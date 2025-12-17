Video O replică a Statuii Libertății s-a prăbușit la pământ din cauza vântului puternic Data actualizării: 17.12.2025 08:43 Data publicării: 17.12.2025 08:41 Captur video Imagini dramatice arată momentul în care o replică după „Statuia Libertății” din Brazilia se prăbușește la pământ, informează Digi24. A doua zi când autobuzele din Constanța nu circulă. Șoferii susțin că nu vor ieși pe traseu până când directorul nu demisionează Românii din Londra l-au așteptat pe președinte în curtea ambasadei: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Ce le-a transmis oamenilor Sorin Grindeanu apără decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „În același mod vom acționa” Haos pe aeroporturile europene. Val de greve în prag de sărbători Jucării cu vopsea toxică și materiale care se desprind ușor, confiscate în vama din Portul Constanța 36 de ani de la Revoluția din 1989. Pe 16 decembrie, timișorenii au strigat „Jos Ceaușescu” Nicușor Dan, despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei” Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii Statuia de 24 de metri, jumătate din înălțimea orifinalului de la New York, poate fi văzută înclinându-se periculos înainte de a se prăbuși într-o parcare din Guaíba, Brazilia.Vânturile puternice au atins viteza de 88 km/h, în timp ce Brazilia a fost lovită de o furtună puternică pe 15 decembrie.Imaginile arată mașini care se îndepărtează de statuie în timp ce aceasta se prăbușea, dar nu au fost raportate victime. Structura s-a prăbușit la ora 15:00, în momentul culminant al furtunii care a devastat întregul stat Rio Grande do Sul.Statua enormă a aterizat pe cap, care s-a spart în bucăți la impact.Statuia se afla acolo din 2020. Editor : Sebastian Eduard Etichete: brazilia vant statuia libertatii Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin... 2 Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat... 3 Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu... 4 Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear... 5 Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...