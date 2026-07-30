O nouă amenințare pentru transportul maritim: Rebelii Houthi copiază modelul Iranului și pregătesc taxe pentru navele din Marea Roșie

Rebelii Houthi pregătesc, cu sprijinul Iranului, un sistem de taxare a navelor care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie, susține guvernul yemenit. Potrivit autorităților de la Aden, planul reproduce modelul prin care Teheranul revendică dreptul de a percepe taxe în Strâmtoarea Ormuz și riscă să amplifice tensiunile pe una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Ministrul yemenit al Informațiilor a declarat că serviciile de informații au confirmat implicarea directă a consilierilor Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) în elaborarea unui sistem prin care rebelii Houthi ar urma să perceapă taxe pentru tranzitarea strâmtorii Bab el-Mandeb, după modelul pretenției contestate a Iranului de a percepe taxe în Strâmtoarea Ormuz, relatează Euronews.

Bab el-Mandeb, o arteră maritimă îngustă din Marea Roșie, al cărei nume înseamnă „Poarta Lacrimilor” în limba arabă, a devenit o rută esențială pentru livrarea petrolului brut pe piețele internaționale, după ce atacurile și amenințările Teheranului au blocat exporturile energetice din Golf prin Strâmtoarea Ormuz.

Măsura reprezintă „o escaladare periculoasă, menită să transforme unul dintre cele mai importante coridoare maritime strategice ale lumii într-o sursă permanentă de finanțare pentru activitățile militare și teroriste ale miliției”, a declarat ministrul yemenit al Informațiilor, Moammar al-Eryani.

Eryani a precizat că evaluarea se bazează pe „informații confirmate” obținute recent, potrivit cărora Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran contribuie la coordonarea acestui proiect.

„Informațiile arată că experți și consilieri ai IRGC sunt implicați direct în proiectarea cadrului tehnic și administrativ al inițiativei”, a adăugat Eryani, confirmând relatările apărute miercuri în presa internațională privind planurile rebelilor Houthi.

Potrivit acestuia, proiectul prevede și „înființarea unei entități dedicate colectării plăților de la companiile de transport maritim și de la navele comerciale”.

Riscuri pentru piața petrolului și transportul maritim

Statutul Strâmtorii Ormuz rămâne unul dintre principalele puncte de dispută dintre Statele Unite și Iran. Teheranul insistă că are dreptul să perceapă taxe navelor care folosesc această rută maritimă, prin care trecea anterior aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol brut și gaze naturale lichefiate.

Statele din Golf sunt tot mai îngrijorate că rebelii Houthi încearcă să copieze strategia Iranului din Strâmtoarea Ormuz, monetizând accesul prin Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie, o evoluție care ar putea provoca noi turbulențe pe piețele mondiale de energie.

Atacurile lansate de rebelii Houthi asupra navelor asociate Israelului în Marea Roșie și Golful Aden au dus la prăbușirea volumelor de marfă transportate în timpul războiului dintre Israel și Hamas din Gaza, obligând multe nave să ocolească sudul Africii.

Săptămâna trecută, rebelii Houthi, cunoscuți oficial sub numele de Ansar Allah, au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite și, de atunci, au revendicat atacuri asupra petroliere și infrastructurii petroliere saudite.

Rebelii Houthi au preluat puterea la sfârșitul anului 2014, după ce au ocupat capitala Sana'a și au preluat controlul asupra palatului prezidențial și a unor obiective militare-cheie, forțând guvernul Yemenului să se refugieze în exil. Ei fac parte din așa-numita „Axă a Rezistenței”, susținută de Iran. Această alianță reunește grupări militante din mai multe state din regiune, inclusiv Hezbollah în Liban, Hamas în Fâșia Gaza și diverse miliții din Irak.

Deși rebelii Houthi nu controlează porțiunea de coastă a Yemenului de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb, ei dețin teritorii aflate la mai puțin de 100 de kilometri distanță.

Blocada amenință capacitatea Arabiei Saudite de a exporta milioane de barili de petrol pe zi, iar Riadul a răspuns prin lovituri asupra pozițiilor Houthi.

Miercuri, Statele Unite și Arabia Saudită au lansat atacuri asupra unor membri ai unei alianțe paramilitare din Irak, care include grupări susținute de Iran. Potrivit alianței irakiene, cel puțin 20 de persoane au fost ucise.

Editor : M.I.