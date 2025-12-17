Live TV

Video O replică a Statuii Libertății s-a prăbușit la pământ din cauza vântului puternic

Data actualizării: Data publicării:
statuia
Captur video

Imagini dramatice arată momentul în care o replică după „Statuia Libertății” din Brazilia se prăbușește la pământ, informează Digi24.

Statuia de 24 de metri, jumătate din înălțimea orifinalului de la New York, poate fi văzută înclinându-se periculos înainte de a se prăbuși într-o parcare din Guaíba, Brazilia.

Vânturile puternice au atins viteza de 88 km/h, în timp ce Brazilia a fost lovită de o furtună puternică pe 15 decembrie.

Imaginile arată mașini care se îndepărtează de statuie în timp ce aceasta se prăbușea, dar nu au fost raportate victime.

Structura s-a prăbușit la ora 15:00, în momentul culminant al furtunii care a devastat întregul stat Rio Grande do Sul.

Statua enormă a aterizat pe cap, care s-a spart în bucăți la impact.

Statuia se afla acolo din 2020.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
4
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
5
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Digi Sport
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
furtuna si precipitatii in brazilia
Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest
Digi 24_2025_12_05_08_31_08
Avion de pasageri, în flăcări, înainte de decolare pe un aeroport din Brazilia
jair bolsonaro la tribunal
Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat
COP 30 _ Declaraçăo do Presidente da COP30
Compromis la COP30 privind schimbările climatice. Țările sărace primesc mai mulți bani dar acordul nu menționează combustibilii fosili
Recomandările redacţiei
GRECIA FINANTE -AFP Mediafax Foto-ARIS MESSINIS
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează...
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan spune că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici...
asfalt surpat dn1
Încă o alunecare de teren a avut loc pe DN1, în Prahova: circulația a...
Ultimele știri
(P) Cum pot companiile să își optimizeze flotele cu un singur card de combustibil?
Forţele Aeriene ale SUA vor cumpăra încă două avioane Boeing 747-8 pentru flota prezidenţială
Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor în dosarul morţii părinţilor săi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cât costă cele mai ieftine bilete la Campionatul Mondial. FIFA a luat decizia după ce și-a pus fanii...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Oraşe turistice din Europa pe care să le eviţi. Localnicii nu suportă străinii, spune un expert în călătorii
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Anunțul care vizează 48 de națiuni a făcut rapid înconjurul lumii. Premierul britanic a reacționat instant
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...