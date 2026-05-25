O navă taiwaneză și una chineză s-au „confruntat verbal” două zile într-o dispută teritorială pe mare

O navă a Pazei de Coastă taiwaneze a fost angajată timp de două zile într-o „confruntare faţă în faţă” cu o navă a Pazei de Coastă chineze, în apropiere de Insulele Pratas - disputate -, în partea de nord a Mării Chinei de Sud, a anunţat Paza de Coastă taiwaneză.

Incidentul a izbucnit sâmbătă, în „apele restrânse” ale Insulelor Pratas - cunoscute şi sub numele Dongsha -, a anunţat Paza de Coastă taiwaneză, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Taiwanul controlează Insulele Pratas, însă Beijingul le revendică la rândul său împreună cu cea mai mare parte a acestei căi maritime strategice.

„Cele două părţi au purtat o îndelungată confruntare verbală pe tema suveranităţii, prin radio, pe mare”, după ce nava taiwaneză „Taichung” a încercat să expulzeze nava Pazei de Coată chinze CCG 3501, a precizat Paza de Coastă taiwaneză.

Un operator de radio chinez a transmis Taichung că nava se afla în „misiune de patrulare de rutină” şi că nu trebuie „să se intervină în acţiunile” acesteuia, potrivit acesleiaşi surse.

Nava taiwaneză i-a răspuns că „comportamentul vostru dovedeşte că pacea Chinei este o impostură, iar comunitatea internaţională nu vă va susţine. Nu distrugeţi pacea”, se arată în comunicat.

Dispute teritoriale

„În prezent, nava de patrulare Taichung rămâne în zonă într-o înfruntare cu CCG 3501”, anunţat Paza de Coastă taiwaneză.

La câteva ore după difuzarea acestui comunicat, Paza de Coată taiwaneză a anunţat că nava chineză a „părăsit apele restrânse”.

Oficiali taiwanezi în domeniul securităţii declarau sâmbătă că China a desfăşurat peste 100 de nave din cadrul Marinei, Pazei de Coastă şi alte bastimente în apele din regiune care se întind de la Marea Galbenă şi până la Marea Chinei de Sud şi vestul Oceanului Pacific.

Această desfăşurare a început înainte de întâlnirea preşedintelui american Donald Trump cu omologul său chinez Xi Jinping la Baijing şi a depăşit 100 de nave după încheierea summitului.

Donald Trump a provocat îngrijorări la Taipei după ce a sugerat că vâznările de armament americane către Taiwan ar putea să fie folosite ca monedă de chimb cu China, care consideră Taiwanul ca făcând parte din teritoriul chinez şi a ameninţat să-l preia cu forţa.

Taipeiul a subliniat după aceea că Taiwanul apără statu qou-ul şi că China este „cauza profundă” a instabilităţii în regiune.

