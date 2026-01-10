„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă

Hatri Echazabal Orta locuiește în Madrid, Spania. Maykel Fernandez se află în Charlotte, în Statele Unite, în timp ce Cristian Cuadra rămâne în Havana, Cuba – pentru moment. Toți sunt cubanezi, toți au fost crescuți în spiritul idealurilor revoluționare și au studiat în școli de stat de renume, dar au devenit deziluzionați de narațiunea națională prețuită, potrivit căreia Cuba este o țară a revoluției și a rezistenței. Confruntați cu lipsa de deschidere politică și perspectivele economice sumbre, fiecare dintre ei a luat aceeași decizie: să plece, relatează The Guardian.

După 68 de ani de sancțiuni parțiale și aproape 64 de ani de embargo economic total din partea SUA, studii demografice independente sugerează că Cuba se confruntă cu cea mai rapidă scădere a populației din lume și probabil că numărul locuitorilor săi a scăzut deja sub 8 milioane – o scădere de 25% în doar patru ani, ceea ce sugerează că populația sa s-a redus cu o medie de aproximativ 820.000 de persoane pe an.

Există o serie de cauze fundamentale pentru acest exod, dar majoritatea experților sunt de acord că blocada, deceniile de criză economică, serviciile publice în declin, represiunea politică și deziluzia generalizată față de revoluție s-au combinat pentru a forma o „policriză”.

Tulburările subminează și mai mult Cuba într-un moment în care administrația Trump își intensifică ofensiva în America Latină, întărind puternic prezența militară americană în Caraibe, atacând Caracas pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și intensificând amenințările împotriva guvernelor din Panama, Columbia și Cuba.

Conform cercetărilor privind Cuba realizate de Juan Carlos Albizu-Campos Espineira, economist și demograf la Centrul Creștin pentru Reflecție și Dialog din Havana, și Dimitri Fazito de Almeida Rezende de la Universitatea Federală din Minas Gerais, populația națiunii din Caraibe este departe de proiecția guvernului din 2015 pentru anul trecut – 11,3 milioane – și a scăzut chiar sub previziunile pentru 2050.

Numai între 2022 și 2023, cercetătorii au observat o scădere de 18% a populației din cauza migrației. De asemenea, țara a înregistrat mai multe decese decât nașteri timp de cinci ani consecutivi, rata fertilității rămânând sub nivelul de înlocuire a populației din 1978. În prezent, unul din patru cubanezi are peste 60 de ani, ceea ce agravează perspectivele economice și sociale.

Dar exodul tinerilor este principalul factor care accelerează acest declin. Majoritatea celor care pleacă au vârste cuprinse între 15 și 59 de ani; 57% sunt femei și 77% sunt în vârstă fertilă. Ei își finanțează emigrarea din resurse proprii și din fonduri familiale, folosind o rețea mondială de contacte pentru a parcurge trasee prin America Latină, Europa, Africa și Asia.

Nu există studii independente care să arate dacă majoritatea cubanezilor ar susține o intervenție militară străină pentru a răsturna regimul care guvernează insula de când Fidel Castro și Che Guevara au preluat puterea la 1 ianuarie 1959. Cu toate acestea, dintre cei care au părăsit Cuba, mulți încă speră la o schimbare în țara lor natală.

Echazabal, în vârstă de 29 de ani, a părăsit Havana împreună cu mama și partenerul ei în timpul pandemiei de Covid, îndreptându-se mai întâi spre Rusia, care nu solicită vize pentru cubanezi pentru șederi de până la 90 de zile. Când incertitudinile juridice au crescut, ea a zburat în Serbia, apoi a făcut o călătorie dificilă pe mare și pe uscat – adesea pe jos – prin Bosnia, Croația și Slovenia, urmată de Italia și Franța, înainte de a ajunge în cele din urmă în Spania.

Obținerea rezidenței legale rămâne o luptă dificilă, îngreunată și mai mult de politicile de azil în continuă schimbare ale Spaniei. Dar, în ciuda unui profund sentiment de pierdere, Echazabal nu își poate imagina să se întoarcă în Cuba, decât dacă vor avea loc schimbări radicale. Acolo, viața de zi cu zi este o luptă pentru bunuri de bază, cu infrastructură defectuoasă și salarii insuficiente, a afirmat ea.

Pentru tinerii cubanezi, emigrarea este o „aspirație aproape universală” – înrădăcinată în dificultățile persistente și în căutarea unor oportunități mai bune. „Din momentul în care devenim conștienți și începem să lucrăm, toți tinerii vor să plece; aproape că nu există hrană și este foarte greu să obții ceva”, a mai adăugat Echazabal.

Albizu-Campos afirmă că această realitate este răspândită în ceea ce el numește o policriză. El observă un „malthusianism al sărăciei” dur, familiile renunțând să mai aibă copii pentru a evita foametea. El consideră că declinul constant al populației este ireversibil, deoarece „factorii de respingere” ai disperării economice și politice cântăresc mai mult decât orice factor de atracție care ar putea determina oamenii să rămână. Răspunsurile politice, spune el, eșuează – ceea ce el numește un „punct de implozie”.

„Această erodare este, de asemenea, un răspuns, un act de rezistență. «Plec. Nu voi avea copii», spun tinerii, dezvăluind o altă strategie de supraviețuire: nu pot avea copii pentru că ar muri de foame”, a afirmat Albizu-Campos.

Autoritățile recunosc că populația este în scădere, dar estimează că declinul este de 14%, ceea ce ar fi totuși al doilea cel mai grav la nivel mondial în perioada de cinci ani până în 2025, după Ucraina – o țară aflată în război.

Oficiul Național de Statistică și Informații din Cuba (Onei) a numărat 9,75 milioane de locuitori la sfârșitul anului 2024, cu 300.000 mai puțin decât în 2023. Directorul adjunct al Onei, Juan Carlos Alfonso Fraga, este de acord că a avut loc „o schimbare demografică profundă și foarte complicată”, dar evită termenul de criză.

Deși țara sa a fost criticată pentru credibilitatea datelor statistice, el susține că diferențele de metodologie – cum ar fi cine este considerat rezident și cine este considerat vizitator – sunt responsabile pentru majoritatea discrepanțelor. Auditurile Cubei sunt aprobate de ONU, a declarat el.

„Nu există nicio neconcordanță. Cuba are un sistem statistic foarte solid”, a afirmat Alfonso Fraga. „Nu este bine ca acești oameni să estimeze că suntem 8 milioane, că ceva a fost supraestimat, că mortalitatea a fost ascunsă. Nu este cazul.”

Alfonso Fraga a atribuit „provocările demografice” embargoului american, care a afectat finanțele și comerțul Cubei timp de peste 60 de ani.

El a comparat acest exod cu crize de emigrare anterioare, precum exodul din Mariel din 1980, când aproximativ 125.000 de cubanezi au părăsit Cuba pentru a se refugia în SUA, și criza refugiaților din 1994. „Este foarte dificil să înțelegem pagubele cauzate de blocada asupra Cubei”, a spus el.

Elaine Acosta Gonzalez, sociolog la Universitatea Internațională din Florida și director al Observatorului Cuido60, a urmărit declinul demografic al Cubei, concentrându-se pe îmbătrânirea populației, migrație și „criza îngrijirii”. Ea afirmă că migrația a golit țara de femeile care se ocupă cel mai adesea de îngrijirea persoanelor în vârstă.

„Aproximativ 80% din îngrijirea persoanelor vârstnice este asigurată de femeile din familie. Dacă aceste femei pleacă, cine va avea grijă de bătrâni?”, a întrebat ea, avertizând asupra deteriorării serviciilor publice, care sporește vulnerabilitatea socială.

„Asistăm la o deteriorare continuă a bunăstării sociale”, a declarat Acosta, ea însăși exilată din 1995.

Tineretul deziluzionat

Guvernul și experții independenți sunt de acord: economia este în centrul problemei. Cuba se confruntă cu cea mai gravă criză economică de la revoluția din 1959 – mai gravă decât „perioada specială” dintre 1991 și 1995, după căderea Uniunii Sovietice.

Cifrele oficiale arată că PIB-ul Cubei a scăzut cu 10,9% în 2020, în principal din cauza pandemiei de Covid și a închiderii turismului internațional. O redresare slabă a adus o creștere pozitivă minoră în 2021 și 2022 – 1,3% și, respectiv, 1,8% –, dar insula a intrat din nou în recesiune în 2023-2024. Comisia Economică a ONU pentru America Latină și Caraibe prevede o nouă scădere de 1,5% pentru 2025, ceea ce plasează Cuba alături de Haiti ca singurele țări din America Latină și Caraibe aflate în recesiune.

Dintre cele 15 sectoare economice principale ale Cubei, 11 sunt în declin: industria zahărului (în scădere cu 68% în cei cinci ani până în 2023), pescuitul (în scădere cu 53%) și agricultura (în scădere cu 52%) se află în fruntea listei, urmate de industria de prelucrare (în scădere cu 41%), mineritul, comerțul, energia electrică și gazele, administrația publică și securitatea socială, serviciile sociale, știința și inovarea și serviciile financiare. Declinul turismului înseamnă că veniturile din schimburi valutare au scăzut, de asemenea, cu 60 %.

În Havana, sărăcia este din ce în ce mai inevitabilă. Nenumărați locuitori șomeri își petrec timpul vânzând suveniruri sau oferind mici servicii vizitatorilor străini. În întreaga capitală – ca și în alte orașe mari – gunoiul se adună pe străzi din cauza colectării inadecvate a deșeurilor, alimentând proteste sporadice în stradă.

În cartierul istoric din Vechea Havana, o bijuterie a arhitecturii coloniale latino-americane, clădirile în ruină se prăbușesc ocazional – un contrast izbitor cu hotelurile de lux pe care regimul le-a construit pentru a satisface nevoile turiștilor.

Mașinile clasice din anii 1950, emblematice pentru insulă, împart acum șoselele cu câteva Mercedesuri și BMW-uri importate, simboluri ale inegalității tot mai mari care favorizează o mică elită de antreprenori care conduc afaceri „private” aprobate de stat.

Dezamăgirea tinerei generații este evidentă pretutindeni, alimentând dorința multor tineri cubanezi de a emigra. Cuadra, în vârstă de 23 de ani, a absolvit ingineria mecanică la Havana, doar pentru a descoperi că salariul lunar al unui inginer – de obicei aproximativ 6.000 sau 7.000 de pesos (aproximativ 12-14 lire sterline) – nu este suficient pentru a-și acoperi costurile de trai.

În schimb, folosind ultimul bun al familiei – o mașină din era sovietică cu un motor problematic – Cuadra lucrează ca șofer pentru La Nave, echivalentul cubanez al Uber. Într-o singură zi, el reușește să câștige de trei ori mai mult decât salariul său lunar anterior ca inginer.

El nu este singurul: mulți absolvenți renunță la carierele profesionale în favoarea oricărui loc de muncă care îi ajută să economisească bani pentru a pleca. „Dacă ai ocazia, pleci – aici nu există viitor”, a declarat Cuadra, care lucrează la o cerere de cetățenie spaniolă.

„Nu cred în revoluție – nu merită să susții ceva care nu produce rezultate”, a mai adăugat el.

Idealurile lui Che Guevara și Fidel Castro, susține el, nu au nicio greutate pentru o nouă generație care se confruntă cu o economie profund divizată: turiștii se bucură de magazine cu prețuri în dolari și servicii mai bune, în timp ce localnicii se confruntă cu penuria și prețurile exorbitante.

Juan Triana Cordovi, economist la Centrul pentru Studiul Economiei Cubaneze al Universității din Havana și autor al influentei rubrici Contrapesos, a indicat atât cauze externe, cât și interne: sancțiunile SUA și un model economic stagnant, axat pe stat.

Un declin economic accentuat

Cuba se confruntă cu un declin economic accentuat, investiții reduse, o balanță de plăți negativă și un fenomen de „șomaj ascuns” – în care oamenii nu au un motiv real să lucreze – împreună cu o scădere substanțială a producției industriale și agricole.

Triana Cordovi critică cheltuielile mari ale guvernului pentru infrastructura turistică, menționând că, în ultimii 10 ani, 35 % din investițiile totale au fost direcționate către construcția de „hoteluri și restaurante” și „activități imobiliare și de închiriere”, în timp ce agricultura, producția alimentară și energetică au fost neglijate.

El a legat declinul populației de exodul creierelor, afirmând că acest exod a golit sălile de clasă și a creat o penurie de personal cheie în spitale și în zonele rurale. Pierderea profesioniștilor cu înaltă calificare are un impact enorm, a afirmat el. „Când pierzi un inginer, pierzi 22 de ani de investiții. Este foarte dificil să te recuperezi după asta.”

Helen Yaffe, conferențiar la Universitatea din Glasgow, care a locuit pe insulă și are familie acolo, susține că actuala criză din Cuba poate fi înțeleasă numai în contextul strategiei americane de zeci de ani, menită să provoace dificultăți economice și „dezamăgire și nemulțumire”, așa cum se arată în nota lui Lester Mallory din 1960 – un document considerat pe scară largă drept modelul pentru embargoul economic al SUA.

Acești 68 de ani de sancțiuni – cel mai îndelungat embargo comercial din istoria modernă – au privat Cuba de credite și au blocat parteneriatele cu creditorii internaționali, în timp ce aliații istorici, precum Rusia și China, nu mai oferă sprijin financiar nelimitat din cauza datoriei publice zdrobitoare a insulei (108,6% din PIB) și a deficitului (aproximativ 17% la apogeu), precum și a istoricului său de neplată a rambursărilor împrumuturilor.

„Ar fi aproape de necrezut ca Cuba să nu se confrunte cu aceste crize”, a declarat Yaffe, care prezintă podcastul Cuba Analysis. „Pe de o parte, blocada creează suferință economică și crize, care generează apoi emigrație, intensificând criza demografică.”

În ciuda descoperirilor științifice impresionante, inclusiv cercetările avansate în domeniul Alzheimerului și vaccinul Covid-19 produs intern, Cuba duce lipsă de consumabile medicale de bază, din cauza embargoului și a crizei economice. Yaffe a susținut că pierderea capitalului uman din domeniul sănătății și al educației, alimentată de migrație, afectează sistemul social cubanez.

Echipele care lucrează la probleme de dezvoltare și reducere a sărăciei avertizează că salariile raționalizate, întreruperile persistente de curent electric – până la 22 de ore pe zi în al doilea oraș ca mărime, Santiago de Cuba – și dependența de importuri au afectat grav sănătatea publică, educația și transportul. Cuba a coborât pe locul 97 în indicele de dezvoltare umană al ONU pentru 2025, de la locul 57 în 1990.

Nivelul serviciilor publice era cândva ridicat, dar spitalele și școlile sunt acum doar umbre ale ceea ce au fost odată. Un economist care lucrează în sectorul umanitar a afirmat: „Pentru noi, colapsul este în plină desfășurare, chiar dacă încă beneficiem de servicii mai bune decât în America Centrală, de exemplu. Sistemul încă există, dar nu mai există resurse pentru a-l face să funcționeze”.

Sub condiția anonimatului, un diplomat străin de rang înalt a subliniat declinul economic al țării, criza sistemului de asistență socială și deficitul de energie, menționând că țara produce mai puțin de 50 % din energia electrică de care are nevoie. „Prăbușirea a avut deja loc”, afirmă acesta.

Acești factori înseamnă că, în ciuda cotei minuscule de 0,1% din emisiile globale cumulate de carbon, Cuba se confruntă cu riscul unui dezastru umanitar din cauza crizei climatice. Fenomenele meteorologice extreme sunt din ce în ce mai frecvente; uraganul Melissa, care a lovit în octombrie, a afectat peste 3 milioane de cubanezi.

„În orice moment”, a avertizat un urbanist, „țara ar putea intra într-o criză și mai profundă, care ar putea fi provocată de o altă criză, cum ar fi un uragan sau altceva”.

„Într-un punct fără întoarecere”

Îmbrăcat în uniformă militară, urmând vechea tradiție a lui Castro, președintele Miguel Diaz-Canel a făcut recent declarații la televiziune în care a lăudat răspunsul apărării civile la pagubele cauzate de uragan – înfuriind mulți cubanezi, care încă se confruntă cu lipsa energiei electrice și cu epidemii de virus Zika, dengue și chikungunya.

În ciuda dovezilor, guvernul neagă riscul unei crize umanitare. Alfonso Fraga, de la Onei, a afirmat că Cuba ocupă un loc bun în indicele multidimensional al sărăciei al ONU, care evaluează veniturile, alimentația, nivelul de trai și accesul la servicii. Cel mai recent raport arată că doar 0,1% din populația Cubei se confruntă cu sărăcie extremă.

În Havana, nu este ușor să găsești oameni care să susțină deschis intervenția americană în țară. Cu toate acestea, mulți cer schimbări.

Dr. Mayra Espina, cercetătoare la Centrul Creștin pentru Reflecție și Dialog din Havana, a calificat criza drept structurală și sistemică. Embargoul SUA, eticheta atribuită Cubei de sponsor al terorismului și greșelile comise de Díaz-Canel după retragerea lui Raúl Castro – cum ar fi eșecul de a realiza reforme care ar fi deschis economia țării – au adâncit sărăcia și inegalitatea, a declarat ea.

Politicile interne și investițiile insuficiente au făcut ca viața și munca în zonele rurale să fie mai puțin atractive decât în orașe, alimentând migrația din mediul rural și ducând la declinul agriculturii și al producției alimentare.

„Ne aflăm acum într-un punct fără întoarcere, deoarece soluția nu este readucerea politicilor anterioare”, a afirmat Espina, avertizând că numai schimbări semnificative pot reechilibra țara. „Vor fi făcute? Pot fi făcute în mod pașnic? Nu știu. Situația implică, de asemenea, multe riscuri de revolte violente.”

Espina consideră că pandemia a lovit Cuba foarte puternic, sporind inegalitatea și insecuritatea alimentară în rândul unui număr tot mai mare de femei, persoane de culoare și de rasă mixtă.

Frustrarea cubanezilor este cea mai acută în ceea ce privește asistența medicală. Odată o sursă de mândrie națională enormă și un model pentru regiune, sistemul se prăbușește acum sub greutatea epidemiilor neîncetate, agravate de lipsa acută de provizii și personal medical.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că trăiesc sub o dictatură, criticile sunt acum mai deschise și mai frecvente, nu doar împotriva eșecului guvernului de a rezolva problemele legate de întreruperile cronice de energie electrică, penuria de combustibil și starea deplorabilă a transporturilor și educației, ci și împotriva celor 67 de ani de „revoluție”.

„Oamenii și-au pierdut speranța”

Unii consideră că prăbușirea completă a regimului este inevitabilă, în timp ce alții cred că reformele din cadrul singurului partid, Partidul Comunist Cubanez (PCC), ar putea salva sistemul.

Carlos Alzugaray, fost șef al misiunii cubaneze la Uniunea Europeană și membru al PCC, a recunoscut provocările cu care se confruntă regimul în procesul de reformare.

„Ei nu știu cum să elaboreze politici care să abordeze o realitate pe care nu o înțeleg bine”, a spus el, adăugând că cei care doresc reforme se confruntă cu opoziția internă a celor care se tem să-și piardă statutul. „Mulți sunt blocați într-un model socialist sovietic care a eșuat.”

În timp ce unii cred în reformă, alții doresc sfârșitul sistemului comunist. La 11 iulie 2021, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de 11J, cerând schimbări pe fondul pandemiei și al colapsului economic. Guvernul lui Díaz-Canel a luat măsuri dure, amânând reformele și arestând sute de persoane.

Human Rights Watch raportează că cel puțin 700 de persoane au fost încarcerate de la protestele din 11J, cele mai mari de la revoluția cubaneză. Aceștia se confruntă cu pedepse lungi, în contextul unor rapoarte privind tortura, condiții precare și refuzul acordării de îngrijiri medicale. În ciuda „crizelor multiple”, chiar și disidenții recunosc că aparatul de control social al statului rămâne robust și vigilent, reprimând orice opoziție și reținând probabil mii de prizonieri politici.

Unul dintre cei mai proeminenți foști prizonieri politici din Cuba, Jose Daniel Ferrer Garcia, fondatorul grupului de opoziție Uniunea Patriotică din Cuba (UNPACU), s-a exilat la Miami în octombrie, după zeci de ani de activism și multiple încarcerări.

El a continuat să avertizeze asupra unui potențial dezastru umanitar, în special în estul Cubei, unde sărăcia este extremă. Ferrer este de părere că emigrația nu numai că golește birourile și spitalele, dar slăbește și mișcarea de opoziție din țară.

„Majoritatea cubanezilor, atât din interiorul, cât și din exteriorul țării, doresc schimbarea”, a precizat el. „Dar nu poți conduce opoziția din interiorul Cubei, deoarece regimul îi închide imediat pe toți potențialii organizatori.”

Un alt disident politic exilat, Luis Leonel Leon, directorul Institutului de Studii Cubaneze din Miami, a afirmat că exilul forțat a fost întotdeauna soluția regimului – trimiterea generațiilor în străinătate și crearea a ceea ce el numește „insula goală”. Pentru mulți, a adăugat el, speranța este atât de diminuată încât chiar și rebeliunea pare inutilă; cea mai bună opțiune este să pleci, mai degrabă decât să lupți.

„În Cuba, oamenii și-au pierdut speranța. Și când nu mai ai speranță, îți pierzi dorința de a trăi, de a face orice, chiar și de a te revolta”, a declarat Leon, care consideră că, deși aceste crize suprapuse au creat condițiile pentru o schimbare de regim, represiunea și frica împiedică orice acțiune.

Ferrer este de acord, spunând că, deși țara este pregătită pentru o ruptură, frica îi face pe cei mai mulți cubanezi să plece, în loc să reziste. Leon a susținut că numai o diaspora puternică, cu sprijin din exterior, cum ar fi susținerea lui Trump pentru răsturnarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, plus fracturile interne ale regimului, ar putea duce la schimbarea regimului.

Referindu-se tot la Maduro, Ferrer a afirmat: „Susținătorii unei presupuse purități legaliste invocă «ordinea internațională bazată pe norme». Dar aceste norme au fost încălcate în mod sistematic de dictaturile care acum își smulg părul din cap”.

„Să mă întorc în Cuba? Nici mort”

Ricardo Zuniga, care a fost principalul consilier al lui Barack Obama pentru America și un negociator cheie al SUA în timpul apropierii dintre cele două țări din 2014, se îndoiește că prăbușirea demografică ar putea declanșa singură schimbarea imediată pe care o prevăd analiștii. El își amintește de o scurtă explozie de speranță odată cu restabilirea relațiilor diplomatice cu Havana, dar spune că inversarea reformelor de către ambele părți a dezamăgit milioane de oameni.

Politica externă agresivă a administrației Trump a accelerat exodul populației, golind țara de cea mai productivă categorie de vârstă și distrugând speranțele de reformă.

Zuniga a afirmat că strategia SUA ar trebui să vizeze îmbunătățirea vieții cotidiene a cubanezilor, nu doar schimbarea regimului. „Înrăutățirea condițiilor nu a adus niciodată schimbări, indiferent dacă sancțiunile sunt justificate sau nu”, a mai menționat el.

„Cred că opoziția populară față de regim este destul de puternică în acest moment. Dar oamenii prevăd «anul viitor» în Havana de foarte mult timp”, a declarat el.

„Atâta timp cât elitele din Havana cred că vor avea de suferit într-o perioadă de schimbare, nu de câștig, nu văd cum ar putea iniția vreun fel de lovitură de palat, adaptare sau mișcare. Și cred că nu există niciun semn în acest sens.”

Yaffe a observat o scădere a entuziasmului pentru idealurile revoluționare din 1959, dar insistă că, în ciuda frustrării reale, mulți cubanezi încă caută îmbunătățiri în cadrul sistemului, mai degrabă decât răsturnarea revoluționară a acestuia.

Omul ales de regim pentru a comenta situația politică a țării, Guillermo Suárez Borges, politolog la Centrul pentru Cercetări în Politică Internațională din Havana, a recunoscut impactul embargoului american asupra epuizării bugetului de stat, descurajării investițiilor și împingerii Cubei în pragul colapsului.

Cu toate acestea, el a susținut că reziliența este înrădăcinată. „A fost Cuba la un punct de ruptură după prăbușirea Uniunii Sovietice? După dispariția blocului socialist?”, întreabă el. „Istoria va decide; oamenii continuă să reziste.”

Nevăzând nicio perspectivă de prăbușire iminentă a regimului, Fernandez, în vârstă de 35 de ani, a părăsit Cuba după protestele 11J. În timpul pandemiei, a călătorit în Rusia în prima sa încercare de a emigra. De acolo, s-a întors în Cuba și a încercat din nou, de data aceasta zburând în Nicaragua, apoi pe uscat prin Honduras și Guatemala până în Mexic, pe o rută periculoasă prin America Centrală.

Din Mexic, a ajuns în SUA, unde locuiește acum. Liber de amenințarea cenzurii și represiunii, Fernandez a afirmat că poate mărturisi, fără teamă, motivațiile, luptele și speranțele generației sale de emigranți cubanezi – adesea marcate de deziluzie, dificultăți economice și represiune politică.

Fernandez este de părere că protestele „11J” au scos la iveală nemulțumirea generației sale și severitatea represiunii. Pentru el, părăsirea țării nu este neapărat un act politic, ci pur și simplu o încercare de a obține libertate, demnitate și o viață mai bună.

„Nu este ca exilul din anii 1980 și 1990 – acel exil mai dur. Tinerii vor doar să scape de un sistem, să scape de socialism”, a spus el. „Tinerii nu sunt neapărat interesați de ceea ce se întâmplă în Cuba.”

El susține că întoarcerea cubanezilor ca el va fi posibilă numai după căderea comunismului și crearea a ceea ce el numește „adevărata democrație”.

„Prefer să fiu ridicat de agenții ICE (n. red - agenții de imigrare) de pe o stradă din SUA și trimis... în orice țară”, a declarat Fernandez. „Spun sincer, din adâncul sufletului meu: să mă întorc în Cuba? Nici mort.”

