O postare a Ambasadei Finlandei din Australia a devenit virală pe Instagram și nimeni nu înțelege de ce

Un anunț banal al Ambasadei Finlandei din Australia, care informa publicul că instituția va fi închisă pentru o zi, a declanșat un val neașteptat de glume și reacții pe internet. De la utilizatori obișnuiți până la companii aeriene și instituții oficiale, toată lumea a intrat în joc, transformând o simplă informare administrativă într-un fenomen viral. Luați prin surprindere de amploarea reacțiilor, diplomații finlandezi au răspuns cu umor, deși nici ei nu își explică de ce anunțul a stârnit atâta agitație.

La prima vedere, părea un anunț public absolut banal, chiar plictisitor, făcut de Ambasada Finlandei în Australia: „Ambasada va fi închisă temporar marți, 10 noiembrie 2026.”

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Până miercuri dimineață, însă, angajații responsabili de rețelele sociale ale ambasadei răspundeau într-un ritm frenetic unui val de meme-uri și videoclipuri ironice în care utilizatorii deplângeau închiderea instituției.

Un centru de agrement cu piscină din suburbiile orașului Canberra a anunțat că persoanele ale căror „planuri de a vizita ambasada” fuseseră date peste cap marți puteau veni, în schimb, să înoate în piscina sa. „Mulțumim Stromlo Leisure Centre pentru că a ținut piept situației în aceste vremuri dificile pentru comunitate”, a răspuns ambasada.

Miercuri după-amiază, Visit Canberra, agenția de promovare turistică a orașului, a anunțat că ambasada s-a redeschis, dar i-a invitat pe turiști să viziteze și alte saune și restaurante din regiunea capitalei australiene.

Până în acel moment, fenomenul viral depășise cu mult granițele Australiei și chiar sfera politică. Compania American Airlines a anunțat, pentru cei 1,5 milioane de urmăritori ai săi, o ofertă-surpriză la zborurile către Europa, „din cauza faptului că Ambasada Finlandei din Canberra este închisă astăzi”.

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„Suntem profund impresionați de reacția rapidă și proporțională a American Airlines. Aprobăm reducerile la biletele de avion oferite drept sprijin emoțional”, a replicat echipa de comunicare a ambasadei.

Pe parcursul zilelor de marți și miercuri, reprezentanții Ambasadei Finlandei din Canberra au continuat să răspundă glumelor devenite virale.

Mathias Pajula, consilier special al premierului finlandez Petteri Orpo, a publicat un videoclip în care încerca să telefoneze la ambasadă. „Ce se întâmplă acolo? E totul în regulă?”, a întrebat el. Făcând aluzie la reputația finlandezilor de a fi persoane rezervate, ambasada i-a răspuns: „Așteptam să închizi telefonul, ca să-ți putem trimite un mesaj”.

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Și liga oficială olandeză a EA SPORTS FC, unul dintre cele mai populare jocuri video de fotbal din lume, s-a alăturat glumelor. „POV: Ți-ai dori foarte mult să vizitezi Ambasada Finlandei din Canberra, dar este 10 noiembrie”, a transmis aceasta, alături de un videoclip în care un fotbalist încearcă să deschidă o ușă încuiată.

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Un cont din Franța a publicat imagini de la recentele revolte din Paris, glumind că acestea ar fi fost provocate de vestea închiderii ambasadei.

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O turistă italiană a anunțat că încearcă „să omoare timpul în Japonia” până la redeschiderea instituției, în timp ce o mică afacere online a transmis că își va închide și ea porțile „în semn de solidaritate” cu diplomații finlandezi.

Chiar și o pagină dedicată pisicilor, administrată din Arabia Saudită, a anunțat închiderea ambasadei celor 13.000 de urmăritori ai săi. Ambasada a răspuns fiecărei postări, mulțumindu-le, într-unul dintre mesaje, utilizatorilor „pentru că și-au anunțat rudele apropiate”.

Ambasada s-a închis pentru un teambuilding la saună

Ambasadorul Finlandei în Australia, Arto Haapea, a declarat pentru POLITICO că instituția fusese închisă pentru un eveniment de sfârșit de an „absolut obișnuit”, în cadrul căruia angajații sărbătoreau „numeroasele succese” din 2026 printr-o sesiune de saună înainte de Crăciun.

„Atenția extraordinară de care am avut parte ne-a luat prin surprindere”, a recunoscut diplomatul. „Bineînțeles, am gestionat toată această agitație într-un mod tipic finlandez, păstrându-ne calmul și continuându-ne activitatea ca de obicei. Dar, da, a fost amuzant că tocmai ziua noastră de planificare a captat imaginația oamenilor.”

De ce au devenit însă aceste glume atât de populare? O posibilă explicație ar putea avea legătură cu o altă inițiativă a ambasadei. Închiderea instituției a coincis cu finalul înscrierilor într-un program de întâlniri romantice pentru persoane singure, promovat inclusiv de ambasadorul Arto Haapea. Termenul limită a fost 10 noiembrie, chiar ziua în care ambasada și-a suspendat activitatea.

Inițiativa, organizată de Visit Finland, le oferă unui număr de 15 persoane singure din întreaga lume o călătorie în Finlanda, cu toate cheltuielile acoperite, pentru a participa la întâlniri romantice la cină.

„Ai încercat Tinder și ai încercat Bumble, dar ai încercat Helsinki?”, întreba Haapea într-un videoclip publicat pe Instagram de ambasadă. „Ne place cafeaua fierbinte, ne plac saunele fierbinți, dar oamenii și cultura noastră sunt cool. Fostul tău partener n-ar face niciodată asta, dar un finlandez ar face-o. Riscă și îndrăgostește-te de un finlandez”.

Haapea a declarat că programul a atras un „număr copleșitor” de înscrieri, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 8 decembrie. Ambasadorul a promis, de asemenea, că angajații responsabili de rețelele sociale vor primi „cu siguranță” zile libere pentru a compensa orele suplimentare lucrate în timpul neașteptatului val de popularitate.

Editor : M.I.