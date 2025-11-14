Live TV

O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI

Autoritățile turce au reținut patru suspecți după ce o femeie din Germania și cei doi copii ai săi au murit din cauza unei presupuse intoxicații alimentare în timpul unei vacanțe la Istanbul. Anchetatorii spun că familia consumase mâncare de la comercianții stradali.

Procurorii turci au arestat patru persoane suspectate de omor din neglijență după ce o femeie germană și cei doi copii ai ei au murit la Istanbul, a declarat vineri ministrul justiției Yilmaz Tunc, scrie DW.

Autoritățile au închis unul dintre magazinele alimentare din cartierul Besiktas din Istanbul și au prelevat probe din mai multe locuri unde se crede că familia a mâncat.
Ce știm despre decesele suspecte cauzate de mâncarea comercializată pe stradă?

O familie din Germania, compusă din un cuplu și copiii lor în vârstă de șase și trei ani, a călătorit în oraș duminică și, potrivit relatărilor, a mâncat la mai mulți vânzători ambulanți din cartierul Ortakoy, o zonă turistică aglomerată de pe malul Bosforului.

La scurt timp după aceea, toți patru s-au îmbolnăvit, prezentând simptome de intoxicație alimentară.

Au fost duși la spital miercuri, dar ulterior au fost externați. Copiii au murit la scurt timp după ce au fost internați din nou, urmați de mama lor. Tatăl rămâne în terapie intensivă, potrivit mass-media turcă.

Ministrul Justiției a declarat că se efectuează teste pentru a confirma dacă mâncarea consumată a cauzat în mod direct decesele.

„Au fost prelevate probe din locurile unde se știe că familia a mâncat și patru persoane... au fost reținute”, a scris ministrul.

Potrivit presei, se crede că familia a mâncat midii cu orez, dulciuri și kokoretsi – un fel de mâncare la grătar preparat din intestine de miel – precum și cartofi umpluți.

Familia, care se pare că era de origine turcă și locuia în Germania, se afla în vacanță la Istanbul. Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat că erau cetățeni germani și a declarat că este în contact cu autoritățile locale.

Tragedia a stârnit îngrijorarea națională în Turcia cu privire la siguranța alimentelor vândute pe stradă, care sunt populare atât printre rezidenți, cât și printre turiști, în special în cartierele din zona Bosforului.

 

