Visits Beijing
De ce Putin are nevoie de Xi mai mult ca niciodată: analiza lui Mark Galeotti după summitul China-Rusia
(SpotNews) CHINA SHANXI COAL MINE ACCIDENT (CN)
Explozie la o mină de cărbune în China: căutări ample pentru găsirea a doi mineri dispăruți. Bilanțul revizuit: cel puțin 82 de morți
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Ce înseamnă includerea filmului lui Mungiu pe lista proiectelor...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Darău îl acuză pe fostul șef ADR că a plătit salarii din bani...
Ultimele știri
Exercițiu tactic de amploare la Botoșani: Trupe speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă la „Blue Guardians”
Cazul care a zguduit Republica Moldova. Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis a fost pus sub acuzare. Ce spun procurorii
Câteva țări NATO blochează planul lui Mark Rutte pentru mai mult ajutor militar destinat Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemene născute la câteva minute distanță au aflat după zeci de ani că au tați diferiți. Cazul extrem de rar...
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Singurul jucător al lui Kopic cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș?
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cerceatătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Galdiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...