Live TV

„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump

Data publicării:
Foto: Getty Images
Din articol
Planul în 15 puncte trimis Iranului Pakistanul se oferă să intermedieze discuții între SUA și Iran

Israelul și Iranul au efectuat, miercuri, un schimb de atacuri aeriene, Iranul respingând din nou afirmația președintelui Donald Trump conform căreia Statele Unite sunt în negocieri pentru a pune capăt războiului care a afectat piețele energetice și financiare, susținând că SUA negociază cu ele însele, potrivit Reuters.

Respingerea negocierilor de către comandamentul unificat al Forțelor Armate Iraniene, dominat de elita dură a Gărzilor Revoluționare, vine pe fondul unor rapoarte conform cărora SUA a trimis Teheranului un plan în 15 puncte pentru discuții.

A ajuns nivelul luptei voastre interioare la punctul în care tu (Trump) negociezi cu tine însuți?”, a declarat purtătorul de cuvânt principal al comandamentului militar comun al Iranului, Ebrahim Zolfaqari, la televiziunea de stat iraniană.

„Oameni ca noi nu se vor putea înțelege niciodată cu oameni ca voi.”

„Cum am spus întotdeauna... nimeni ca noi nu va face o înțelegere cu voi. Nici acum, nici niciodată.”

Conducerea Iranului a declarat anterior că nu poate negocia cu SUA, pentru că a atacat țara de două ori în timpul negocierilor la nivel înalt din ultimii doi ani.

La patru săptămâni de la începutul războiului care a ucis mii de oameni, a creat cel mai grav șoc energetic din istorie și a stârnit temeri globale legate de inflație, nici miercuri nu s-au oprit atacurile aeriene din partea Iranului și Israelului.

Trump a declarat marți reporterilor de la Casa Albă că SUA se află în „negocieri” cu „oamenii potriviți” din Iran pentru a pune capăt războiului, adăugând că iranienii își doresc foarte mult să ajungă la un acord.

Bursele de acțiuni au crescut, iar prețurile petrolului au scăzut, miercuri, pe fondul rapoartelor conform cărora SUA solicită un armistițiu de o lună și au trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru discuții, ceea ce a sporit speranțele pentru reluarea exporturilor de petrol din Golful Persic.

Planul în 15 puncte trimis Iranului

New York Times a relatat, marți, că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Canalul 12 din Israel, citând trei surse, a declarat că SUA solicită un armistițiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

O sursă familiarizată cu situația a confirmat că SUA au trimis un plan Iranului, dar nu a oferit alte detalii.

Agenția media israeliană a declarat că planul va include dezmembrarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului pentru grupurile intermediare (proxy), precum Hezbollah-ul libanez, și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reușit să facă suficiente progrese în discuțiile care vizau încheierea programului nuclear al Iranului, deși mediatorul Oman a declarat că s-au înregistrat progrese semnificative. SUA au atacat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie 2025.

De la începutul „Operațiunii Epic Fury” de către SUA în februarie, Iranul a atacat țări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf și a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, canalul prin care trece o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

Iranul a comunicat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și Organizației Maritime Internaționale că „navele neostile” pot traversa Strâmtoarea Ormuz dacă se coordonează cu autoritățile iraniene, potrivit unei note accesate de Reuters marți.

Închiderea efectivă a căii navigabile, pe unde tranzitează în mod normal 20% din petrolul și gazele lumii, a creat cel mai grav șoc energetic din istorie, a dus la creșterea prețurilor combustibililor și a perturbat aviația globală.

Pakistanul se oferă să intermedieze discuții între SUA și Iran

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat, marți, că este dispus să găzduiască discuții între SUA și Iran privind încheierea războiului, la o zi după ce Trump a amânat amenințările de a bombarda centralele electrice iraniene, după ceea ce a numit discuții „productive”.

Pakistanul are legături de lungă durată cu Republica Islamică vecină, Iranul, și a construit o relație cu Trump.

În ciuda rapoartelor despre negocieri, Pentagonul este așteptat să trimită mii de soldați din Divizia 82 Aeropurtată de elită a Armatei SUA în Orientul Mijlociu, au declarat marți pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația, contribuind la o intensificare masivă a forțelor armate americane.

Forțele se vor adăuga celor 50.000 de soldați americani deja prezenți în regiune și vor accelera desfășurarea masivă a forțelor armate americane de către Washington acolo, alimentând temerile privind un conflict mai lung.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
Digi Sport
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
Descarcă aplicația Digi Sport
