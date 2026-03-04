Live TV

Video&Foto O rachetă iraniană a căzut pe o pășune pentru oi din Siria. Imagini cu proiectilul înfipt în pământ

Data publicării:
profimedia-1080058341
Rachetă balistică prăbușită pe o pășune din Siria. Sursa: Profimedia

O rachetă balistică iraniană, lansată în urma războiului din Orientul Mijlociu, s-a înfipt în pământ, pe o pășune pentru oi din Siria. Proiectilul a explodat la impact, însă, din fericire, nu se afla nimeni în zonă.

Racheta balistică iraniană a căzut în satul Dimhiyye al-Kabira, lângă granița cu Turcia, în districtul Qamishli din Hasakah, Siria.

Speriați, ciobanii au venit să vadă ce s-a auzit și au descoperit că o parte a proiectilului a rămas intact, înfipt în pământ.

La ora 7 dimineața pășteam oile, când am văzut racheta trecând pe deasupra noastră. Dintr-odată am observat cum a explodat în aer și s-a prăbușit la pământ. Animalele s-au speriat și au intrat în panică din cauza zgomotului puternic, iar noi ne-am adăpostit în spatele unor bariere”, a povestit unul dintre martori.

O altă rachetă balistică, detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

Turcia „nu era ținta rachetei” lansate din Iran, a declarat însă un oficial turc pentru Agenția France-Presse

Citește și:

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
2
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Traian Băsescu
3
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
European Union leaders' summit in Brussels
5
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană
pilot american f-15 kuweit
Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!”
Incendiu la portul Bin Zayed din Abu Dhabi, în războiul SUA și Israelului împotriva Iranului.
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
pompa de benzina
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu”
Recomandările redacţiei
Racheta iraniană Dezful
Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
sigla psd
PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Rachetă lansată de Teheran, neutralizată de apărarea aeriană NATO din...
Ultimele știri
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul angajărilor trucate de la Ministerul Agriculturii
Avertismentul Teheranului privind ambasada sa din Beirut: cum se va răzbuna dacă e atinsă
Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum profită Israelul de războiul cu Iranul pentru a remodela regiunea
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii