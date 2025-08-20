O tânără din Spania a reușit să-și ruineze vacanță prin intermediul platformei ChatGPT. Influencerița a pierdut zborul către Puerto Rico, după ce a consulat platforma de inteligență artificală în legătură cu documentele necesare pentru a ajunge acolo, relatează People.

Într-un videoclip postat pe TikTok, creatoarea de conținut spaniolă Mery Caldass a izbucnit în plâns în aeroport după ce a pierdut zborul pentru că nu avea pregătite documentele necesare. Motivul ar fi fost, potrivit acesteia, faptul că a apelat la ChatGPT pentru sfaturi.

„L-am întrebat pe ChatGPT și mi-a spus nu”, a afrmat Caldass. Ea a întrebat dacă ar avea nevoie de viză pentru a face o călătorie în Puerto Rico.

Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru a intra în Puerto Rico dacă stau mai puțin de 90 de zile, călătorii trebuie să completeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei, care stabilește eligibilitatea vizitatorilor pentru a intra în Statele Unite, potrivit Departamentului de Stat.

„Asta primesc dacă nu am căutat mai multe informații”, a spus ea, printre lacrimi. „Nu mai am încredere în el”, a adăugat Caldass.

Reacții ale internauților

În comentariile de la videoclipul postat de ea, care a acumulat mii de vizualizări, mulți dintre internauți nu au fost foarte înțelegători cu situația.

„Există site-uri guvernamentale care să vă ofere aceste informații, dacă nu puteți lua inițiativa de a le căuta singuri, atunci sunteți o cauză pierdută”, a scris unul dintre ei.

„De ce nu ați folosit Google?”, a intervenit o altă persoană.

„Nu vă dați seama că Puerto Rico este, practic, ca SUA când vine vorba de vize?”, a mai spus un alt internaut.

Cu toate acestea, a doua zi după incident, tânăra a distribuit un videoclip de la un concert din Puerto Rico și a continuat, în restul zilelor, să-și țină la curent urmăritorii cu călătoriile sale.

Luna trecută, OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a susținut că chatbotul acum „gândește și acționează” după o nouă actualizare. Instrumentul, despre care compania susținea că este utilizat de 500 de milioane de oameni în fiecare săptămână, este conceput pentru a „naviga inteligent pe site-uri web” și a „efectua analize”, a precizat compania.

Editor : C.S.