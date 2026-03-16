O țară europeană își retrage temporar forțele speciale din Irak din motive de securitate

Spania a mutat temporar forțele sale speciale din Irak invocând deteriorarea situației de securitate și imposibilitatea desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță, a anunțat duminică Ministerul spaniol al Apărării, potrivit Euronews.

Grupul operativ de operațiuni speciale (Special Operations Task Group - SOTG) a fost mutat în locații sigure după ce situația de securitate a făcut imposibilă continuarea misiunilor de instruire a forțelor irakiene, a precizat ministerul. Potrivit oficialilor, tot personalul este în siguranță.

Spania are aproximativ 300 de militari desfășurați în Irak în cadrul coaliției internaționale împotriva grupării Statul Islamic (IS). SOTG instruiește unități irakiene de combatere a terorismului la Bagdad și în baze din zonele controlate de kurzi. Ministerul nu a precizat unde au fost relocate forțele.

Decizia vine după atacul mortal cu dronă de joi asupra unei baze militare franceze din apropierea orașului Erbil, în care a fost ucis subofițerul principal Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, iar alți militari francezi au fost răniți.

O dronă Shahed, de fabricație iraniană, a lovit instalația Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Erbil. Președintele francez Emmanuel Macron a calificat atacul drept „inacceptabil” și a declarat că forțele franceze sunt desfășurate strict pentru operațiuni de combatere a terorismului împotriva Statului Islamic. „Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a spus el.

Și Italia a evacuat personal din Camp Singara, situat lângă Aeroportul Internațional Erbil, după ce o dronă a lovit baza săptămâna trecută. Niciun militar italian nu a fost rănit.

Spania menține o prezență militară continuă în Irak din 2015, ca parte a Operațiunii Inherent Resolve, coaliția condusă de Statele Unite pentru combaterea Statului Islamic. Grupul SOTG se rotește la fiecare șase luni și include operatori din Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al armatei, Forța Navală și Regimentul forțelor aeriene.

