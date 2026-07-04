O prințesă italiană ar putea deveni următoarea primă-doamnă a Franței. „Sunt foarte fericit și extrem de îndrăgostit”

Un titlu regal. Un stil de viață monden. O avere offshore de milioane de euro. Idila fastuoasă a liderului francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, cu o prințesă italiană le-a oferit criticilor săi un argument de atac irezistibil: că apărătorul clasei muncitoare din cadrul Partidului Adunarea Națională se apropie periculos de aceeași elită căreia partidul său pretinde că i se opune.

Relația dintre Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, o aristocrată mondenă și influenceriță, a devenit o povară politică pentru un partid care s-a prezentat mult timp drept vocea alegătorilor francezi obișnuiți împotriva celor „bogați și puternici”, informează Politico.

Și mai îngrijorător pentru susținătorii lui Bardella, relația a contribuit la primul său pas greșit în fața camerelor de filmat din ultimele luni — un pas greșit rar pentru un lider cunoscut pentru disciplina sa mediatică și imaginea publică strict controlată.

Riscul a devenit vizibil la începutul lunii iunie, când Bardella a fost filmat la Marele Premiu de la Monaco, savurând băuturi și râzând alături de iubita sa și de oaspeți VIP, în timp ce Franța era încă sub șocul violului și uciderii unei fetițe de 11 ani.

Lipsă de empatie

Întrebat câteva zile mai târziu la o emisiune de televiziune difuzată în prime-time dacă această călătorie a fost nepotrivită, având în vedere că a coincis cu un marș tăcut în memoria victimei, Bardella s-a arătat iritat.

„Este o întrebare serioasă?”, a întrebat el. „Se organizează [marșuri tăcute] în fiecare zi.”

Deși a subliniat și dorința familiei ca politicienii să nu se alăture demonstrației, răspunsul lui Bardella a declanșat titluri ostile care îl puneau la zid pe membrul de extremă dreapta al Parlamentului European, în vârstă de 30 de ani, pentru presupusa sa lipsă de empatie.

De asemenea, acest lucru a provocat neliniște chiar în propria sa tabără.

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„Aceste imagini sunt o greșeală. Este o secvență nefericită”, a declarat un oficial al Partidului Adunarea Națională, căruia, la fel ca și altor persoane citate în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre o chestiune delicată.

O altă personalitate de extremă dreapta, care între timp s-a despărțit de partid, a afirmat că pericolul constă în impresia pe care a creat-o Bardella. „Este un lucru periculos în politică”, a spus persoana respectivă. „Lipsa de empatie, cinismul. Nu spun că acesta este cazul lui, dar aceasta este impresia pe care o poate crea.”

Deocamdată, episodul nu a afectat prea mult poziția lui Bardella. El rămâne favoritul pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, iar sondajele sugerează că ar fi competitiv împotriva rivalilor de centru într-un tur de scrutin decisiv.

Jordan Bardella și prințesa Maria Carolina de Bourbon. Foto: Profimedia. Foto: Profimedia

Dar luminile reflectoarelor abia de acum încolo se îndreaptă împotriva sa. Bardella va afla pe 7 iulie dacă va deveni candidatul la președinție al Partidului Adunarea Națională în cazul în care interdicția electorală de cinci ani a Marinei Le Pen va fi menținută în apel. Dacă se va întâmpla acest lucru, viața sa privată — și imaginea proiectată de partenera sa — vor deveni parte a testului care va arăta dacă poate rezista presiunii unei campanii prezidențiale.

Bardella, prin intermediul echipei sale de comunicare, a refuzat să comenteze pentru acest articol, menționează Politico.

Într-un interviu anterior acordat publicației el a respins sugestia că ea l-ar însoți în călătoriile politice.

„Ea nu se ocupă de politică”, a spus el. „Acum, ea este alături de mine și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericit și extrem de îndrăgostit.”

„Poveste de basm”

Bardella și Maria Carolina și-au făcut publică relația în aprilie, când au apărut pe prima pagină a revistei de lux Paris Match. Însă abia în Monaco, câteva săptămâni mai târziu, relația lor a trecut de la a fi un subiect de bârfă pentru vedete la a deveni o problemă politică.

Cei doi s-au cunoscut în 2025 la o ediție anterioară a evenimentului de Formula 1, ceea ce i-a aruncat în mijlocul unei furtuni mediatice. Pentru familia Bourbon des Deux-Siciles, Monaco este un teritoriu familiar. Apartamentul lor de acolo este una dintre numeroasele reședințe răspândite în cele mai exclusiviste destinații din Franța și Italia. Familia deține un castel în Saint-Tropez, o casă idilică în inima Provenței, o vilă cu priveliști spectaculoase în Sardinia și un apartament spațios în Paris, situat pe malul celălalt al Senei, vizavi de Turnul Eiffel, unde se pot bucura de mese pregătite de un bucătar napolitan.

Educația prințesei în vârstă de 23 de ani contrastează cu cea a lui Bardella, care și-a construit identitatea politică în jurul copilăriei sale din clasa muncitoare din suburbiile Parisului — o poveste care l-a ajutat să stabilească o legătură cu alegătorii din zonele industriale și din orașele de dimensiuni medii ale Franței, unde Partidul Adunarea Națională a depășit de ani de zile partidele de centru aflate în declin.

După apariția pe coperta revistei „Paris Match”, Bardella a pierdut trei puncte într-un sondaj de popularitate realizat de firma franceză de sondaje Odoxa — deși a rămas cel mai popular politician al țării, cu 35% opinii pozitive.

Totuși, unii membri ai Partidului Adunarea Națională au respins ideea că această relație i-ar putea afecta imaginea în rândul alegătorilor. La scurt timp după ce a ieșit la iveală știrea despre relație, un alt oficial al partidului a remarcat că aceasta ar putea fi interpretată ca „un basm”.

„Nu cred că are vreun impact”, a declarat un al treilea oficial apropiat de Bardella la câteva zile după gafa sa din Monaco. Oficialul a făcut referire la un sondaj recent publicat de firma franceză de sondaje Ifop, care prezicea că Bardella ar obține 36% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 2 puncte procentuale mai mult decât cu o lună în urmă.

Dragoste și bani

Francezii sunt renumiți pentru toleranța lor în ceea ce privește viața amoroasă a liderilor lor, care a fost considerată, în mod tradițional, un subiect interzis presei. Nicolas Sarkozy trecea printr-un divorț mediatizat când a fost ales președinte și s-a recăsătorit rapid cu modelul Carla Bruni, după o idilă fulgerătoare. Succesorul său, François Hollande, a fost fotografiat în timp ce o vizita pe amanta sa, actrița Julie Gayet — acum soția sa — pe un scuter.

Există, totuși, un lucru care atinge un punct sensibil în politica franceză: banii.

Iar iubita lui Bardella are o mulțime de bani.

Maria Carolina este moștenitoarea unei averi familiale de peste 130 de milioane de euro deținută în trusturi offshore, potrivit unei analize a înregistrărilor financiare și a documentelor judiciare obținute de ziarul francez Le Monde. Ea a crescut între Paris, Roma și Monaco și a fost educată de tutori privați — până la 12 — care călătoreau frecvent împreună cu familia, potrivit prințesei și surorii sale.

Prințesele Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles și Maria Chiara de Bourbon des Deux-Siciles. Foto: Profimedia

Nici Bardella, nici Maria Carolina nu s-au ferit să-și arate preferința pentru destinații de agrement de lux, printre care Monaco — microstatul apreciat de cei mai bogați oameni din lume pentru cazinourile, peisajele și regimul fiscal favorabil — și Saint-Tropez, unde amândoi și-au petrecut vacanțele înainte de a forma un cuplu.

Pe Instagram, Maria Carolina postează instantanee din stilul ei de viață și rochii extravagante. Ea promovează mărci de lux și, ocazional, pune în evidență organizațiile caritabile preferate de familia sa.

Întrebată dacă ea și sora ei mai mică se simțeau „deconectate” în timp ce participau la o emisiune de televiziune despre personalități regale, Maria Carolina a răspuns: „Nu trăim pe Lună! Suntem privilegiate, da, dar asta nu ne împiedică să vrem să muncim, să avem propriile noastre proiecte, să ne clădim propriul viitor.”

O cunoștință care a fost odată invitată la petrecerea anuală a familiei din Saint-Tropez a spus că Maria Carolina este „puțin în lumea ei”, dar „foarte drăguță și de treabă… departe de a fi proastă”.

Ea și sora ei „au fost educate să se comporte întotdeauna exemplar, să nu facă niciodată vreo greșeală”, a spus cunoștința respectivă.

Maria Carolina, prin intermediul avocatului său, nu a răspuns la solicitarea de a comenta acest articol, precizează Politico.

Contraste

Tocmai etalarea ostentativă a bogăției ar putea să-i facă rău lui Bardella, potrivit primului oficial al Partidului Adunarea Națională citat mai sus, care a respins narațiunea „de basm”.

Averea personală a lui Bardella este mult mai mică, deși a crescut datorită drepturilor de autor din cărțile sale: peste 700.000 de euro la data de iulie anul trecut, conform declarației sale financiare către Parlamentul European.

„Nu văd avantajele, văd doar dezavantajele”, a spus primul oficial al Partidului Adunarea Națională. „Trăim într-o societate căreia nu-i place bling-bling-ul.”

Contrastul este deosebit de puternic în comparație cu mulți dintre alegătorii Partidului Adunarea Națională. Partidul înregistrează rezultate mult superioare în rândul alegătorilor din clasa muncitoare cu venituri mici, atrăgând 56% din intențiile de vot pentru primul tur în același sondaj Ifop — cu 20 de puncte procentuale mai mult decât scorul său în rândul populației generale.

Această oportunitate nu a trecut neobservată de adversarii de stânga ai partidului, care se află în competiție pentru același electorat și l-au atacat pe Bardella din cauza legăturii sale cu familia regală.

„Nu judec relația, dar cred că Jordan Bardella reprezintă un punct de cotitură politic și ideologic în cadrul extremei drepte franceze, unul ultraliberal”, a declarat Paul Vannier, deputat în Parlamentul francez din partea partidului de stânga radicală „France Unbowed”.

„Alegerile pe care a decis să le facă publice nu mai sunt private”, a adăugat Vannier. „Să se întâlnească cu o prințesă, să participe la evenimente internaționale ale jet-setului. Acestea constituie un mesaj politic.”

Marine Le Pen însăși a luat de mult în vizor marile averi, atacând fără încetare elitele globale care se întâlnesc în locuri precum Davos, în timp ce câștiga simpatia alegătorilor afectați de închiderea fabricilor și de efectele în lanț ale globalizării în zonele industriale tradiționale ale Franței.

Săptămâna trecută, deputatul Jean-Philippe Tanguy — unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Le Pen — le-a reamintit jurnaliștilor unul dintre sloganurile sale de lungă durată în cadrul unei conferințe de presă despre platforma partidului privind combaterea schimbărilor climatice, pe care Adunarea Națională le atribuie elitei conducătoare.

Le Pen a descris „două tipuri de totalitarism”, a spus Tanguy. „Totalitarismul islamist și totalitarismul banilor ca putere dominantă, banii cu orice preț.”

În acest context, ironia situației actuale a lui Bardella nu trece neobservată de susținătorii lui Le Pen, care se tem de repercusiunile politice ale poveștii sale de dragoste și de modul în care acesta o gestionează. Un sondaj recent realizat de firma de cercetare Verian a oferit un semnal de alarmă: Bardella era politicianul cel mai strâns asociat cu elita, 17% dintre respondenți afirmând că acesta face parte din ea.

Deși rezultatul ar putea fi interpretat ca un semn că susținătorii Adunării Naționale îl consideră pe Bardella ca făcând parte dintr-o elită intelectuală sau de afaceri, acesta indică totodată ambiguitatea termenului în rândul alegătorilor francezi în general și al celor de extremă dreaptă în special, potrivit Laure Salvaing, directorul general al Verian, care a coordonat sondajul.

„Ceea ce susținătorii Partidului Adunarea Națională critică la elită nu este atât puterea și privilegiile, cât mai degrabă o ruptură” de realitatea cotidiană, a spus ea. Aici se află Bardella, „mergând pe sârmă”.

Sânge albastru

Există o altă modalitate prin care idila lui Bardella ar putea fi percepută pozitiv de anumite segmente ale extremei drepte: ca simbolism regal, mai degrabă decât ca o povară a elitei.

Vorbind la un miting al activiștilor de extremă dreaptă apropiați mișcării identitare, fostul deputat al Partidului Adunarea Națională, Jean-Yves Le Gallou, care a părăsit partidul cu ani în urmă, a salutat această perspectivă. „Dacă va fi ales, prima doamnă va fi o descendentă directă a lui [fondatorul dinastiei regale franceze] Charles Martel. Asta nu poate decât să mă bucure”, a spus el.

Arborele genealogic al Mariei Carolina o leagă direct de Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” al Franței din secolul al XVII-lea, deși pretenția regală mai apropiată a familiei sale se referă la fostul regat al celor Două Sicilii, care cuprindea Sicilia și partea sudică a peninsulei italiene.

Întrebat la televiziunea franceză despre posibilitatea ca o reprezentantă a familiei de Bourbon să devină primă doamnă, Bardella a recurs la ceea ce a devenit argumentul său preferat în apărarea acestei relații: că nu este vorba despre bani, putere sau politică, ci despre ceva mult mai personal.

„Înainte de a fi un simbol de prim rang pentru orice iubitor al istoriei franceze, ea este, în primul rând, persoana pe care o iubesc”, a spus el. „Sunt extrem de mândru de ea și sper că poporul francez va avea ocazia să o descopere și să o cunoască.”

Editor : Sebastian Eduard