O nouă tragedie în Thailanda. Șapte corpuri recuperate, zeci de turiști dispăruți

O nouă tragedie a avut loc în Thailanda, țara intrată în centrul atenției mondiale de aproape două săptămâni, după ce 12 copii și antrenorul lor au rămas blocați într-o peșteră care s-a inundat. Un scafandru profesionist a murit înecat încercând să-i salveze. Iar noaptea trecută, o navă cu turişti a naufragiat în timpul unei furtuni și șapte dintre oameni au fost găsiţi fără suflare. Operaţiunile de căutare continuă, deoarece mai mult de 40 de persoane sunt în continuare dispărute. Și într-un caz, și în celălalt tragediile puteau fi evitate, dacă erau ascultate avertismentele de vreme rea alea autorităților.

Ambarcaţiunea în care se aflau zeci de turiști a fost surprinsă de o furtună, pe un traseu turistic. 48 de persoane au fost salvate şi transportate la spital, pentru îngrijiri medicale. Cei mai mulţi dintre cei aflaţi pe vas erau chinezi.

Într-un al doilea naufragiu, produs în aceeaşi zonă, 39 de turişti chinezi şi europeni au ajuns la mal cu ajutorul unor plute.

Şapte corpuri au fost recuperate în largul staţiunii Phuket din sudul Thailandei, în timp ce zeci de turişti chinezi erau daţi dispăruţi a doua zi după un naufragiu, au anunţat vineri autorităţile, citate de France Presse, scrie Agerpres.



Căutările efectuate de zeci de scafandri s-au concentrat vineri asupra epavei vasului "Phoenix", care a ignorat avertismentul de furtună în această perioadă de muson, când Marea Andaman este tumultuoasă. În total, 49 de persoane sunt date dispărute. Peste treizeci de scafandri urmează să inspecteze epava vasului. Patru nave ale marinei thailandeze şi un elicopter participă la operaţiunile de căutare.



Marina thailandeză a anunţat că Phoenix s-a scufundat la 40 de metri sub suprafaţă, la câţiva kilometri de coasta Koh He, o mică insulă cunoscută pentru formaţiunile sale de corali.



Vasul, surprins de o furtună şi un val de cinci metri, s-a scufundat joi cu 105 persoane la bord, în special pasageri chinezi. Alte nave s-au aflat în dificultate joi în aceeaşi regiune, ignorând avertismentul de furtună privind riscurile de vreme nefavorabilă pe mare, difuzat miercuri.



Phuket atrage mulţi vizitatori străini, inclusiv occidentali şi turişti chinezi, care formează cea mai mare parte a celor 35 de milioane de turişti aşteptaţi în acest an în Thailanda.



Thailanda se află de asemenea în centrul atenţiei mass-media internaţionale pentru încercarea de salvare a 12 copii şi antrenorului lor blocaţi de 12 zile într-o peşteră inundată din nordul ţării.

