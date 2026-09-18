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O nouă specie de pisică sălbatică a fost descoperită în Bolivia, o premieră în ultimii 100 de ani

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Localnicii i-au spus „tilcayo”, denumire care a inspirat noul său nume ştiinţific, Leopardus tilcayo.
Localnicii i-au spus „tilcayo”, denumire care a inspirat noul său nume ştiinţific, Leopardus tilcayo. Foto: X
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O nouă specie de felină sălbatică a fost descoperită în Bolivia, o premieră la nivel mondial după mai bine de un secol, a declarat pentru AFP un biolog care s-a numărat printre cercetătorii bolivieni care au participat la descoperire, potrivit Agerpres. 

Micul animal, cu blana pătată şi o lungime de aproximativ 45 de centimetri, a fost identificat în regiunea montană Los Yungas, la aproximativ 90 de kilometri nord-est de La Paz.

Localnicii i-au spus „tilcayo”, denumire care a inspirat noul său nume ştiinţific, Leopardus tilcayo.

Acesta este un „eveniment marcant, deoarece, de 100 de ani, nicio nouă specie de pisică sălbatică nu a mai fost descrisă în lume”, a declarat Paola Nogales-Ascarrunz, exploratoare la National Geographic.

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Cea mai recentă descoperire similară a fost cea a pisicii din pampasul uruguayan, în 1923.

Leopardus tilcayo „este puţin mai mică decât o pisică domestică, are urechile rotunjite” şi blana pătată, a precizat biologul.

Confundat cu o pisică obişnuită, un mascul de tilcayo a fost adoptat de o familie care, constatând că nu avea un comportament normal, l-a predat unui adăpost pentru protecţia animalelor.

Un alt exemplar, o femelă, a fost salvată după ce a fost agresată într-un sat. Ea a fost apoi eliberată în natură.

Cele două exemplare au fost supuse unor analize genetice aprofundate, iar rezultatele cercetării au fost publicate joi în revista ştiinţifică Current Biology.

Specia a fost descoperită, deocamdată, doar în Bolivia, a precizat Nogales, potrivit căreia aceasta este „ameninţată cu dispariţia”.

Editor : C.L.B.

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