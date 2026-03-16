O țară europeană își retrage temporar forțele speciale din Irak din motive de securitate

Spanish soldiers train on an FN MAG machine gun during a training exercise at the Besmaya Range Complex, Iraq, April 19, 2019. The Spanish forces at Besmaya work with the Iraqi Security Forces to develop Iraqi trainers. The 74 nations and five internation
Spania menține o prezență militară continuă în Irak din 2015. Sursa foto: Profimedia Images

Deteriorarea situației de securitate din Irak a determinat o țară europeană să își retragă temporar forțele speciale desfășurate în cadrul coaliției internaționale împotriva grupării Statul Islamic, au anunțat duminică autoritățile spaniole.

Spania a mutat temporar forțele sale speciale din Irak invocând deteriorarea situației de securitate și imposibilitatea desfășurării operațiunilor în condiții de siguranță, a anunțat duminică Ministerul spaniol al Apărării, potrivit Euronews.

Grupul operativ de operațiuni speciale (Special Operations Task Group - SOTG) a fost mutat în locații sigure după ce situația de securitate a făcut imposibilă continuarea misiunilor de instruire a forțelor irakiene, a precizat ministerul. Potrivit oficialilor, tot personalul este în siguranță.

Spania are aproximativ 300 de militari desfășurați în Irak în cadrul coaliției internaționale împotriva grupării Statul Islamic (IS). SOTG instruiește unități irakiene de combatere a terorismului la Bagdad și în baze din zonele controlate de kurzi. Ministerul nu a precizat unde au fost relocate forțele.

Decizia vine după atacul mortal cu dronă de joi asupra unei baze militare franceze din apropierea orașului Erbil, în care a fost ucis subofițerul principal Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, iar alți militari francezi au fost răniți.

O dronă Shahed, de fabricație iraniană, a lovit instalația Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Erbil. Președintele francez Emmanuel Macron a calificat atacul drept „inacceptabil” și a declarat că forțele franceze sunt desfășurate strict pentru operațiuni de combatere a terorismului împotriva Statului Islamic. „Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a spus el.

Și Italia a evacuat personal din Camp Singara, situat lângă Aeroportul Internațional Erbil, după ce o dronă a lovit baza săptămâna trecută. Niciun militar italian nu a fost rănit.

Spania menține o prezență militară continuă în Irak din 2015, ca parte a Operațiunii Inherent Resolve, coaliția condusă de Statele Unite pentru combaterea Statului Islamic. Grupul SOTG se rotește la fiecare șase luni și include operatori din Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al armatei, Forța Navală și Regimentul forțelor aeriene.

Editor : M.I.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Descarcă aplicația Digi Sport
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află în afara sferei de competenţă a NATO
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Foto
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, acuzată că favorizează „sistematic” SUA și Israelul: „Europa suferă consecințele”
insula khark
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
diesel
Avertisment ONU la Bruxelles: Războiul din Iran, „o lecţie lamentabilă” despre dependenţa de petrol şi gaze
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Raportul OCDE: sistemul de insolvență din România rămâne ineficient. Până la 25% dintre firme sunt „companii zombie”
UE continuă repatrierea cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu: încă 134 aduși acasă, numărul total depășește 11.000
Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
