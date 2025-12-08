ONU condamnă dur apatia omenirii în fața suferinței: „Este o epocă a brutalităţii şi indiferenţei”

ONU avertizează că lumea se afundă într-o apatie periculoasă faţă de suferinţa a milioane de oameni, în timp ce războaiele, dezastrele şi crizele umanitare se înmulţesc, iar finanţarea internaţională scade dramatic. Într-un mesaj neobişnuit de dur, organizaţia acuză o „epocă a brutalităţii şi indiferenţei” și lansează un apel urgent pentru sprijin, după ce planurile umanitare au fost reduse semnificativ din lipsă de resurse.

„Este o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei”, a declarat Tom Fletcher, şeful ONU pentru acţiuni umanitare, într-o conferinţă de presă la New York, denunţând „ferocitatea şi intensitatea crimelor”, „lipsa totală de respect faţă de dreptul internaţional” şi „nivelurile terifiante de violenţă sexuală”, scrie Agerpres.

„O epocă în care sentimentul nostru de supravieţuire a fost amorţit de distrageri şi erodat de apatie, în care investim mai multă energie şi bani în găsirea de noi modalităţi de a ne ucide unii pe alţii, în timp ce distrugem mijloacele câştigate cu greu pentru a ne proteja de cele mai rele instincte ale noastre, în care politicienii se laudă cu reducerea ajutorului”, a acuzat el, prezentând planul umanitar pentru 2026.

Ajutor insuficient pentru milioane de oameni aflați în criză

În timp ce aproximativ 240 de milioane de oameni, victime ale războaielor, epidemiilor, cutremurelor sau impactului schimbărilor climatice, au nevoie urgentă de asistenţă, ONU solicită 33 de milioane de dolari pentru a sprijini 135 de milioane dintre aceştia în 2026 în Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, Republica Democrată Congo şi Ucraina.

Însă, în contextul reducerilor drastice ale ajutorului extern american decise de preşedintele Donald Trump, ONU şi-a redus imediat propriile ambiţii, prezentând în acelaşi timp un plan mai simplificat care solicită 23 de miliarde de dolari pentru a salva cel puţin 87 de milioane dintre cele mai vulnerabile persoane.

Acest plan „hiperpriorizat”, care include şi reforme pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului de ajutor umanitar, este „bazat pe alegeri de viaţă şi de moarte imposibile”, a comentat Tom Fletcher, sperând că luarea acestor „decizii dificile pe care ne-au încurajat să le luăm” îi va convinge pe americani să se întoarcă.

„Cerem puţin peste 1% din ceea ce cheltuieşte lumea pe arme”

În 2025, apelul umanitar de peste 45 de miliarde de dolari nu a fost finanţat decât cu puţin peste 12 miliarde de dolari, „cea mai mică sumă din ultimul deceniu”. Aceasta a permis acordarea de asistenţă doar la 98 de milioane de persoane, cu 25 de milioane mai puţine decât în anul precedent.

Conform cifrelor ONU, Statele Unite au rămas principalul donator mondial de ajutor umanitar în 2025, dar cu o scădere majoră: 2,7 miliarde de dolari, comparativ cu 11 miliarde de dolari în 2024.

În fruntea listei crizelor prioritare în 2026 se află Gaza şi Cisiordania, pentru care ONU solicită 4,1 miliarde de dolari pentru a ajuta 3 milioane de oameni, şi Sudanul (2,9 miliarde de dolari pentru 20 de milioane de oameni), unde numărul persoanelor strămutate din cauza conflictului sângeros dintre generali rivali continuă să crească.

ONU va bate acum la uşile guvernelor din întreaga lume în următoarele 87 de zile, o zi pentru fiecare milion de vieţi care trebuie salvate. În contextul deficitului de finanţare, Tom Fletcher plănuieşte o campanie mai amplă care vizează societatea civilă, companiile şi oamenii obişnuiţi, despre care crede că sunt bombardaţi cu informaţii false care supraestimează procentul din taxele lor care merge către ajutorul extern.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cerem doar puţin peste 1% din ceea ce cheltuieşte lumea pe arme şi programe de apărare. Nu le cer oamenilor să aleagă între un spital din Brooklyn şi un spital din Kandahar. Cer lumii să cheltuiască mai puţin pentru apărare şi mai mult pentru ajutorul umanitar”, a explicat el.

Editor : M.I.