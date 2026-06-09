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O rețea europeană de trafic de droguri și spălare de bani, coordonată din Kosovo, destructurată: comunica criptat prin SKY ECC

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sigla europol
Foto: Profimedia

Autorităţile judiciare din mai multe state au destructurat, după o operaţiune care a durat trei ani de zile, o reţea coordonată din Kosovo, dar care acţiona în întreaga Europă şi era implicată în trafic de droguri la scară largă, utilizarea de acte de identitate frauduloase, deţinerea ilegală de arme şi spălarea de bani. Membrii grupării comunicau prin mesaje criptate care au fost analizate de către specialişti pentru a stabili structura reţelei, liderii organizaţiei, ţările şi domeniile în care acţionau. În cadrul operaţiunii au fost confiscate bunuri şi active în valoare totală de 80 de milioane de euro.

„Mesajele schimbate pe platforma de comunicaţii criptată SKY ECC au expus o reţea de crimă organizată cu sediul în Kosovo, implicată în trafic de droguri la scară largă, utilizarea de acte de identitate frauduloase, deţinerea ilegală de arme şi spălarea de bani în întreaga Europă. Informaţiile colectate în timpul unei anchete de trei ani au culminat pe 9 iunie cu o zi de acţiune coordonată în Kosovo, unde autorităţile au arestat cinci membri cheie ai organizaţiei criminale”, anunţă, marţi, Europol, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Potrivit documentului citat, aproximativ 150 de ofiţeri au fost desfăşuraţi pe teren, sprijiniţi de un expert Europol.

„Grupul de crimă organizată a folosit o platformă de comunicaţii criptată pentru a coordona activităţile de trafic de droguri în mai multe ţări europene, menţinându-şi în acelaşi timp centrul operaţional din Kosovo. De acolo, membrii superiori au dirijat activităţile criminale, au coordonat transporturile internaţionale de droguri şi au gestionat spălarea profiturilor ilicite”, explică Europol.

Comunicaţiile criptate dezvăluie mecanismele interne ale reţelei

Potrivit datelor transmise de investigatori, operaţiunea s-a bazat pe analiza unor volume mari de informaţii de pe platforma criptată, combinate cu informaţii operaţionale colectate în mai multe ţări.

„Anchetatorii au identificat membrii cheie ai reţelei, au cartografiat infrastructura sa criminală şi au urmărit fluxurile financiare legate de activităţile de trafic de droguri”, precizează Europol.

De la lansarea anchetei:

  • 42 de suspecţi au fost investigaţi;
  • 76 de sedii au fost percheziţionate;
  • au fost confiscate active provenite din infracţiuni în valoare estimată de 80 de milioane EUR.

„Operaţiunea face parte dintr-un proiect operaţional structurat în cadrul OTF LIMIT, care reuneşte autorităţi de aplicare a legii din Belgia, Franţa, Kosovo şi Ţările de Jos, cu sprijinul Europol”, se mai arată în comunicat.

Europol arată că, întrucât reţelele de crimă organizată operează din ce în ce mai mult în mai multe jurisdicţii, cooperarea cu parteneri din afara Uniunii Europene rămâne esenţială pentru identificarea actorilor cheie, întreruperea activităţilor criminale şi dezmembrarea reţelelor în întregime.

Europol a facilitat schimbul de informaţii, a sprijinit analiza operaţională şi a coordonat cooperarea internaţională care stă la baza anchetei.

Editor : B.E.

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