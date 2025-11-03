O statuie uriașă a lui Ivan cel Groaznic va fi inaugurată în Rusia de Ziua Unității Naționale

Orașul Vologda, situat în nord-vestul Rusiei, a ridicat o statuie de nouă metri a țarului Ivan al IV-lea, cunoscut ca Ivan cel Groaznic, relatează luni The Moscow Times. Monumentul, care îl omagiază pe unul dintre cei mai controversați conducători din istoria Rusiei, va fi inaugurat pe 4 noiembrie.

Monumentul, amplasat în Piața Kremlevskaia, în apropierea Kremlinului din Vologda, va fi inaugurat oficial marți, când Rusia sărbătorește Ziua Unității Naționale. Statuia de bronz a fost realizată de sculptorul Mihail Krasilnikov, același artist care a creat anterior un monument de 8 metri dedicat dictatorului sovietic Iosif Stalin în orașul Velikie Luki, din regiunea Pskov.

Inițiativa aparține guvernatorului regiunii Vologda, Georgi Filimonov, care l-a descris pe Ivan cel Groaznic drept „un reper cultural și simbolic al Vologdei”. Costul proiectului nu a fost făcut public.

Țarul a ordonat construirea celor mai importante obiective din oraș, inclusiv Catedrala Sfânta Sofia și Kremlinul din Vologda, și a luat în considerare la un moment dat transformarea localității în capitala domeniului său personal. În acea perioadă, membrii gărzii personale a țarului confiscau proprietăți în numele statului și comiteau represalii și execuții în masă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu toate acestea, Filimonov l-a elogiat pe Ivan cel Groaznic, numindu-l „conducător care a extins pământurile rusești” și „un simbol al lumii ruse”.

„Hanatul de la Kazan, Hanatul de la Astrahan, aceasta este misiunea ortodoxă, simbol al lumii ruse, o mișcare dinamică, oarecum dură și, în sens bun, ofensivă”, a declarat guvernatorul, descriindu-l pe țar drept „un războinic puternic, autocrat și cuceritor”.

Filimonov a sprijinit anterior și ridicarea unei statui a lui Stalin, inaugurată anul trecut. El a justificat atunci gestul drept un răspuns la „cererea publică”, menționând că Stalin petrecuse câteva luni în exil în oraș, la începutul secolului XX.

Sala de primire din biroul guvernatorului Filimonov este decorată cu portrete ale lui Stalin, Lenin, precum și cu o pictură în care guvernatorul îi strânge mâna lui Stalin.

Editor : M.I.