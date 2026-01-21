„O poliță de asigurare”. Groenlanda a prezentat o broșură pentru situații de criză pe fondul ambițiilor lui Donald Trump

Guvernul Groenlandei a prezentat miercuri o nouă broșură care oferă sfaturi populației în cazul unei „crize” pe teritoriul său. Ghidul include stocarea de alimente și apă, arme de vânătoare și muniție, relatează AFP.

Documentul este „o poliță de asigurare”, a declarat ministrul Autosuficienței, Peter Borg, într-o conferință de presă la Nuuk, capitala Groenlandei. „Nu ne așteptăm să fie nevoie să-l folosim”, a spus Borg.

Informația vine în contextul în care președintele SUA a declarat miercuri la Davos că „nu va folosi forța” pentru a cuceri insula, solicitând în schimb „negocieri imediate” pentru a o achiziționa.

Elaborarea broșurii, intitulată „Pregătiți-vă pentru crize – Fiți autosuficienți timp de cinci zile”, a început anul trecut „pe fondul unor întreruperi de curent electric de durată variabilă”, potrivit guvernului groenlandez.

Ghidul recomandă stocarea unei cantități de alimente suficiente pentru cinci zile, trei litri de apă de persoană pe zi, hârtie igienică, un radio cu baterii, precum și arme, muniție și echipament de pescuit.

Populația Groenlandei, care numără 57.000 de locuitori, dintre care aproape 90 % sunt indigeni inuiți, are o lungă tradiție în vânătoare și pescuit ca mijloace principale de subzistență.

Marți, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că o operațiune militară împotriva Groenlandei este „puțin probabilă”, dar că teritoriul autonom trebuie totuși să fie pregătit.

De la revenirea sa la putere anul trecut, Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să preia controlul asupra Groenlandei pentru a contracara avansul Rusiei și al Chinei în Arctica și pentru a asigura stabilitatea globală – spre groaza aliaților săi europeni și NATO.

Conform unui sondaj realizat în ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi se opun aderării la Statele Unite, doar 6% fiind în favoarea acesteia.

Editor : A.M.G.