Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

O procedură modernă ce presupune folosirea de „țesut adipos de la un cadavru” reprezintă cea mai nouă modă în chirurgia estetică. Până acum, esteticienii foloseau grăsime extrasă din alte părți ale corpului pacientului care își dorea liftingul. În cazul pacienților care nu vor să facă liposucție sau nici nu au destulă grăsime pentru a trece prin această procedură există, mai nou, opțiunea de a primi injecții cu grăsime provenită de la donatori de țesuturi decedați.

În lumea modernă obsedată de injecții cu peptide și chirurgii estetice, AlloClae – un filler dermic ce conține țesut adipos sterilizat obținut din cadavre – este promovat ca fiind cea mai nouă soluție de îmbunătățire a aspectului fizic, scrie The Guardian.

Procedura este minim-invazivă și destul de sigură, atât timp cât clientul poate tolera ideea că substanța injectată provine dintr-un cadavru.

Doctorul Douglas Steinbrech, chirurg al unei clinici din Manhattan care oferă acest tip de servicii, susține că procedura este una revoluționară. Clienții nu au nevoie de operație, de anestezie generală și nici măcar de o perioadă de recuperare.

Începând de anul trecut, AlloClae a fost cel mai des folosit de femeile care vor să își mărească sânii sau fesele, dar Steinbrech a spus că și bărbații sunt interesați de aceste proceduri.

Steinbrech a spus că interesul în rândul bărbaților este alimentat de standardele exagerate ale corpului masculin promovate de filmele cu supereroi Marvel și de actualul trend online cunoscut sub denumirea de „looksmaxxing”, care pune accent pe valoarea socială a „optimizării” frumuseții fizice, fiind descris drept o formă masculină de tulburare dismorfică corporală.

„Este doar o mică îmbunătățire”

În clinica lui Steinbrech, un pacient de 68 de ani se pregătea de tratamentul cu AlloClae. Doctorul a spus că, în ceea ce privește condiția fizică a pacientului pentru grupa sa de vârstă, el se află printre cei mai atletici 1%.

Pacientul are spatele musculos, brațe tonifiate și un piept pronunțat. Cu toate acestea, el a vrut să îi fie injectați în pectoralii superiori 100 de mililitri de țesut adipos tratat, păstrat la temperatura camerei și colectat cândva în ultimele șase luni.

Odată ce fillerul Alloclae este injectat în pieptul său, dacă totul va decurge conform planului, nu se va putea distinge cu ochiul liber de țesutul muscular. „Este doar o mică îmbunătățire”, a explicat pacientul.

„Este o problemă des întâlnită”, a spus Steinbrech. „Am toți acești tipi foarte atletici și musculoși care nu au grăsime [pentru liposucție].”

Folosirea țesutului uman donat în chirurgia estetică ridică și niște probleme de etică. Donarea de organe și țesuturi a fost mereu considerată un gest nobil, un „cadou” din partea persoanei decedate către un pacient străin.

Cum s-ar simți donatorul dacă ar știi că țesutul său adipos este folosit pentru o operație de mărire a sânilor sau a mușchilor pectorali?

Doctorul care a anticipat noul trend cu mult înainte să apară

Odată cu popularitatea în creștere a medicamentelor de slăbit, precum Ozempic și Wegovy, părea că mulți chirurgi plasticieni aveau să rămână fără joburi, însă noile medicamente au creat o nouă categorie de pacienți: cei care au slăbit prea mult.

„Este o piață emergentă uriașă”, a spus doctorul Sachin Shridharani de la o altă clinică de chirurgie estetică din New York.

Shridharani a prezis acest trend cu mult înainte să apară. În 2023, el a publicat un studiu în Aesthetic Surgery Journal în care descria posibila folosire a medicamentelor GLP-1 pentru a trata boli cardiovasculare, diabetul de tip 2 și chiar și pentru reducerea apneei obstructive în somn – nu doar pentru slăbit.

Toți acești pacienți urmau să piardă mult în greutate într-o perioadă relativ scurtă de timp, a anticipat doctorul, ceea ce avea să producă efecte secundare de natură cosmetică, precum piele lăsată și volum de grăsime mai scăzut în zone ale corpului unde pacienții nu își doresc acest lucru.

Producătorul Alloclae, Tiger Aesthetics, susține că pentru a preveni situația în care corpul pacientului respinge țesutul injectat, fillerul lor este ținut sub așa-numitul „prag de imunogenitate” al ADN-ului.

Orice urmă a donatorului sursă este ștearsă practic din grăsime, astfel încât sistemul imunitar al pacientului să nu declanșeze un răspuns defensiv menit să contracareze agenții patogeni invazivi.

„Lifting brazilian zombi” și „cosmetice din cadavre”

Doctorul Glenn Lyle, un chirurg plastician din Raleigh, Carolina de Nord, a spus că Alloclae este un „instrument bun”, dar că industria a adoptat prea repede această procedură, fără să aștepte rezultatele noilor studii din acest domeniu. „Ne mișcăm prea repede cu asta.”

Influencerii de pe rețelele sociale se referă uneori la injecțiile de AlloClae în zona feselor drept „lifting brazilian zombi”. În primele relatări în presă despre această procedură s-au folosit și termeni precum „zombi filler” sau „cosmetice din cadavre”.

Fillerul AlloClae poate fi utilizat și în cazul pacienților care au suferit accidente grave. Una dintre pacientele lui Shirdharani s-a accidentat la schi, având nevoie de o intervenție chirurgicală ortopedică majoră care a inclus o procedură de reparare a femurului și o tijă de titan pentru stabilizarea gambei.

Întrucât antrenamentele la sala de sport nu au ajutat-o pentru a-și reface aspectul fizic al șoldului și feselor grav afectate din cauza accidentului, femeia a apelat la AlloClae.

„Nu am vrut nimic extrem de scandalos. Am vrut doar să mă întorc la felul cum arătam înainte”, a spus pacienta.

Femeia nu a avut nevoie de anestezie generală și s-a putut plimba prin Central Park din New York imediat după procedură. În câteva zile a scăpat de orice durere.

Procedurile mai complexe ar putea depăși 100.000 de dolari

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea folosirii și mai extinse a produsului îl reprezintă costurile foarte ridicate. La clinica din Manhattan a lui Steinbrech, 25 de mililitri de AlloClae pot ajunge să coste până la 5.000 de dolari.

În cazul pacientului de 68 de ani care și-a dorit pectorali mai pronunțați, doar fillerul l-a costat 20.000 de dolari, ceea ce nu include costul consultației și alte taxe aferente. Procedurile mai complexe cu un volum mai mare de AlloClae ar putea depăși 100.000 de dolari.

Spre deosebire de alte tipuri de tratamente, cantitatea de AlloClae disponibilă este limitată de cât țesut adipos donat poate fi colectat.

Întrebat dacă se va simți destul de confortabil să recunoască faptul că pectoralii săi voluminoși se datorează țesutului adipos provenit dintr-un cadavru, pacientul lui Steinbrech s-a eschivat spunând că este o persoană fericită și că vrea doar să arate și să se simtă bine.

„Poate să spună orice dorește”, a intervenit Steinbrech. „Poate să spună că a mers la sală. Ceea ce vrem noi este să arate cât mai natural, așa încât nimeni nici măcar să nu își pună această întrebare.”

