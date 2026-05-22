O nouă direcție la conferința ONU privind schimbările climatice: cum vor decidenții globali să scape de dependența de petrol și gaze

sonda de petrol care foreaza pe fondul unui apus de soare
Deși era combustibililor fosili se apropie de sfârșit, prețul la benzină, gaze și cărbune continuă să crească Foto: Guliver/GettyImages
Un impuls surprinzător

Șocul energetic din Iran este pe cale să transforme conferința climatică a Națiunilor Unite din acest an într-un punct de plecare pentru o campanie globală de electrificare. Turcia și Australia, țările care organizează summitul COP31 la Antalya în noiembrie, au declarat în cadrul unei reuniuni pregătitoare de la Copenhaga, săptămâna aceasta, că accelerarea eforturilor de a alimenta mașinile, de a încălzi clădirile și de a produce bunuri folosind energie electrică curată, în locul combustibililor fosili, va sta în centrul conferinței lor, anunță Politico.

„Considerăm electrificarea o prioritate”, a declarat Murat Kurum, ministrul turc al Mediului, care va ocupa funcția de președinte al COP31.

În ceea ce privește tranziția energetică globală, „cel mai important pas pe care îl putem face în acest domeniu este, de fapt, consolidarea electrificării”, a spus el joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate după reuniunea ministerială de două zile de la Copenhaga privind clima. „Când consolidăm electrificarea, vom asigura efectiv tranziția de la combustibilii fosili - nu doar în teorie, ci și în practică.”

Omologul său australian, Chris Bowen, care va conduce negocierile oficiale de la Antalya, a declarat reporterilor că a fost „încântat de angajamentul călduros față de electrificare.”

El a adăugat: „Ne-am întâlnit într-o perioadă dificilă, cea mai mare criză a sistemului energetic din istoria lumii. Nu există zile ușoare în această criză, dar există alegeri clare, alegerea unor noi forme de energie - forme fiabile și suverane de energie regenerabilă.”

Nici Kurum, nici Bowen nu au oferit detalii concrete cu privire la modul în care intenționează să integreze tema electrificării în conferința din acest an, cum ar fi dacă cei doi vor încerca să promoveze un acord global privind un obiectiv de electrificare.

În cazul în care ar urma această direcție, Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, al cărei director, Francesco La Camera, a participat și el la reuniunea ministerială de la Copenhaga, a oferit o recomandare concretă.

Ponderea energiei electrice în consumul global total de energie trebuie să crească de la aproximativ 20% în prezent la 35% până în 2035 și la 50% până în 2050, dacă lumea dorește să limiteze creșterea temperaturilor la 1,5 grade Celsius, limita inferioară a obiectivului Acordului de la Paris, a afirmat IRENA într-un nou raport prezentat participanților la conferința de la Copenhaga.

La Camera a comparat recomandarea IRENA privind un „obiectiv global de electrificare pentru 2035” cu două obiective mondiale consacrate în acordul COP28 din 2023, când țările s-au angajat să tripleze producția de energie din surse regenerabile și să dubleze eforturile de eficiență energetică până în 2030.

Decizia președinției COP31 de a se concentra pe electrificare vine după ce Germania a pledat luna trecută ca această problemă să devină o temă centrală la summitul climatic din acest an.

Retorica puternică a fost în general bine primită la Copenhaga, deși a luat prin surprindere multe dintre cele 40 de țări participante, au declarat doi oficiali. Li s-a acordat anonimatul, deoarece guvernele lor nu i-au autorizat să vorbească cu presa.

„A venit cam pe neașteptate”, a spus unul dintre oficiali.

Anne Rasmussen, negociatoarea-șefă a Alianței Statelor Insulare Mici, a declarat că blocul său format din 39 de țări nu a discutat încă acest subiect, acordând prioritate altor chestiuni, precum ajutorul financiar pentru pregătirea în fața dezastrelor climatice și apărarea științei climatice. Electrificarea „este o inițiativă bună, dar nu ar trebui să ne concentrăm doar pe asta”, a spus ea.

Și activiștii pentru climă au salutat inițiativa turco-australiană, îndemnându-i totodată să abordeze mai direct eliminarea treptată a combustibililor fosili.

„Accelerarea electrificării economiei în ansamblu, inclusiv a transporturilor și a încălzirii, alimentată de surse regenerabile, este un pas esențial pentru a ajuta guvernele să pună capăt dependenței lor continue de combustibilii fosili, a căror preț este volatil”, a declarat Claire Smith, activistă senior la organizația non-profit Beyond Fossil Fuels.

„Însă orice discuție globală privind electrificarea și tranziția către energia curată la COP31 trebuie să fie însoțită și de planuri concrete ale guvernelor pentru renunțarea la combustibilii fosili”, a adăugat ea. „Fără acestea, trecerea la un sistem energetic cu adevărat sigur, accesibil și durabil va rămâne imposibilă.”

Comisia Europeană, care urmează să prezinte luna viitoare un obiectiv de electrificare pentru blocul celor 27 de țări, este probabil de acord cu inițiativa australo-turcă, precizează Politico. Potrivit unui comunicat al Comisiei, Bowen și șeful departamentului de energie al UE, Dan Jorgensen, au convenit miercuri „să colaboreze la o nouă inițiativă globală privind electrificarea”.

