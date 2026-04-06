O tânără din SUA și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, după ce a văzut un clip viral. Renovările sunt însă de trei ori mai scumpe

Kiki Leigh, o tânără din SUA a văzut clipuri virale cu americani care cumpărau case ieftine în Italia și a vrut să facă și ea același lucru. Leigh a fost atrasă de puternicul sentiment de comunitate al Italiei, spre deosebire de viața din Los Angeles. Ea a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia, în 2024, dar renovările se dovedesc a fi dificile, relatează Business Insider.

Leigh a mers în Italia de mai multe ori, dar fusese în Sicilia o singură dată, în 2022, înainte de a locui acolo. Ea spune că Sicilia este complet diferită de alte părți ale Italiei și că s-a îndrăgostit pe loc.

„Oamenii și cultura m-au fermecat, iar frumusețea naturală este incredibilă. Sunt acolo vulcani, apă albastră cristalină, sunt flori, sunt palmieri, este atât de multă viață în oameni și în ținutul în sine”, spune ea.

Locuia în Los Angeles, era într-o relație și avea obligații legate de muncă și sociale. Dar totul s-a schimbat după ce a văzut un clip viral despre cumpărarea de case ieftine în Sicilia.

„Mi-am zis: OK, deci chiar este posibil. Știam deja că îmi place aici, așa că am vrut să explorez. Am ajuns acolo în decurs de două săptămâni. M-am gândit că merg măcar să văd - în cel mai rău caz, am o vacanță frumoasă în Sicilia și nu se întâmplă nimic. Dar, foarte repede, m-am îndrăgostit. M-am simțit instantaneu ca acasă în Sicilia”, a spus ea.

Leigh a mers în Sicila cu mama ei și, imediat ce au ajuns în oraș, am mers la prânz, iar proprietarul restaurantului a ieșit și s-a prezentat. Când i-au spus că vor să cumpere o casă acolo, le-a invitat la cină și le-a făcut cunoștință cu mai mulți oameni, inclusiv cu un arhitect care o ajută acum la renovări.

„Acești oameni au fost foarte amabili și de serviabili, iar aceasta este exact genul de comunitate în care vreau să trăiesc, dacă e să fac o mutare nebunească la 8.000 de kilometri distanță de tot ce am cunoscut vreodată”, a spus Leigh.

Până la urmă, a cumpărat o casă de 400 de metri pătrați, care are în total 17 camere. Inițial, casa era formată din apartamente separate, care au fost apoi combinate într-unul singur.

„Am șapte uși de intrare, dintre care cinci au adrese, dar toate duc la aceeași casă”, spune Leigh.

Ea a plătit 27.000 de euro pentru această casă în iunie 2024, iar renovările ar putea ajunge la aproximativ 90.000 de euro.

„Am ales să cumpăr această casă pentru că nu îmi doream doar un loc unde să mă relaxez, să gătesc cina și să dorm. Îmi doream o casă unde să pot primi oaspeți, unde să-mi pot găzdui toți prietenii din Canada și din Los Angeles, iar această casă este perfectă pentru a primi oaspeți și, în același timp, un loc unde să mă relaxez”, spune ea.

Leigh spune că, deși renovările sunt costisitoare și dificile, e mulțumită de decizia ei. E încântată mai ales de atitudinea localnicilor.

„Oamenii de aici sunt foarte primitori, calzi, curioși și amabili, iar experiența socială este complet diferită. Pare mult mai puțin superficială decât în Los Angeles. Vecinii îmi aduc fructe când aduc mai multe de la casa lor de la țară sau, când merg pe stradă, oamenii mă salută. Aș putea trăi cinci ani într-un apartament în Los Angeles fără să știu nimic despre vecinii mei. În Italia, îi cunoști pe toți și e un lucru frumos. Se simte ca acea conexiune umană pe care ar trebui să o avem”, spune Leigh.

Editor : M.B.