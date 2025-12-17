Imagini dramatice arată momentul în care o replică după „Statuia Libertății” din Brazilia se prăbușește la pământ, informează Digi24.

Statuia de 24 de metri, jumătate din înălțimea orifinalului de la New York, poate fi văzută înclinându-se periculos înainte de a se prăbuși într-o parcare din Guaíba, Brazilia.

Vânturile puternice au atins viteza de 88 km/h, în timp ce Brazilia a fost lovită de o furtună puternică pe 15 decembrie.

Imaginile arată mașini care se îndepărtează de statuie în timp ce aceasta se prăbușea, dar nu au fost raportate victime.

Structura s-a prăbușit la ora 15:00, în momentul culminant al furtunii care a devastat întregul stat Rio Grande do Sul.

Statua enormă a aterizat pe cap, care s-a spart în bucăți la impact.

Statuia se afla acolo din 2020.

