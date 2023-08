O regină a frumuseții a murit într-un accident la scurt timp după ce a filmat un clip pentru „propria înmormântare”

Miss Venezuela a murit din cauza rănilor suferite într-un accident de mașină care a avut loc în Florida luna trecută.

Ariana Viera, care locuia la Orlando, urma să-și reprezinte țara la competiția Miss Latin America of the World 2023 care va avea loc în Republica Dominicană, potrivit New York Post.

Ariana Viera a murit în urma unui accident care a avut loc luna trecută FOTO: Instagram/ Ariana Viera Deschide galeria foto

Tânăra de 26 de ani ar fi adormit la volan și a lovit mașina din fața ei, accidentul petrecându-se în apropierea Lacului Nona.

Accidentul s-a petrecut pe 13 iulie, cu doar câteva luni înainte de concursul internațional de frumusețe din octombrie.

Deși cauza oficială a accidentului nu a fost încă anunțată, mama Arianei a spus că fiica ei suferea de oboseală și adormise la volan.

Vivian Ochoa a spus pentru presa locală: „Au resuscitat-o și apoi a avut un atac de cord... Fata mea a adormit, era obosită”.

La momentul incidentului, modelul venezuelean se pregătea să participe la un concurs de frumusețe în New York. De asemenea, cariera ei de model era în plină ascensiune.

Ariana pare să-și fi prezis propria înmormântare cu doar câteva luni mai devreme.

Ea a postat un videoclip pe contul ei de Instagram pe data de 2 mai cu legenda: „Mă filmez pentru viitoarea mea înmormântare pentru că întotdeauna îmi fac videoclipurile, nimeni altcineva nu le face”.

Editor : D.C.