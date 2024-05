O tânără care a crezut că este mahmură a ajuns până la urmă la spital iar medicii i-au spus că mai are doar 12 luni de trăit

O tânără de 19 ani care se simțea rău după o vacanță cu prietenele și credea să suferă de mahmureală a primit o veste devastatoare de la medici.

Ella Pick a plecat cu prietenele într-o vacanță de patru săptămâni pe insula grecească Zakynthos, în iunie anul trecut, iar la întoarcere se simțea rău, dar a crezut că acesta era efectul excesului de alcool pe care l-a făcut cât timp a fost în Grecia. Avea migrene severe și la câteva zile după întoarcerea în Marea Britanie a observat că ochiul stâng începe să se deplaseze spre interior, iar asta a determinat-o să meargă la un oftalmolog, care a trimis-o la spital.

Medicii din Lincolnshire au descoperit un nodul pe creierul Elei în urma scanărilor CT și RMN, potrivit Daily Mirror.

Ulterior s-a stabilit că avea o tumoare cerebrală incurabilă și inoperabilă, astfel că în iulie 2023 Ella a aflat că mai avea doar 12 luni de trăit.

„Mă uit în urmă și îmi dau seama foarte clar că nu eram bine. Presiunea din ceafă era îngrozitoare. Am suferit întotdeauna de migrene, dar niciodată atât de violente. Am fost la un test oftalmologic și m-au îndrumat la spital, unde am primit vestea devastatoare”, a spus Ella.

Nu se știe dacă migrenele pe care le avea înainte erau legate și de tumoră. Ella a decis să-și continue viața în mod normal, a refuzat un interviu pentru jobul ei de vis de însoțitoare de bord pentru British Airways și, în schimb, s-a angajat la un supermarket. Scopul ei principal este acela de a trăi momente cât mai frumoase alături de prieteni și familie, pentru ca aceștia să aibă amintiri minunate cu ea.

„M-am simțit complet amorțită, încă nu realizez că este adevărat. Toți ceilalți din jurul meu sunt mult mai răniți decât mine”, spune ea.

„Nu pot spune exact cât timp mai am, pentru că nu pot face o biopsie din cauza localizării tumorei. Dacă aș face biopsie, riscul de a rămâne paralizată este foarte mare”, a explicat Ella.

După aflarea veștii, Ella a fost în câteva vacanțe cu familia. „Încerc doar să rămân pozitivă”, a mai spus ea.

Anul trecut, ea a urmat ședințe de radioterapie în încercarea de a încetini progresia tumorii. Vestea bună este că după ultimele investigații s-a stabilit că tumora nu a mai crescut și este stabilă după tratament. Ella spune că este „deschisă la orice” care i-ar crește șansele de supraviețuire.

Editor : D.C.