Avioane și tancuri israeliene au bombardat periferia estică și nordică a orașului Gaza, în noaptea de sâmbătă spre duminică, distrugând clădiri și case, se plâng localnicii, în timp ce liderii israelieni au promis să continue ofensiva planificată asupra orașului, anunță Reuters.

Martorii au raportat sunete de explozii neîntrerupte pe tot parcursul nopții, în zonele Zeitoun și Shejaia, în timp ce tancurile au bombardat case și drumuri în cartierul Sabra din apropiere și mai multe clădiri au fost aruncate în aer în orașul Jabalia, din nord.

Armata israeliană a declarat duminică că forțele sale au revenit în ultimele zile în zona Jabalia pentru a distruge tunelurile militanților și a consolida controlul asupra zonei. Aceasta a adăugat că operațiunea „permite extinderea luptelor în zone suplimentare și împiedică teroriștii Hamas să se întoarcă pentru a opera în aceste zone”.

Israelul a aprobat luna aceasta un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, descriindu-l ca fiind ultimul bastion al Hamas, deși susține că nu se așteaptă ca acesta să înceapă în următoarele câteva săptămâni, lăsând timp mediatorilor din Egipt și Qatar să încerce să reia negocierile de încetare a focului între cele două părți.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a promis duminică că va continua ofensiva, care a stârnit îngrijorare în străinătate și obiecții în țară. Vineri, Katz a declarat că orașul Gaza va fi ras de pe fața pământului, dacă Hamas nu acceptă să pună capăt războiului în condițiile impuse de Israel și să elibereze toți ostaticii pe care îi mai deține.

Aproximativ jumătate din cei două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în prezent în orașul Gaza. Câteva mii au plecat deja, transportându-și bunurile cu vehicule și ricșe. Mohammad, în vârstă de 40 de ani, mărturisește:

Am încetat să mai număr de câte ori a trebuit să-mi iau soția și cele trei fiice și să-mi părăsesc casa din orașul Gaza. Niciun loc nu este sigur, dar nu pot să-mi asum riscul. Dacă vor începe brusc invazia, vor folosi focuri intense

Alții spun că nu vor pleca, indiferent ce se va întâmpla.

„Nu plecăm - să ne bombardeze acasă”, a spus Aya, în vârstă de 31 de ani, care are o familie de opt persoane, adăugând că nu își pot permite să cumpere o cort sau să plătească transportul, chiar dacă ar încerca să plece. „Suntem flămânzi, speriați și nu avem bani”, spune ea.

ONU a declarat vineri că orașul Gaza și zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, care, probabil, se va extinde. Israelul a respins această evaluare.

Sâmbătă, Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că alte opt persoane au murit din cauza malnutriției și a foametei în enclavă, ridicând numărul deceselor din aceste cauze la 281 de persoane, inclusiv 114 copii, de la începutul războiului.

Editor : C.A.