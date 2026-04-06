O tânără din SUA și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, după ce a văzut un clip viral. Renovările sunt însă de trei ori mai scumpe

Kiki Leigh, o tânără din SUA a văzut clipuri virale cu americani care cumpărau case ieftine în Italia și a vrut să facă și ea același lucru. Leigh a fost atrasă de puternicul sentiment de comunitate al Italiei, spre deosebire de viața din Los Angeles. Ea a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia, în 2024, dar renovările se dovedesc a fi dificile, relatează Business Insider.

Leigh a mers în Italia de mai multe ori, dar fusese în Sicilia o singură dată, în 2022, înainte de a locui acolo. Ea spune că Sicilia este complet diferită de alte părți ale Italiei și că s-a îndrăgostit pe loc.

„Oamenii și cultura m-au fermecat, iar frumusețea naturală este incredibilă. Sunt acolo vulcani, apă albastră cristalină, sunt flori, sunt palmieri, este atât de multă viață în oameni și în ținutul în sine”, spune ea.

Locuia în Los Angeles, era într-o relație și avea obligații legate de muncă și sociale. Dar totul s-a schimbat după ce a văzut un clip viral despre cumpărarea de case ieftine în Sicilia.

„Mi-am zis: OK, deci chiar este posibil. Știam deja că îmi place aici, așa că am vrut să explorez. Am ajuns acolo în decurs de două săptămâni. M-am gândit că merg măcar să văd - în cel mai rău caz, am o vacanță frumoasă în Sicilia și nu se întâmplă nimic. Dar, foarte repede, m-am îndrăgostit. M-am simțit instantaneu ca acasă în Sicilia”, a spus ea.

Leigh a mers în Sicila cu mama ei și, imediat ce au ajuns în oraș, am mers la prânz, iar proprietarul restaurantului a ieșit și s-a prezentat. Când i-au spus că vor să cumpere o casă acolo, le-a invitat la cină și le-a făcut cunoștință cu mai mulți oameni, inclusiv cu un arhitect care o ajută acum la renovări.

„Acești oameni au fost foarte amabili și de serviabili, iar aceasta este exact genul de comunitate în care vreau să trăiesc, dacă e să fac o mutare nebunească la 8.000 de kilometri distanță de tot ce am cunoscut vreodată”, a spus Leigh.

Până la urmă, a cumpărat o casă de 400 de metri pătrați, care are în total 17 camere. Inițial, casa era formată din apartamente separate, care au fost apoi combinate într-unul singur.

„Am șapte uși de intrare, dintre care cinci au adrese, dar toate duc la aceeași casă”, spune Leigh.

Ea a plătit 27.000 de euro pentru această casă în iunie 2024, iar renovările ar putea ajunge la aproximativ 90.000 de euro.

„Am ales să cumpăr această casă pentru că nu îmi doream doar un loc unde să mă relaxez, să gătesc cina și să dorm. Îmi doream o casă unde să pot primi oaspeți, unde să-mi pot găzdui toți prietenii din Canada și din Los Angeles, iar această casă este perfectă pentru a primi oaspeți și, în același timp, un loc unde să mă relaxez”, spune ea.

Leigh spune că, deși renovările sunt costisitoare și dificile, e mulțumită de decizia ei. E încântată mai ales de atitudinea localnicilor.

„Oamenii de aici sunt foarte primitori, calzi, curioși și amabili, iar experiența socială este complet diferită. Pare mult mai puțin superficială decât în Los Angeles. Vecinii îmi aduc fructe când aduc mai multe de la casa lor de la țară sau, când merg pe stradă, oamenii mă salută. Aș putea trăi cinci ani într-un apartament în Los Angeles fără să știu nimic despre vecinii mei. În Italia, îi cunoști pe toți și e un lucru frumos. Se simte ca acea conexiune umană pe care ar trebui să o avem”, spune Leigh.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice maşini în SUA
Roberto Mazzarella, șeful unui clan mafiot al grupării Camorra, a fost prins pe Coasta Amalfi: era căutat de peste un an pentru crimă
Alertă pe 4 aeroporturi din Italia. Au fost anunțate raționalizări de combustibil
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Trump amenință din nou Iranul...
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a...
Cum a devenit țestoasa Jonathan, cel mai bătrân animal terestru în viață din lume, victima unei escrocherii virale cu criptomonede
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Reacția în lanț care riscă să pună capăt lansărilor spațiale. De ce ar ajunge sateliții de pe orbită să scape complet de sub control
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja...
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”