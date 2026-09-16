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O țară cu elevi în topul PISA 2025 își plătește cetățenii să citească o carte cel puțin 15 minute pe zi

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Caucasian, long, blonde haired woman, reading a book inside public library, next to book shelves.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Telefonul a ajuns să concureze cu cartea pentru fiecare minut de atenție, iar autoritățile unei țări au decis să răspundă cu o măsură neobișnuită: îi plătesc pe oameni pentru timpul dedicat lecturii. Programul a fost lansat într-un stat ai cărui elevi au ajuns în vârful clasamentului mondial PISA 2025 la citire.

Singapore își plătește cetățenii să citească o carte cel puțin 15 minute pe zi, într-un efort de a combate răspândirea fenomenului de „doomscrolling”, scrie The Guardian. Prosperul oraș-stat speră că strategia sa bazată pe mecanisme de tip joc, lansată luna aceasta, va îmbunătăți capacitatea de concentrare, gândirea critică și imaginația singaporezilor.

În cadrul programului, cititorii acumulează puncte care pot fi transformate în mici recompense financiare. Pentru a câștiga un dolar singaporez (aproximativ 80 de cenți americani), participanții trebuie să înregistreze pe un site guvernamental 50 de sesiuni zilnice de lectură. O sesiune de cel puțin 15 minute este recompensată cu 20 de monede virtuale, iar pentru un dolar sunt necesare 1.000 de monede. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi.

Melissa Tam, directoarea Consiliului Național al Bibliotecilor, a declarat că obiceiurile de lectură durabile se construiesc prin pași mici și realizabili.

„Trăim într-o lume a unei abundențe extraordinare de conținut, informații și stimuli”, a declarat ea pentru Straits Times. „În orice moment, putem derula sute de titluri, putem urmări un videoclip sau putem obține un rezumat despre aproape orice. Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și consecvente. Așa că începem cu un obiectiv simplu: să citim doar 15 minute pe zi. În autobuz, înainte de culcare sau în pauza de prânz.”

Guvernul analizează și modalități prin care rețelele sociale să devină mai puțin nocive pentru tinerii singaporezi, inclusiv introducerea unei limite zilnice de utilizare. Un studiu recent a constatat că doomscrolling-ul și dependența se numără printre fenomenele care le provoacă cele mai mari prejudicii tinerilor.

Nu este neobișnuit ca guvernul din Singapore să folosească stimulente financiare pentru a încerca să influențeze comportamentul cetățenilor. Printre inițiativele anterioare dedicate sănătății s-au numărat vouchere pentru cumpărături la supermarket acordate pentru mersul pe jos și premii pentru atingerea unui anumit număr de pași zilnici.

În pofida preocupărilor guvernului privind lectura, elevii de 15 ani din Singapore s-au clasat recent pe primul loc în lume la citire în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) 2025, devansând China și Taiwan.

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Editor : M.I.

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