O tânără care a mințit că are trei forme de cancer și a strâns bani din donații nu va fi închisă. Ce le-a spus plângând judecătorilor

Tânăra din statul american Iowa care a mințit că are cancer pentru a strânge bani nu va fi închisă, fiind obligată însă să returneze suma pe care a adunat-o din campanii de strângere de fonduri. În fața instanței, ea a declarat că nu a comis fapta pentru bani sau din lăcomie, ci pentru a atrage atenția familiei care avea probleme.

Într-o serie de postări pe conturile de pe rețelele sociale și pe o pagină GoFundme, Madison Marie Russo, în vârstă de 20 ani, a susținut că a fost diagnosticată cu cancer pancreatic în stadiul 2, cu leucemie și că are o tumoare "de dimensiunea unei mingi de fotbal" în jurul coloanei vertebrale. Ea a strâns astfel donații în valoare totală de 37.000 de dolari.

Ea a fost dată de gol după ce utilizatori de pe TikTok au descoperit că a conectat greșit cablurile și tuburile de perfuzii, în clipuri video în care pretindea că face chimioterapie.

Instanța a obligat-o să returneze banii strânși, să plătească o amendă de 1370 de dolari și a condamnat-o la 10 ani de închisoare, dar cu suspendare, cu perioadă de probă de trei ani. Astfel, dacă în cei trei ani nu va mai comite infracțiuni, nu va fi închisă. Procurorul Kelly Cunningham a recomandat ca ea să nu fie închisă pentru că nu avea antecedente penale, avea note bune la universitate, era angajată și era puțin probabil să mai faccomită fapte similare, scrie Sky News.

La pronunțarea sentinței, judecătorul a spus: "Prin această strategie, v-ați înșelat prietenii, familia, comunitatea, alte victime ale cancerului, organizații de caritate și străini care au fost motivați de povestea dumneavoastră presupusa tragică să doneze pentru a vă sprijini".

Russo a spus instanței că și-a inventat povestea pentru că spera că astfel să atragă atenția familiei sale, care avea probleme. "Mulți oameni au făcut speculații cu privire la motivul pentru care am făcut asta și cum cineva care părea că ar avea totul ar putea avea face o asemenea mizerie. Nu am făcut asta pentru bani sau lăcomie. Nu am făcut asta pentru atenție. Am făcut asta ca o încercare de a-mi readuce familia împreună."

Tânăra și-a cerut scuze instanței și celor pe care i-a înșelat și a recunoscut că a greșit. "Recunosc pe deplin că ceea ce am făcut a fost greșit. Și îmi pare incredibil de rău", a spus ea printre suspine. "Dacă ar fi ceva ce aș putea face pentru a întoarce timpul, aș face-o. Realitatea este că nu pot face asta."

În timpul anchetei, poliția a percheziționat apartamentul tinerei și a confiscat o perucă, un stâlp de perfuzii cu o pompă de alimentare plină cu bule de vată, echipamente medicale cumpărate numele unei rude și bani, arată înregistrările instanței. 439 de donatori, inclusiv colegi, fundații pentru pacienți cu cancer, persoane private și companii i-au dat bani lui Russo. GoFundme a promis că va da înapoi cei peste 37.000 de dolari donați prin intermediul paginii.

Publicația locală Quad-City Times a relatat că fotografiile postate de Russo pe rețelele sociale și care păreau să arate cum face chimioterapie erau luate de pe un cont aparținând unei alte paciente bolnave cancer. Alte fotografii erau făcute în apartamentul ei și nu într-un cabinet medical, așa cum susținuse ea. Poliția a verificat dosarele medicale de la trei spitale din zonă în care Russo a susținut că a fost tratată, dar nu a fost găsit nici un document care să confirme că a fost diagnosticată cu cancer, potrivit poliției.

