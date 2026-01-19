Oficialii NATO restricționează informațiile furnizate SUA din cauza lui Trump: „Țara pe care o admiram ne-a înjunghiat pe la spate”

Ideea preluării Groenlandei de către Donald Trump provoacă rupturi în cadrul NATO, care au dus la o reținere a oficialilor de a partaja informații cu SUA, potrivit publicației britanice The i Paper.

Surse de ambele părți ale Atlanticului avertizează că relația de securitate dintre SUA și Regatul Unit este la cel mai scăzut nivel de la anii 1950 încoace, punând în pericol securitatea europeană.

Timp de peste 70 de ani, relația specială dintre Marea Britanie și America a fost o piatră de temelie a alianței occidentale, oficialii din serviciile de informații și militari lucrând împreună pentru a combate tot felul de amenințări, de la războiul direct la operațiunile clandestine.

Însă ambițiile președintelui SUA de a achiziționa Groenlanda din motive de securitate națională distrug încrederea și rup acorduri de lungă durată, au declarat sursele pentru publicația citată.

Un important reprezentant NATO a declarat pentru The i Paper: „Creează tensiuni și neîncredere între colegii europeni și americani din NATO.”

„Colegii americani au venit la mine și mi-au prezentat scuze, unul și-a prezentat scuze în numele națiunii sale.”

Sursa, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că personalul „nu mai vorbește deschis” pe fondul temerilor crescânde că informațiile vor ajunge înapoi la Trump și ar putea fi folosite într-o încercare de a prelua Groenlanda prin forță.

„Obișnuiam să bem bere împreună, dar acum e chiar ciudat. Am luptat în Irak și Afganistan alături de americani. E foarte perturbator într-un mod la care nu m-am gândit niciodată, pentru că e atât de nerealist și surprinzător.”.

Aceștia au adăugat că unii angajați NATO au simțit că țara „pe care cu toții o admiram și o apreciam” ne-a „înjunghiat pe la spate”.

Delegații din Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda se află la Nuuk, capitala Groenlandei, elaborând planuri pentru o prezență militară aliată menită să-i transmită un mesaj lui Trump, care a refuzat să excludă posibilitatea de a ocupa Groenlanda.

Președintele SUA a promis că își va îndeplini amenințarea de a impune noi tarife vamale celor opt aliați NATO, dacă aceștia stau în calea preluării sale propuse.

Premierul de la Londra, Keir Starmer, a declarat luni că intenționează să continue relația strânsă de schimb de informații dintre Marea Britanie și SUA, în ciuda amenințărilor lui Trump.

„Suntem implicați zilnic”, a spus el, adăugând că este „cea mai strânsă relație dintre oricare două țări din lume – și asta ne menține în siguranță în moduri pe care nu vi le pot explica”.

Riscul unei probleme pe termen lung

O sursă din serviciile de informații britanice a numit degradarea legăturilor dintre Casa Albă și aliații săi „fără precedent” și a avertizat că „tulburările politice individuale” cauzate de Trump vor afecta relațiile din cadrul serviciilor de informații.

O sursă din serviciile de informații americane a declarat că acțiunile președintelui american au fost „mișcări de ruptură a alianțelor care ar putea schimba complet ordinea globală pentru deceniile următoare”.

Schimbul deschis de informații dintre cele două țări datează de la Misiunea secretă Sinkov din 1941, care a implicat schimbul de informații despre cifruri japoneze și germane la Bletchley Park, înainte ca SUA să intre oficial în cel de-Al Doilea Război Mondial.

De atunci, SUA și Regatul Unit continuă să facă schimb de informații prin intermediul Acordului UKUSA, adesea denumit „Cei Doi Ochi”, și al alianței de informații Cei Cinci Ochi, care implică Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Sursa din serviciile secrete britanice a declarat că ultimele amenințări ale lui Trump au promovat ideea că Marea Britanie nu mai este un aliat al Mișcării „Doi Ochi” și, mai degrabă, „doar o parte a Europei”.

Dr. Dan Lomas, expert în securitate și informații la Universitatea din Nottingham, a declarat că al doilea mandat al lui Trump la Washington are un „efect destabilizator” asupra încrederii dintre agențiile de informații, ceea ce are potențialul de a deveni o „problemă pe termen lung”.

„Acest lucru va obliga Regatul Unit să „dubleze eforturile” și să consolideze parteneriatele cu aliații europeni ca răspuns”, a adăugat el.

Rory Cormac, profesor de relații internaționale la Universitatea din Nottingham, a declarat că trebuie să ne întoarcem la Criza Suezului din 1956, într-o perioadă în care relațiile SUA cu Regatul Unit erau supuse unor tensiuni deosebite.

„Pretențiile de apartenență ar trebui întotdeauna luate cu rezervă, dar acesta este cu siguranță cel mai mare test al relației dintre serviciile de informații britanice și americane din ultimii ani”, a spus el.

