Omorâți și tranșați în ritualuri de magie neagră: Cine sunt practicanții de „juju” care vânează oameni pentru organe în Sierra Leone

Multe familii din Sierra Leone au rămas traumatizate, după ce rudele lor au fost ucise de persoane care fac trafic de organe și alte părți ale corpului uman folosite apoi în așa-numite ritualuri de magie neagră („juju”), în timp ce criminalii scapă de cele mai multe ori nepedepsiți.

Mama unui băiat de 11 ani, care a fost omorât pentru ca părți din trupul său să fie folosite în ritualuri de magie neagră, a spus că este devastată de faptul că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru uciderea băiatului ei. Au trecut deja patru ani de când a avut loc crima.

„Astăzi, sunt îndurerată. Mi-au omorât copilul și acum este doar liniște”, a spus Sallay Kalokoh pentru BBC Africa Eye, povestind cum trupul fiului ei, Papayo, a fost găsit fără organe vitale, ochi și un braț.

Papayo a plecat să vândă pește în piață și nu s-a mai întors acasă. Familia lui l-a căutat timp de două săptămâni. Într-un final, i-au găsit cadavrul mutilat aruncat într-o fântână.

„Le spunem mereu copiilor noștri să fie atenți. Dacă vinzi, nu te duce într-un colț și nu lua cadouri de la străini. Se întâmplă foarte des în această țară”, a spus Kalokoh.

Clienții plătesc sume mari de bani crezând că diverse părți ale corpului uman pot spori puterea ritualurilor de magie neagră

Multe din cazurile de acest gen asociate cu practicanții de juju nici măcar nu sunt investigate de autorități. În cazul lui Papayo, poliția a confirmat că uciderea sa a avut legătură cu ritualurile de magie neagră.

Practicanții de juju le promit prosperitate și putere clienților lor, care plătesc sume mari de bani crezând că diverse părți ale corpului uman pot spori puterea ritualului.

Credința în magie, chiar și în rândul polițiștilor, și lipsa resurselor pe care le au la dispoziție autoritățile au făcut ca cele mai multe cazuri să rămână nerezolvate. Cu toate că are o populație de 8,9 milioane de oameni, în Sierra Leone există un singur patolog.

Echipa BBC Africa Eye a găsit două persoane care susțin că sunt practicanți de juju și care au spus că pot face rost de părți din corpul uman folosite în ritualurile magice.

Ambii bărbați au spus că fac parte din rețele mult mai extinse, iar unul dintre ei s-a lăudat că are clienți foarte influenți din Africa de Vest.

„Lucrăm cu unii politicieni foarte, foarte importanți din Guineea, Senegal și Nigeria. Avem echipa noastră. Uneori, în timpul alegerilor, noaptea, locul ăsta este plin de oameni”, a povestit Kanu, care în timpul întâlnirii înregistrate cu camera ascunsă, a purtat o mască roșie ceremonială care îi acoperea toată fața ca să își ascundă identitatea.

„Chiar și șefii importanți, când vor putere, vin aici. Eu le dau ce își doresc”

Perioada alegerilor este una dintre cele mai periculoase, părinții fiind avertizați să aibă mare grijă de copiii lor întrucât riscul de a fi răpiți este mult mai mare.

„Vezi asta? Asta aparține cuiva”, a spus Kanu arătându-le jurnaliștilor sub acoperire de la BBC un craniu uman. „L-am uscat pentru [client]. Este craniul unei femei. Aștept ca persoana să îl ridice azi sau mâine.”

Altarul secret al lui Kanu se află într-o zonă sălbatică din nordul țării, în apropiere de granița cu Guineea. „Aici agățăm bucățile de om. Aici le tranșăm, iar sângele se varsă acolo... chiar și șefii importanți, când vor putere, vin aici. Eu le dau ce își doresc.”

Kanu a cerut echivalentul a 3.000 de dolari pentru a face rost de membre obținute din trupul unei femei, pentru a fi folosite în ritual. Acești practicanți de juju își spun erboriști – o denumire folosită de obicei pentru vindecătorii specializați în medicina tradițională pe bază de plante.

Președintele Consiliului Vindecătorilor Tradiționali din Sierra Leone, Sheku Tarawallie, este convins că practicanții de juju „diabolici”, precum Kanu, le pătează imaginea vindecătorilor.

„Ard oameni și folosesc cenușa pentru putere”

Tarawallie a spus că vinovații pentru crimele asociate cu ritualurile magice sunt de obicei cei care își doresc putere și bani.

„Când cineva vrea să devină lider... tranșează părți din trupurile unor oameni. Le folosesc ca sacrificiu uman. Ard oameni și folosesc cenușa pentru putere. Folosesc uleiul lor pentru putere”, a mai spus Tarawallie.

Cele mai multe crime ritualice sunt clasificate greșit ca accidente sau decese rezultate în urma atacurilor animalelor sălbatice, a sinuciderilor sau din cauze naturale. Până la 90% dintre vinovați nu sunt prinși, potrivit lectorului Emmanuel Sarpong Owuse de la Universitatea Arden din Marea Britanie.

„Nu sunt singur”, a spus Idara, o altă persoană suspectată de trafic de organe și alte părți obținute din cadavre umane. „Am până la 250 de erboriști care lucrează pentru mine.”

„Nu există bucăți de om cu care să nu lucrăm. Odată ce le cerem o parte specifică, ei o aduc. Ne împărțim munca”, a explicat Idara, care a fost filmat cu camera ascunsă de un membru al echipei BBC Africa Eye.

Unul dintre colaboratorii lui Idara i-a trimis un mesaj vocal în care susținea că este pregătit să plece în fiecare noapte în căutarea unei noi victime.

Polițiștii se tem de practicanții de magie neagră. „Au puteri care depășesc cunoștințele mele”

Când polițiștii organizează un raid împotriva practicanților de juju, ei nu pleacă niciodată în misiune fără ajutorul lui Tarawallie. Unii dintre polițiști sunt foarte superstițioși și nu îndrăznesc să îi vâneze pe suspecți.

„Nu merg să provoc situații”, a spus ofițerul de poliție Aliu Jallo. „Știu că au puteri care depășesc cunoștințele mele.”

Idara și alte două persoane au fost arestate și acuzate de vrăjitorie și deținere de arme folosite în crime ritualice, însă au fost eliberați pe cauțiune, în așteptarea încheierii investigației.

Acum doi ani, un lector universitar a dispărut în Freetown, capitala statului Sierra Leone, iar trupul său a fost găsit mai târziu îngropat în altarul unui erborist din localitatea Waterloo. Într-un alt caz, o coafeză de 28 de ani cu doi copii a fost ucisă, iar cadavrul ei a fost aruncat pe marginea drumului.

În ambele cazuri, nimeni nu a fost tras la răspundere, iar comunitățile din care proveneau victimele suspectează că a fost vorba de crime ritualice. Oamenii se simt abandonați de autorități, ceea ce alimentează și mai mult frica celor din comunitățile sărace din Sierra Leone.

