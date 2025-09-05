Ofensiva se intensifică: Israelul a distrus zeci de clădiri în orașul Gaza, arată noi imagini din satelit

Zeci de clădiri au fost puse la pământ de tancurile israeliene în Gaza, arată noi imagini surprinse din satelit, în timp ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că ofensiva lor a stabilit controlul asupra a 40% din oraș, conform BBC.

Noile imagini analizate de BBC Verify arată că bombardamentele intense și exploziile controlate au distrus mai multe cartiere în ultimele patru săptămâni. Conform imaginilor, șirurile de corturi care au apărut în oraș, pentru a adăposti palestinienii strămutați de campania militară israeliană, au dispărut, de asemenea, în ultima lună.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat intenția Israelului de a ocupa întreaga fâșie și de a lansa o incursiune în orașul Gaza, după ce negocierile indirecte cu Hamas privind un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor au eșuat, în iulie. Oficialii umanitari ai ONU au avertizat că impactul unei ofensive în toată regula ar fi „mai mult decât catastrofal”.

În ultimele săptămâni, atacurile s-au însă intensificat în anumite zone ale orașului Gaza, iar zeci de palestinieni au fost uciși doar în această săptămână, potrivit Ministerului Sănătății și Agenției de Apărare Civilă, conduse de Hamas.

Imaginile din satelit arată că în ultimele săptămâni s-au produs deja pagube semnificative în cartierele Sheikh Radwan, Zeitoun și Tuffah, din orașul Gaza. Fotografiile arată că zeci de clădiri din oraș au fost distruse, între august și septembrie.

Într-o declarație pentru BBC Verify, IDF a afirmat că „localizează și distruge infrastructurile teroriste ascunse, printre altele, în interiorul clădirilor”.

În Sheikh Radwan, un cartier situat la aproximativ trei kilometri de centrul orașului Gaza, o serie de clădiri au fost distruse. BBC Verify a geolocalizat anterior imagini ale atacurilor efectuate de IDF în zonă, pe 29 august. Imaginile arată clar urmele lăsate de vehiculele blindate israeliene, multe dintre ele trecând prin zone ale cartierului unde odinioară se aflau clădiri și copaci.

BBC Verify a localizat geografic și imagini ale unei explozii care a distrus zeci de clădiri înalte, ca parte a unei demolări în zona adiacentă Jabalia.

Imaginile, care au apărut pentru prima dată online pe 31 august, reflectă demolări similare efectuate de forțele israeliene în sudul Gazei.

Mii de clădiri din zone precum Rafah și Khan Younis au fost demolate prin explozii controlate și de către firme de demolări din zonă, a revelat luna trecută o anchetă BBC Verify.

În cartierul Zeitoun din orașul Gaza, imaginile arată ceea ce par a fi patru grupuri de vehicule blindate ale IDF. Într-o perioadă de 24 de ore, între 1 și 2 septembrie, zeci de clădiri care se aflau într-o zonă dintre vehicule au fost demolate. Până la 4 septembrie, vehiculele blindate s-au mutat, după cum arată imaginile analizate de BBC Verify, provocând și mai multe daune clădirilor din zonă.

În alte părți ale cartierului Zeitoun, șirurile de corturi instalate de palestinienii strămutați au dispărut în puțin peste o lună. Potrivit ONU, peste 1,9 milioane de locuitori din Gaza - aproximativ 90% din populație - au fost strămutați de campania militară israeliană.

Potrivit ONU, sute de mii de persoane strămutate de luptele din Gaza s-au întors în nordul orașului, la începutul acestui an, după ce armata israeliană a deschis un coridor din sudul Fâșiei, în timpul acordului de încetare a focului, care a durat însă foarte puțin.

Clădirile înalte care înconjurau corturile au fost, de asemenea, distruse, iar semnele de activitate de pe străzi au dispărut. Sunt vizibile și urmele proaspete, lăsate de vehiculele IDF, care au trecut prin zonele unde se aflau odinioară clădiri.

În mod similar, în cartierul Tuffah - unde atacurile israeliene au ucis cel puțin opt persoane joi, potrivit agenției de apărare civilă condusă de Hamas - mai multe clădiri au fost distruse.

La 1 august, vehicule blindate ale IDF erau vizibile în zonă. Până la 1 septembrie, clădirile din apropierea locului unde vehiculele erau active au fost distruse, inclusiv o școală. Imaginile par să arate și urme proaspete lăsate de vehicule blindate care au traversat un cimitir, unde sunt îngropați peste 3.000 de soldați uciși în luptă pentru Imperiul Britanic în Primul Război Mondial. Cimitirul a fost deja grav avariat de bombardamentele din prima fază a conflictului, fiind vizibil și un crater lăsat de un atac anterior.

Un purtător de cuvânt al IDF a declarat pentru BBC Verify, fără a furniza dovezi, că:

În anumite cazuri, cartiere întregi din Fâșia Gaza sunt transformate în complexe de luptă care sunt utilizate pentru ambuscade, adăpostirea centrelor de comandă și control și a depozitelor de arme, tuneluri de luptă, posturi de observație, poziții de tragere, case minate și pentru amplasarea de explozibili pe străzi

Luna trecută, Hamas a declarat că a acceptat un plan al mediatorilor regionali Qatar și Egipt, care prevedea eliberarea a 10 ostatici în viață și a cadavrelor a 18 ostatici morți în timpul unei armistiții de 60 de zile, în schimbul eliberării a sute de prizonieri și deținuți palestinieni din închisorile israeliene.

Israelul nu a răspuns la acest plan.

