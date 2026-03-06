Live TV

O schimbare de regim în Iran nu presupune, automat, o democrație. Trump: „Să trateze bine SUA și Israelul”

Data actualizării: Data publicării:
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că va accepta un lider nedemocratic al Iranului, atât timp cât acesta va fi prietenos cu SUA și Israelul, potrivit NBC News.

Întrebat într-un interviu telefonic acordat CNN dacă Iranul trebuie să fie o democrație, Trump a răspuns: „Nu, spun că trebuie să existe un lider care să fie corect și drept”.

El a adăugat: „Să facă o treabă bună. Să trateze bine Statele Unite și Israelul și să trateze bine și celelalte țări din Orientul Mijlociu – toate sunt partenerele noastre”.

Trump a mai spus că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran.

Păi, da, s-ar putea, depinde de cine este persoana respectivă”, a declarat el pentru CNN. „Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a completat el.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, când SUA și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului. Președintele SUA a declarat, joi, că vrea să aibă un cuvânt de spus în alegerea următorului lider suprem.

ANALIZĂ Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela": „Este scenariul perfect". Care sunt șansele să reușească

