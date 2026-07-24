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O româncă de 35 de ani a fost ucisă în Italia. Cine este principalul suspect și ce spun prietenii victimei

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masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Foto: GettyImages
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O româncă de 35 de ani din Italia a fost găsită moartă în casa ei din Torino. Principalul suspect este fostul ei partener, de care se despărțise în urmă cu câteva luni, relatează presa italiană.

Cei doi aveau un copil de 6 ani. Cât timp au fost împreună, păreau un cuplu obișnuit. Luau micul dejun și prânzul în același loc, lucrau la două spitale diferite – el ca instalator, ea la curățenie. Nimeni nu i-a văzut sau auzit certându-se.

Prietenii Danielei Florea spun însă că fostul ei partener, Daniel Trandafir, era gelos și încerca să o controleze.

„Lucrurile nu mergeau bine între ei pentru că era foarte gelos. Când ieșeam împreună, îi trimitea mesaje constant: «Unde ești?», «Cât mai durează până te întorci?», «De ce ai luat copilul atât de departe?» Și dacă nu răspundea, o suna,” povestește o prietenă, Gianina, pentru La Stampa.

„Dacă nu răspundea imediat, se enerva. Dar, din câte știu eu, nu fusese niciodată violent. Dar a urmărit-o: de mai multe ori l-am găsit ascunzându-se în fața locurilor în care mergeam”, a povestit ea.

Și alți prieteni i-au sugerat să-l denunțe pe Trandafir autorităților. „Dar ea nu a spus nimic, nici măcar că îi era frică. Era zdruncinată, tăcea, apoi începea să plângă”, a mai spus Gianina.

În urmă cu câteva luni, cei doi s-au despărțit. Florea și-a găsit pe ascuns altă locuință. Inițial, nu a vrut să-i spună fostului partener unde locuiește, dar apoi i-a dezvăluit adresa, pentru a veni să-și vadă copilul.

Poliția a fost alertată de prietenii femeii, care nu mai știau nimic despre ea de câteva zile.

Când au intrat în noua ei locuință, i-au găsit trupul în lada patului, învelit într-un cearșaf. Fusese ucisă de mai mult timp.

Legiștii nu au reușit încă să afle cum și când a fost ucisă femeia.

Principalul suspect este fostul ei partener. Acesta a fost audiat timp de mai multe ore la poliție, dar a negat orice implicare.

Editor : M.B.

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