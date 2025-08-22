ONU declară oficial stare de foamete în orașul Gaza. Un sfert din populație nu are ce mânca

Orașul Gaza și zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, iar aceasta se va extinde probabil, a stabilit vineri un organism global de monitorizare a acestui fenomen, o evaluare care intensifică presiunea asupra Israelului pentru a permite intrarea mai multor ajutoare în enclava palestiniană. Sistemul integrat de clasificare a fazelor de securitate alimentară (IPC) a anunțat că 514.000 de persoane - aproape un sfert din palestinienii din Gaza - suferă de foamete, iar numărul acestora va crește la 641.000 până la sfârșitul lunii septembrie, arată Reuters.

Aproximativ 280.000 dintre aceste persoane se află într-o regiune nordică care acoperă orașul Gaza - cunoscută sub numele de guvernoratul Gaza - despre care IPC a declarat că se află în stare de foamete după aproape doi ani de război între Israel și militanții palestinieni Hamas.

Este pentru prima dată când IPC anunță, oficial, starea de foamete în afara Africii, iar grupul global a prevăzut că fenomenul îngrijorător se va extinde în zonele centrale și sudice ale Deir al-Balah și Khan Younis, până la sfârșitul lunii viitoare. IPC a adăugat că situația din nord ar putea fi chiar mai gravă decât în orașul Gaza, dar a precizat că datele limitate nu permit o clasificare precisă.

Israelul a respins raportul ca fiind fals și părtinitor, afirmând că IPC și-a bazat studiul pe date parțiale, furnizate în mare parte de Hamas, care nu au luat în considerare afluxul recent de alimente. „Nu există foamete în Gaza”, a declarat ministerul israelian de Externe într-un comunicat.

Apel la guvernul Israelului să autorizeze toate transporturile de ajutor ale ONG-urilor internaționale. Sursa foto: Profimedia Images

Pentru ca o regiune să fie clasificată ca fiind afectată de foamete, cel puțin 20% din populație trebuie să sufere de o penurie extremă de alimente, unul din trei copii să fie grav malnutrit și două persoane din 10.000 să moară zilnic din cauza foametei, malnutriției sau a bolilor. Anterior, IPC a înregistrat foamete doar în Somalia, Sudanul de Sud și Sudan.

Chiar dacă o regiune nu a fost deocamdată clasificată ca fiind afectată de foamete deoarece pragurile respective nu au fost atinse, IPC poate determina că gospodăriile din acea regiune suferă de condiții de foamete, pe care le descrie drept „înfometare, sărăcie extremă și moarte”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat că foametea din Gaza reprezintă „o catastrofă provocată de om, o condamnare morală și un eșec al umanității înseși”. El a cerut încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor încă reținuți de Hamas și accesul neîngrădit al organizațiilor umanitare.

Oamenii mor de foame. Copiii mor. Iar cei care au datoria de a acționa nu o fac... Nu putem permite ca această situație să continue fără consecințe

Volker Türk, șeful departamentului pentru drepturile omului al ONU, a declarat că foametea din Gaza este rezultatul direct al acțiunilor guvernului israelian și a avertizat că decesele cauzate de înfometare ar putea constitui o crimă de război.

Analiza IPC vine după ce Marea Britanie, Canada, Australia și multe state europene au declarat că această criza umanitară a atins „niveluri inimaginabile”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, luna trecută, că multe persoane din această zonă mor de foame, ceea ce l-a pus în conflict cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a afirmat, în repetate rânduri, că nu există foamete și a dat vina pe Hamas pentru crearea penuriei alimentare.

Israel controlează accesul în Gaza

Israelul controlează întregul acces în zona orașului Gaza. COGAT, brațul armatei israeliene care supraveghează fluxurile de ajutor, a declarat că raportul IPC a ignorat datele israeliene privind livrările de ajutor și că face parte dintr-o campanie internațională menită să denigreze Israelul. Agenția susține:

Raportul IPC nu este doar părtinitor, ci servește și campaniei de propagandă a Hamas

ONU se plânge de mult timp de obstacolele în calea transportului ajutorului în Gaza și distribuirea acestuia în zona de război, dând vina pe Israel și pe lipsa legislației. Israelul a criticat operațiunea condusă de ONU și acuză Hamas că fură ajutoarele, lucru pe care militanții îl neagă.

IPC a declarat că analiza publicată vineri a acoperit doar persoanele care locuiesc în guvernoratele Gaza, Deir al-Balah și Khan Younis. Nu a fost posibilă clasificarea provinciei Gaza de Nord, din cauza restricțiilor de acces și a lipsei de date, iar populația rămasă în regiunea sudică Rafah a fost exclusă, deoarece zona este în mare parte nelocuită.

Insecuritatea alimentară este în creștere în Fâșia Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Este pentru a cincea oară, în ultimii 14 ani, când IPC - o inițiativă care implică 21 de grupuri de ajutor, agenții ale Națiunilor Unite și organizații regionale, finanțată de Uniunea Europeană, Germania, Marea Britanie și Canada - a declarat starea de foamete.

IPC a evaluat anterior că a existat foamete în anumite zone din Somalia, în 2011, din Sudanul de Sud, în 2017 și 2020 și din Sudan, în 2024.

Un sondaj Reuters/Ipsos, publicat săptămâna aceasta, a arătat că 65% dintre americani consideră că SUA ar trebui să ajute persoanele care suferă de foame în Gaza. Israelul a contat mult timp pe SUA, cel mai puternic aliat al său, pentru ajutor militar și sprijin diplomatic. O erodare a sprijinului public american ar fi un semn îngrijorător pentru Israel, care se confruntă nu numai cu militanții Hamas din Gaza, ci și cu conflictul nerezolvat cu Iranul.

Editor : C.A.