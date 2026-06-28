La trei zile după cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela, un copil de 11 ani a fost găsit în viață sub dărâmături, într-o salvare pe care autoritățile o descriu drept un adevărat miracol. Anunțul a fost făcut de președinta interimară Delcy Rodríguez, care a spus că fiecare viață salvată este „o sursă de speranță” pentru o țară devastată de tragedie.

Copilul a fost salvat din ruinele din Caraballeda, în nordul țării, la 72 de ore după seismele puternice care au devastat regiunea.

„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață în Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, a scris Delcy Rodriguez pe platforma X, atașând și imagini de la operațiunea de salvare.

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Cutremurele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, produse miercuri în nordul țării, au provocat distrugeri masive, în special în La Guaira, unde numeroase clădiri s-au prăbușit.

Bilanțul oficial al victimelor a ajuns sâmbătă la 1.430 de morți și 3.238 de răniți, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodríguez.

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Situația rămâne critică. La Geneva, șeful departamentului de ajutor umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că peste 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, avertizând că numărul victimelor ar putea crește semnificativ, în contextul unei operațiuni de salvare „extrem de complexe”.

Printre victime se numără și cetățeni străini: cel puțin 28 de persoane de naționalitate sau origine portugheză, șapte chinezi, șase spanioli, doi brazilieni, un chilian și un italo-venezuelean.

Între timp, autoritățile au raportat peste 300 de replici de la producerea seismelor. Deși Venezuela este o țară cu risc seismic ridicat, un cutremur major de asemenea amploare nu mai fusese înregistrat din 1997.

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Editor : Ș.A.