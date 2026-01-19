Live TV

Oficialii NATO restricționează informațiile furnizate SUA din cauza lui Trump: „Țara pe care o admiram ne-a înjunghiat pe la spate”

Data publicării:
profimedia-0976091496
Foto: Profimedia
Din articol
Riscul unei probleme pe termen lung

Ideea preluării Groenlandei de către Donald Trump provoacă rupturi în cadrul NATO, care au dus la o reținere a oficialilor de a partaja informații cu SUA, potrivit publicației britanice The i Paper.

Surse de ambele părți ale Atlanticului avertizează că relația de securitate dintre SUA și Regatul Unit este la cel mai scăzut nivel de la anii 1950 încoace, punând în pericol securitatea europeană.   

Timp de peste 70 de ani, relația specială dintre Marea Britanie și America a fost o piatră de temelie a alianței occidentale, oficialii din serviciile de informații și militari lucrând împreună pentru a combate tot felul de amenințări, de la războiul direct la operațiunile clandestine.

Însă ambițiile președintelui SUA de a achiziționa Groenlanda din motive de securitate națională distrug încrederea și rup acorduri de lungă durată, au declarat sursele pentru publicația citată.

Un important reprezentant NATO a declarat pentru The i Paper: „Creează tensiuni și neîncredere între colegii europeni și americani din NATO.”

„Colegii americani au venit la mine și mi-au prezentat scuze, unul și-a prezentat scuze în numele națiunii sale.”

Sursa, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că personalul „nu mai vorbește deschis” pe fondul temerilor crescânde că informațiile vor ajunge înapoi la Trump și ar putea fi folosite într-o încercare de a prelua Groenlanda prin forță.

Obișnuiam să bem bere împreună, dar acum e chiar ciudat. Am luptat în Irak și Afganistan alături de americani. E foarte perturbator într-un mod la care nu m-am gândit niciodată, pentru că e atât de nerealist și surprinzător.”.

Aceștia au adăugat că unii angajați NATO au simțit că țara „pe care cu toții o admiram și o apreciam” ne-a „înjunghiat pe la spate”.

Delegații din Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda se află la Nuuk, capitala Groenlandei, elaborând planuri pentru o prezență militară aliată menită să-i transmită un mesaj lui Trump, care a refuzat să excludă posibilitatea de a ocupa Groenlanda.

Președintele SUA a promis că își va îndeplini amenințarea de a impune noi tarife vamale celor opt aliați NATO, dacă aceștia stau în calea preluării sale propuse.

Premierul de la Londra, Keir Starmer, a declarat luni că intenționează să continue relația strânsă de schimb de informații dintre Marea Britanie și SUA, în ciuda amenințărilor lui Trump.

„Suntem implicați zilnic”, a spus el, adăugând că este „cea mai strânsă relație dintre oricare două țări din lume – și asta ne menține în siguranță în moduri pe care nu vi le pot explica”.

Riscul unei probleme pe termen lung

O sursă din serviciile de informații britanice a numit degradarea legăturilor dintre Casa Albă și aliații săi „fără precedent” și a avertizat că „tulburările politice individuale” cauzate de Trump vor afecta relațiile din cadrul serviciilor de informații.

O sursă din serviciile de informații americane a declarat că acțiunile președintelui american au fost „mișcări de ruptură a alianțelor care ar putea schimba complet ordinea globală pentru deceniile următoare”.

Schimbul deschis de informații dintre cele două țări datează de la Misiunea secretă Sinkov din 1941, care a implicat schimbul de informații despre cifruri japoneze și germane la Bletchley Park, înainte ca SUA să intre oficial în cel de-Al Doilea Război Mondial.

De atunci, SUA și Regatul Unit continuă să facă schimb de informații prin intermediul Acordului UKUSA, adesea denumit „Cei Doi Ochi”, și al alianței de informații Cei Cinci Ochi, care implică Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Sursa din serviciile secrete britanice a declarat că ultimele amenințări ale lui Trump au promovat ideea că Marea Britanie nu mai este un aliat al Mișcării „Doi Ochi” și, mai degrabă, „doar o parte a Europei”.

Dr. Dan Lomas, expert în securitate și informații la Universitatea din Nottingham, a declarat că al doilea mandat al lui Trump la Washington are un „efect destabilizator” asupra încrederii dintre agențiile de informații, ceea ce are potențialul de a deveni o „problemă pe termen lung”.

Acest lucru va obliga Regatul Unit să „dubleze eforturile” și să consolideze parteneriatele cu aliații europeni ca răspuns”, a adăugat el.

Rory Cormac, profesor de relații internaționale la Universitatea din Nottingham, a declarat că trebuie să ne întoarcem la Criza Suezului din 1956, într-o perioadă în care relațiile SUA cu Regatul Unit erau supuse unor tensiuni deosebite.

Pretențiile de apartenență ar trebui întotdeauna luate cu rezervă, dar acesta este cu siguranță cel mai mare test al relației dintre serviciile de informații britanice și americane din ultimii ani”, a spus el.

Citește și:

Danemarca trimite și mai multe trupe în Groenlanda. „Nu ne vom întoarce prea curând”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen - delegatie congres american - davos
Mesajul Ursulei von der Leyen după o întâlnire cu o delegaţie a Congresului american la Davos: „Tarifele contravin intereselor comune”
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și Europa? Răspunsul lui Tanczos Barna: Să fim ancorați în realitate
tanczos barna
Tanczos Barna, despre declarația lui Marius Lazurcă privind poziția României în problema Groenlanda: „Să facem mult și să spunem puțin”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie...
ilie bolojan guvern
Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune...
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania...
taxe si impozite
De ce a crescut Ilie Bolojan impozitele locale: „Unii au făcut...
Ultimele știri
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicușor Dan să fie la Davos: „Nu trebuia să stai acolo până la final, să pleci ultimul de la chef”
Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează pacienţii oncologici. Răspunsul premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”