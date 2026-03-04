O rachetă balistică iraniană, lansată în urma războiului din Orientul Mijlociu, s-a înfipt în pământ, pe o pășune pentru oi din Siria. Proiectilul a explodat la impact, însă, din fericire, nu se afla nimeni în zonă.

Racheta balistică iraniană a căzut în satul Dimhiyye al-Kabira, lângă granița cu Turcia, în districtul Qamishli din Hasakah, Siria.

Speriați, ciobanii au venit să vadă ce s-a auzit și au descoperit că o parte a proiectilului a rămas intact, înfipt în pământ.

„La ora 7 dimineața pășteam oile, când am văzut racheta trecând pe deasupra noastră. Dintr-odată am observat cum a explodat în aer și s-a prăbușit la pământ. Animalele s-au speriat și au intrat în panică din cauza zgomotului puternic, iar noi ne-am adăpostit în spatele unor bariere”, a povestit unul dintre martori.

O altă rachetă balistică, detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

Turcia „nu era ținta rachetei” lansate din Iran, a declarat însă un oficial turc pentru Agenția France-Presse

