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O tânără din Spania a fost concediată pentru că ajungea prea devreme la muncă. Motivul pentru care instanța a dat dreptate companiei

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Locuri de muncă fără diploma de bac. Foto Getty Images
Foto: Getty Images

O angajată în vârstă de 22 de ani a fost concediată de o companie spaniolă pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostul ei angajator avea dreptate.

Tânăra, care lucra la o companie de logistică din Spania, trebuia să-și înceapă tura la 7:30 dimineața. Însă, timp de câteva luni, ea s-a prezentat în mod regulat mult mai devreme, uneori chiar la 6:45, relatează publicația elvețiană Blick.

Femeia era responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport, care fuseseră pregătite cu o zi înainte. Cu toate acestea, potrivit angajatorului ei, nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, a relatat presa spaniolă.

Inițial, compania i-a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu Apoi a primit un avertisment scris. Acesta nu a avut niciun efect, iar angajata a continuat să sosească înainte de ora programată. Angajatorul ei a decis apoi să o concedieze.

Tânăra a dat compania în judecată și și-a apărat acțiunile în fața instanței, explicând că a acționat din conștiință profesională.

Judecătorii au respins însă acest argument. În hotărârea lor, au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a ignorat în mod repetat avertismentele angajatorului ei.

Instanța a decis că fosta angajată a dat dovadă de „neascultare, neloialitate și abuz de încredere” și că decizia companiei de a o concedia a fost corectă.

Avocata specializată în dreptul muncii Inés Calle Lambach a explicat, de asemenea că efectuarea pontajului înainte de începerea oficială a turei, fără a efectua efectiv nicio muncă, ar putea fi considerată un „caz clasic de fraudă în ceea ce privește timpul de lucru”.

Editor : M.B.

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