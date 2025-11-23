Live TV

O pictură rară a lui Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie. Cine deține recordul

Data publicării:
Pictură Klimt
„Portretul lui Lederer”, Gustav Klimt. Foto: Profimedia

Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, vândut marţi la New York de Sotheby's pentru 236,4 milioane de dolari (204 milioane de euro), a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie. A fost, de asemenea, cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată de Sotheby's la nivel mondial.

Portretul fiicei tinere a patronilor lui Klimt, realizat în ultimii ani de viaţă ai artistului, a fost scutit de distrugere în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când a fost separat de lucrările care au ars ulterior într-un incendiu la Castelul Immendorf din Austria.

Lotul a fost „cu adevărat una dintre ultimele ocazii de a achiziţiona un (portret) de o asemenea importanţă al artistului”, a remarcat licitatorul, preşedintele european al Sotheby's, Oliver Barker, în timpul vânzării.

În 2023, ultimul portret finalizat de Klimt, „Dame mit Fächer” (Doamnă cu evantai), s-a vândut cu 108,4 milioane de dolari.

„Portretul lui Lederer”, care a depăşit recordul anterior stabilit de o lucrare a lui Andy Warhol în 2022, făcea parte din colecţia moştenitorului Estée Lauder, Leonard A. Lauder, care a decedat la începutul acestui an.

În cadrul licitaţiei, majoritatea lucrărilor de artă au atins sau au depăşit estimările maxime, inclusiv un tablou de Edvard Munch, vândut cu 35,1 milioane de dolari, şi un peisaj de Klimt, vândut cu 86 de milioane de dolari.

 

Editor : Sebastian Eduard

